Marta Sanz opina que "La política debe servir para construir y no para degradar"

Marta Beatriz Sanz nació hace 48 años en Roberts, en el vecino Partido de Lincoln, tiene tres hijos (Francisco, Julieta y Virginia Ré Sanz) y está radicada junto a su familia en General Pinto desde hace 25 años, señalando que "Mi hija menor nació aquí y hace seis meses, soy felizmente abuela de Rufina", de seis meses de vida.

Al ser entrevistada por el director de "Hoy", la actual concejal del Frente de Todos, quien renovó su banca por segunda vez consecutiva (cursa el tercer período como edil) en los comicios generales de Octubre del año pasado, no dudó en señalar:

"Siempre me motivó la política y el poder escuchar las necesidades e inquietudes de los vecinos. Mi padre -que hoy tiene 91 años- me enseñó mucho sobre el Peronismo. Comencé a militar en el Partido Justicialista en el año 2002, junto a Alexis Guerrera, a `Fredy´ Zavatarelli y al equipo de trabajo de ese momento, a quienes agradezco siempre esa posibilidad. En el año 2008 empecé a trabajar como secretaria adjunta en el Honorable Concejo Deliberante y, desde el 2012 hasta la actualidad, me desempeño como concejal por el bloque que actualmente se denomina Frente de Todos. He adquirido experiencia y aprendido mucho de los concejales que han cumplido mandato, sigo aprendiendo permanentemente y adecuándome a los nuevos grupos que se conforman al renovarse las bancas del cuerpo deliberativo. Es una tarea enriquecedora y para mi muy gratificante, tanto hacia adentro de nuestro grupo como con la oposición, que también se va renovando a través del voto de los vecinos en las elecciones legislativas. Actualmente, tenemos varios proyectos en nuestro bloque, a los que les estamos dando forma, y otros con los que estamos trabajando junto al Departamento Ejecutivo Municipal", que encabeza el citado "Jorge "Fredy" Zavatarelli.

Ampliando conceptos sobre la relación con la oposición,Marta señaló:

"En lo personal, puedo decir que siempre ha sido igual, puedo discernir, discutir, acordar o no estar de acuerdo pero considero que siempre debemos ser respetuosos y no deben existir burlas, agresiones verbales de ningún tipo ni comentarios `maliciosos´, los que lejos de dar el ejemplo como representantes de los vecinos, decepcionamos, y la política debe servir para construir y no para degradar", mientras que al destacar como trabajan en el H.C.D. en estos tres meses de cuarentena social, preventiva y obligatoria, manifestó:

"En estos 90 días de cuarentena hemos trabajado en reuniones del bloque a través de diferentes plataformas virtuales, como Zoom, JistiMeet y Watt Sapp, y nos hemos reunido a revisar cuentas del Ejercicio 2019, siempre con las medidas de precaución que reglamenta la cuarentena. Hemos sesionado todos los bloques en dos oportunidades, ya que eran temáticas impostergables por la Ley Orgánica Municipal. Es de destacar que el recinto nos permite el distanciamiento normado y que, aunque estamos exceptuados como funcionarios por el Decreto 297/2020, evitamos las reuniones periódicas. Creo que esta pandemia que azotó al mundo entero y de la que nuestro país no pudo quedar afuera, pese a las medidas preventivas tomadas con total responsabilidad por nuestro Presidente Alberto Fernández, es dolorosa e impredecible. Considero que todas y cada una de las decisiones han sido bien tomadas, con asesoramiento de los infectólogos y con un trabajo conjunto con los gobernadores y con el jefe de Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires".

"SALDREMOS MÁS FORTALECIDOS"

Luego de expresar que "En lo humano, creo que saldremos de la pandemia más fortalecidos y con una mayor valoración de los afectos y las cosas simples de esta vida. En cuanto a lo económico, considero que se vienen tiempos difíciles para los argentinos, principalmente para los que menos tienen, ya que venimos de una grave crisis económica interna y de un endeudamiento profundo", Sanz consideró:

"En General Pinto, hay un Municipio bien administrado, con un sistema de Salud Pública que está a la altura de las circunstancias y con la continuidad en las obras presupuestadas, lo que permite y genera trabajo local para albañiles, electricistas, pintores, carpinteros y comercios locales. También se puede garantizar el pago de los sueldos municipales, cuando sabemos que Distritos vecinos ya han tenido que ser asistidos desde la Provincia de Buenos Aires".

Luego de señalar, en cuanto al uso de las redes sociales en el Distrito que "Sobre la conectividad, considero que se colapsa en nuestra ciudad en ciertos horarios, en la que es requerida por muchas personas, principalmente alumnos y profesionales docentes de todos los niveles y modalidades, ya que es la única forma en la que es posible garantizar la continuidad pedagógica", la edil del oficialismo local remarcó:

"Me gustaría dejar un mensaje de agradecimiento a los vecinos que han hecho posible que continúe representándolos en el Concejo y también a lo que han elegido otra fuerza política, ya que esto enriquece a la democracia.

Cuando personalmente voto un proyecto, ya sea de Ordenanza o de Resolución, lo realizo pensando en el bien común y para mejorar la calidad de vida de todos y cada uno de los vecinos del Distrito. Los invito a seguir cuidándonos cada día y a ser solidarios con nuestros adultos mayores, porque es un momento de gran vulnerabilidad y soledad para muchos de ellos", completó la entrevista con nuestro semanario la concejal del Frente de Todos, Marta Beatriz Sanz.