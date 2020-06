Nicolás Díaz participó en capacitaciones

Nicolás Díaz, profesor a cargo de las clases de Taekwon-Do I.T.F. y de Kick Boxing en General Pinto, señaló a "Hoy" que "La pandemia y las medidas del Gobierno Nacional han afectado a quienes enseñan artes marciales y deportes de combate o disciplinas similares, que generalmente lo hacen en clubes, gimnasios, salones, etc. Esos lugares debieron cerrar para evitar la concurrencia masiva de personas y frenar la propagación del Covid-19".

Díaz, recordemos, estaba dando clases en el Club Social y Deportivo General Pinto y también tuvo que dejar de dar clases de kick-boxing en la vecina ciudad de Lincoln, y -además- como oficial ayudante de la Policía de la Provincia de Buenos Aires, fue trasladado al área que se dedica a la formación y capacitación de sus miembros, el cual él mismo había gestionado.

Pero como los Centros de Enseñanza también debieron cerrar por el Coronavirus, fue afectado a un dispositivo de seguridad diagramado en el Norte del Conurbano Bonaerense (en el Barrio Villa Jardín, de la ciudad de Victoria, Partido de San Fernando), hasta nueva orden, luego de cumplir durante nueve años distintas funciones en la Estación de Policía Comunal General Pinto.

Cuando regresa a nuestra ciudad para disfrutar de su familia (tomando todos los recaudos necesarios), Díaz participa de distintas charlas y entrenamientos con sus maestros Gabriel Cova y Gustavo Bruno, a cargo de la Taekwon-Do Asociación Argentina–Cova y del Instituto Federal de Artes Marciales y Deportes de Combate Argentina respectivamente, las que se efectúan a través de la aplicación Zoom.-

Luego, Nicolás retransmite los conocimientos adquiridos a sus alumnos a través de la misma aplicación, o mediante rutinas que les envía en forma de fotos o videos por whatsapp.

Al mismo tiempo, se capacita y participó de una presentación internacional sobre el "Inicio y desarrollo de las artes marciales y los deportes de combate", dictada por el maestro Claudio Badenas (8º Dan), director de la Global Kick Boxing Organization, mientras que también tomó parte de una capacitación docente, técnica y deportiva organizado por la International Taekwon-Do Federation, denominada “Training Webinar”, dictada por importantes maestros y profesionales de diferentes áreas, tanto de la Argentina como de otros países, como Estados Unidos, Canadá, España, etc.

Finalmente, "Nico" Díaz señaló que "Muchas personas viven de enseñar artes marciales y deportes de combate o disciplinas similares y están pasando por un mal momento por haber tenido que interrumpir dichas actividades, ya que no solo algunos debieron continuar pagando alquileres, impuestos, etc., sino que ninguno recibió ayuda alguna del Estado", aunque reconoció que su situación es distinta, ya que él todo los meses percibe un sueldo.

Ahora, aguarda con ansias el día que pueda dar clases nuevamente y cumplir su sueño de capacitar a sus camaradas en defensa personal adaptada a la función policial en algún Centro de Enseñanza cercano a su hogar; destacando que los interesados en participar de las clases on line que el profesor Díaz dicta a través de distintas plataformas virtuales, pueden comunicarse al teléfono celular (02355) 15-446864.