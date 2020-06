Sigue el torneo digital de fútbol de la Liga Amateur

Se sigue realizando el primer campeonato digital no oficial de fútbol de primera división de la Liga Amateur de Deportes de Lincoln, ideado por Héctor Jorge de La Cruz. Para ello, ante la imposibilidad de jugarse en cancha al deporte más popular, por la pandemia del Covid-19, se utiliza el fixture oficial que la entidad liguista que preside el pintense Ricardo V. Ruani había dado a conocer antes de la llegada del Coronavirus.

Se utilizan para determinar los resultados de los partidos los cinco primeros premios sorteados en la Lotería de la Ciudad y con ellos queda determinado el resultado de cada encuentro.

Las últimas fechas disputadas hasta el momento (restan solo tres rondas), dejaron estos resultados:

Décima fecha:

Atlet. Bayauca vs. Atlético Pasteur

Pintense vs. Deportivo Pinto

Deportivo Arenaza vs. Villa Francia

El Linqueño vs. C.A.S.E.T.

Atlético Roberts vs. Argentino (L)

Libres: San Martín y Juventud Unida.



Novena:

C.A.S.E.T. 8 vs. Atlético Roberts 2.

Villa Francia 3 vs. El Linqueño 2.

Atlético Pasteur 5 vs. Pintense 7.

San Martín 8 vs. Atlético Bayauca 1.

Libres: Juventud Unida y Argentino (L).

Octava:

Atlét.Bayauca 3 vs. Juventud Unida 8.

Pintense 0 vs. San Martín (Roberts) 8.

Dep. Arenaza 6 vs. Atlético Pasteur 1.

El Linqueño 7 vs. Deportivo Pinto 5.

Atlético Roberts 2 vs. Villa Francia 6.

Argentino (L) 8 vs. C.A.S.E.T. 2.



Séptima:

Villa Francia 5 vs. Argentino (L) 8.

Deportivo Pinto 5 vs. Atlét. Roberts 2.

Atlético Pasteur 5 vs. El Linqueño 4.

San Martín 8 vs. Deportivo Arenaza 9.

Juventud Unida (L) 2 vs. Pintense 0.

POSICIONES Y LO QUE RESTA

Las posiciones hasta el momento son las siguientes:

Deportivo Arenaza, 21 puntos; San Martín de Roberts, 16; Atlético Pasteur, 15; Deportivo Pinto, 13; Juventud Unida de Lincoln, 12; Villa Francia, 11; Pintense, El Linqueño, C.A.S.E.T. de El Triunfo, Argentino (L) y Atlético Bayauca, 9; y cierra Atlético Roberts, con tres unidades.

En cuanto a las fechas restantes, tienen la siguiente programación prevista:

Undécima fecha: Argentino de Lincoln vs. El Linqueño; C.A.S.E.T. ante Deportivo Arenaza; Villa Francia vs. Pintense; Deportivo Pinto ante Atlético Bayauca; y San Martín (R) vs. Juventud Unida (L). Libres: Atlético Pasteur y Atlético Roberts.

Duodécima: Juventud Unida vs. Atlético Pasteur; Atlético Bayauca vs. Villa Francia; Pintense ante C.A.S.E.T. de El Triunfo; Deportivo Arenaza vs. Argentino (L); y El Linqueño vs. Atlético Roberts. Libres: Deportivo Pinto y San Martín de Roberts.

Última fecha: Atlético Roberts vs. Deportivo Arenaza; Argentino de Lincoln ante Pintense; C.A.S.E.T. de El Triunfo vs. Atlético Bayauca; Deportivo Pinto vs. Juventud Unida (L); y Atlético Pasteur vs. San Martín (R). Libres: Villa Francia y El Linqueño.



RUANI, EN LA PRIMERA REUNIÓN DEL AÑO DE LA FEDERACIÓN PAMPEANA

El pintense Ricardo Victorio Ruani, presidente de la Liga Amateur de Deportes de Lincoln, participó de la primera reunión del año 2020 de los miembros de la Federación de Fútbol Bonaerense Pampeana, realizada de manera on-line a través de la plataforma "Zoom".

Durante el encuentro digital, se agradeció a todas las Ligas por el apoyo a la reciente reelección de Claudio "Chiqui" Tapia al frente de Asociación del Fútbol Argentino (A.F.A.) y se destacó la responsabilidad con la que la casa madre del balompié nacional está manejando el tema del regreso de la actividad en este marco de pandemia del Coronavirus, teniendo como prioridad la salud por sobre todas las cosas.

La mayoría de las Ligas no son demasiado optimistas respecto de la disputa en forma cercana de campeonatos (entre ellos la Amateur de Deportes), alineadas desde la Federación Pampeana con lo que disponga AFA, así como también los organismos municipales, provinciales y nacionales.

Un torneo corto es lo que todos mencionan como posibilidad y cada Liga manifestó sus realidades, estando la mayoría de ellas en las mismas condiciones, ya que el jugar sin público se presenta como un impedimento para la realización de los campeonatos, especialmente por razones económicas.

Además, se analizó capacitar a los diferentes sectores que participan del fútbol, mientras que los certámenes estén parados. También se destacó la gran tarea social que los clubes siguen desarrollando dentro de este marco de emergencia sanitaria y la necesidad de apoyo a esas instituciones, por parte de cada uno de los Municipios a los que pertenecen.