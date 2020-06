Deportivo Arenaza se adjudicó el certamen digital no oficial de fútbol de Liga Amateur

Se realizó el primer campeonato digital no oficial de fútbol de primera división de la Liga Amateur de Deportes de Lincoln, ideado por Héctor Jorge de La Cruz. Para ello, ante la imposibilidad de jugarse en cancha al deporte más popular, por la pandemia del Covid-19, se utilizó el fixture oficial que la entidad liguista que preside el pintense Ricardo V. Ruani había dado a conocer antes de la llegada del Coronavirus.

Se utilizaron para determinar los resultados de los partidos los cinco primeros premios sorteados en la Lotería de la Ciudad y con ellos quedaba determinado el resultado de cada encuentro.

Luego de ganar los diez primeros encuentros, Deportivo y Social Arenaza se coronó campeón por anticipado y solo cayó en la última fecha ante Atlético Roberts, que como contra partida ocupó la última ubicación en la tabla de posiciones.

En cuanto a los "clásicos virtuales", Villa Francia derrotó 5 a 0 a Pintense en la undécima jornada; Pintense superó 4 a 3 a Deportivo Pinto en la décima; y el "Depor" y Villa Francia igualaron 4 a 4 en la cuarta fecha.

Los resultados de todas las fechas disputadas, fueron los siguientes, siempre de acuerdo a lo que determinó el sorteo de la Lotería de la Ciudad (Quiniela):

Decimotercera fecha:

Atlético Roberts 8 vs. Depotivo Arenaza 7.

Argentino de Lincoln 9 vs. Pintense 7.

C.A.S.E.T. 9 vs. Atlético Bayauca 3.

Deportivo Pinto 7 vs. Juventud Unida 3.

Atlético Pasteur 4 vs. San Martín (R) 5.

Libres: Villa Francia y El Linqueño.

Duodécima:

Juventud Unida 2 vs. Atlético Pasteur 9.

Atlético Bayauca 1 vs. Villa Francia 1.

Pintense 5 vs. C.A.S.E.T. 7.

Deportivo Arenaza 4 vs .Argentino (L) 0.

El Linqueño 8 vs. Atlético Roberts 5.

Libres: Deportivo Pinto y San Martín.



Undécima:

Argentino (L) 6 vs. El Linqueño 6.

C.A.S.E.T. 2 vs. Deportivo Arenaza 5.

Villa Francia 5 vs. Atlético Pintense 0

Deportivo Pinto 9 vs. Atlético Bayauca 7.

San Martín (R) 6 vs. Juventud Unida 2.

Libres:Atlet. Pasteur y Atlét. Roberts.

Décima:

Atlético Bayauca 7 vs. Atlético Pasteur 0.

Pintense 4 vs. Deportivo Pinto 3.

Deportivo Arenaza 3 vs. Villa Francia 0.

El Linqueño 7 vs. C.A.S.E.T. 7.

Atlético Roberts 0 vs. Argentino (L) 5.

Libres: San Martín y Juventud Unida.



Novena:

C.A.S.E.T. 8 vs. Atlético Roberts 2.

Villa Francia 3 vs. El Linqueño 2.

Atlético Pasteur 5 vs. Pintense 7.

San Martín 8 vs. Atlético Bayauca 1.

Libres: Juventud Unida y Argentino (L).

Octava:

Atlético Bayauca 3 vs. Juventud Unida 8.

Pintense 0 vs. San Martín (Roberts) 8.

Deportivo. Arenaza 6 vs. Atlético Pasteur 1.

El Linqueño 7 vs. Deportivo Pinto 5.

Atlético Roberts 2 vs. Villa Francia 6.

Argentino (L) 8 vs. C.A.S.E.T. 2.



Séptima:

Villa Francia 5 vs. Argentino (L) 8.

Deportivo Pinto 5 vs. Atlético Roberts 2.

Atlético Pasteur 5 vs. El Linqueño 4.

San Martín 8 vs. Deportivo Arenaza 9.

Juventud Unida (L) 2 vs. Pintense 0.

Sexta fecha:

Deportivo Arenaza 8 vs. Juventud Unida 1.

El Linqueño 9 vs. San Martín (R) 4.

Atlético Roberts 0 vs. Atlético Pasteur 9.

Argentino (L) 3 vs. Deportivo Pinto 6.

C.A.S.E.T. 6 vs. Villa Francia 3.

Libres: Pintense y Atlético Bayauca.

Quinta:

Deportivo Pinto 7 vs. C.A.S.E.T. 5.

Atlético Pasteur 1 vs. Argentino (L) 4.

San Martín 8 vs. Atlético Roberts 5

Juventud Unida 8 vs. El Linqueño 7.

Atlético Bayauca 9 vs. Pintense 7.

Libres: Dep. Arenaza y Villa Francia.

Cuarta:

Deportivo Arenaza 6 vs. Atlét. Bayauca 2.

Atlético Roberts 7 vs. Juventud Unida 1.

Argentino (L) 5 vs. San Martín (R) 6.

C.A.S.E.T.(E.T.) 1 vs. Atlético Pasteur 2.

Villa Francia 4 vs. Deportivo Pinto 4.

Libres: El Linqueño y Atletico Pintense.

Tercera:

Atlético Pasteur 9 vs. Villa Francia 2.

San Martín (R) 9 vs. C.A.S.E.T. 4.

Juventud Unida 9 vs. Argentino (L) 2.

Atlético Bayauca 0 vs. El Linqueño 6.

Pintense 1 vs. Deportivo Arenaza 3.

Libres: Atlét. Roberts y Deportivo Pinto.

Segunda:

El Linqueño 2 vs. Atlético Pintense 7.

Atlético Roberts 6 vs. Atlét. Bayauca 9.

C.A.S.E.T. 9 vs. Juventud Unida (L) 5.

Villa Francia 7 vs. San Martín (R) 7.

Deportivo Pinto 0 vs. Atlético Pasteur 5.

Libres: Argentino (L) y Deport. Arenaza.

Primera fecha:

San Martín (R) 0 vs. Deportivo Pinto 1.

Juventud Unida (L) 3 vs. Villa Francia 8.

Atlético Bayauca 7 vs. Argentino (L) 1.

Pintense 4 vs. Atlético Roberts 2.

Deportivo Arenaza 7 vs. El Linqueño 2.

Libres: C.A.S.E.T. y Atlético Pasteur.

POSICIONES FINALES

Así quedaron las posiciones finales de este primer torneo virtual de fútbol de primera división de la Liga Amateur de Deportes de Lincoln:

Equipos................................ J.... G..... E.... P.... GF.... GC... Pts.

Deportivo Arenaza........... 11.. 10..... 0.... 1..... 64..... 27.... 30

San Martín de Roberts.... 11.... 7..... 1.... 3..... 69..... 47.... 22

Deportivo Pinto................. 11.... 6..... 1.... 4..... 49..... 46.... 19

Atlético Pasteur................. 11.... 6..... 0.... 5..... 50..... 38.... 18

C.A.S.E.T. de El Triunfo.......... 11.... 5..... 1.... 5..... 60..... 56.... 16

Argentino de Lincoln....... 11.... 5..... 1.... 5..... 51..... 53.... 16

Villa Francia...................... 11.... 4..... 3.... 4..... 44..... 45.... 15

El Linqueño....................... 11.... 4..... 2.... 5..... 60..... 57.... 14

Atlético Bayauca............. 11.... 4..... 1.... 6..... 49..... 61.... 13

Atlético Pintense............... 11.... 4..... 0.... 7..... 42..... 55.... 12

Juventud Unida (Lincoln) 11.... 4..... 0.... 7..... 44..... 66.... 12

Atlético Roberts................ 11.... 2..... 0.... 9..... 39..... 70...... 6