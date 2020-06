Rodrigo Gómez: "Hace varios años que me vengo preparando para realizar esta tarea"

Rodrigo Javier Gómez Barrera, joven edil de 34 años de edad, integra el bloque del Frente de Todos en el Concejo Deliberante de General Pinto y se define como "referente político del Frente Renovador". Tras militar durante algunos años, le llegó la posibilidad de acceder al cuerpo legislativo distrital, ya que había quedado como primer suplente tras los comicios de 2017 y al pasar Livio Oscar Dovigo (quien ocupaba una banca y presidía el cuerpo) a desempeñarse como titular de la Dirección de Desarrollo Social del Partido, tras la asunción de Jorge Alfredo "Fredy" Zavatarelli como intendente municipal.

Sobre sus primeras semanas como integrante del bloque oficialista en el H.C.D., Rodrigo dijo que "Me siento muy feliz por la forma de trabajo, ya que pertenezco al bloque del Frente de Todos, el cual está compuesto por concejales de mucha experiencia y esto, es un gran beneficio en lo personal, ya que desde el primer día están a disposición ante cualquier consulta, al igual que el secretario del Concejo (Juan Carlos `Pelusa´ Richieri). Esto es algo que me genera mucha confianza a la hora de realizar mi función y aunque soy el concejal más joven del recinto, mis propuestas son siempre muy escuchadas. Hace varios años me vengo preparando para realizar esta tarea, a la cual intento aportarle mi impronta personal, así que reitero que me siento muy conforme con la forma de trabajo y siento que pude adaptarme de manera muy rápida. Además que hoy compartimos un bloque, hace años nos conocemos y venimos trabajando y militando juntos, apostado por un modelo de país que sea más integrador. Aunque en mi caso venía realizando una función administrativa en estos últimos dos años, antes de asumir como concejal, nunca me aleje de las cuestiones políticas, al contrario, creo que estos años me ayudaron mucho a crecer y madurar como político, debido a que pude trabajar juntos a dos grandes referentes, como lo son Alexis Guerrera y `Fredy´ Zavatarelli, quienes desde el primer momento me hicieron parte de su grupo de trabajo".

"ESCUCHAR A LOS VECINOS"

Seguidamente, "Rodri" Gómez expresó que "Los proyectos en los cuales trabajo son varios y los mismos se van hablando tanto con el bloque del Frente de Todos, como así también con el poder ejecutivo, para ver con que herramientas contamos y de cómo podemos llevar a cabo su ejecución. Además, siempre van surgiendo nuevas ideas y propuestas, de las cuales muchas radican en las inquietudes de nuestros vecinos, por eso la importancia de escuchar las necesidades de los mismos y así intentar llevar una solución. Quiero aprovechar esta nota para decirles que cuando tengan alguna duda, inquietud o idea, que sea beneficiosa para el conjunto de la sociedad. no duden en contactarme, siempre es bueno escuchar e intentar dar una solución en la medida que nos sea posible".

"Con respecto a la relación con los demás bloques, en lo personal puedo decir que es muy buena, son vecinos del pueblo y con la mayoría nos conocemos desde hace muchos años. En mi caso, soy una persona que respeta mucho las posturas de los demás y siempre evito encerrarme en una solo idea, aunque es de público conocimiento que tenemos ideologías distintas.Tanto en las sesiones como las reuniones de comisión, se generan rispideces que son normales por nuestra función, si me gustaría pedirle a los demás bloques que a la hora de aprobar o desaprobar un proyecto piensen en los vecinos de nuestro localidad, porque la base y la raíz de nuestro trabajo es buscar el bienestar para todo el Partido de General Pinto. Muchas veces noto que se encierran en la postura de opositores, sin darnos las explicaciones suficientes para saber por qué no acompañan determinados proyectos que son de un beneficio directo para nuestros ciudadanos".

DIJO QUE "SE VIENEN TIEMPOS COMPLEJOS"

En relación a los tiempos que transitamos, con cuarenta social, colectiva y obligatoria desde hace más de dos meses en todo el país, el concejal del Frente de Todos destacó:

"Hoy nos encontramos en un momento muy crítico a nivel mundial, debido a que una pandemia puso al mundo en vilo y nuestro país no es ajeno a esta situación. Gracias a Dios, nuestro Presidente tomó medidas rápidas y eficaces, por lo cual hoy nos encontramos en la situación en la que estamos. Basta con mirar otros países de la región, como Brasil o Chile, los cuales no le dieron importancia a la situación y hoy tienen una gran crisis sanitaria. Por ese motivo, tenemos que seguir cuidándonos y ajustarnos a las medidas establecidas. Tengamos en cuenta que nadie estaba preparado para afrontar algo así, y reconozco que no es fácil, porque a todos nos gustaría poder realizar una vida normal, pero va a llegar ese momento, sabiendo que -si seguimos haciendo las cosas bien-, vamos a poder salir adelante. Lo logrado hasta el momento, es un trabajo de todos los argentinos".

Ampliando conceptos, el joven concejal manifestó:

"La preocupación lógica al terminar esta pandemia, es la económica.Venimos con un país que se encontraba en recesión y con una deuda sin precedentes, que dejó el gobierno anterior, y que el Covit-19 agravó y va a seguir agravando esta situación. Tenemos que ser realistas y saber que vienen tiempos complejos, pero entre todos vamos a lograr salir adelante. También tengo gran confianza en nuestro Presidente Alberto Fernández, quien junto al gabinete económico van a saber amortiguar de la mejor manera posible esta situación".

Luego, consideró que "A nivel local, los resultados están a la vista, estamos trabajando y respetando las medidas nacionales y provinciales desde el día uno, y a eso le sumamos que se trabajó y se trabaja muchísimo en el aspecto de la prevención del Coronavirus. Esto se puede llevar a cabo gracias a la gestión y administración que tiene nuestro Distrito desde los últimos 16 años y medio, algo que nos permitió afrontar de la mejor manera posible la situación actual. Además de tener un hospital modelo, el mismo cuenta con recursos estructurales y fundamentalmente con recursos humanos, que están a la altura de las circunstancia cuidando a nuestras familias y vecinos. También nos ayuda el contar con cuentas financieras solidas a nivel municipal, lo cual es de vital importancia a la hora de garantizar los trabajos y salarios de los empleados municipales. Esto nos genera una gran tranquilidad, sabemos que lamentablemente se están viendo localidades vecinas e incluso de la Provincia de Buenos Aires que no están en la misma situación, lo cual genera mucha preocupación. Detrás de cada salario se encuentra una familia, la cual debe afrontar costos cada día más altos para poder vivir y así llevar un plato de comida a la mesa todos los días. Por eso, cuando hablamos de buena gestión, hacemos hincapié en estos ejemplos y le damos la seriedad y la importancia que ello amerita".

ASEGURA QUE "LAS BUENAS DECISIONES SALVAN VIDAS"

Además, Rodrigo dijo que "Al hablar de los gobiernos y la política, muchas veces se critica, pero hoy podemos notar la importancia de tener un orden social y dirigentes que estén a la altura de las circunstancias a la hora de tomar buenas decisiones. No solo te marcan en el aspecto socio-económico, sino que va mucho más allá. Las buenas decisiones salvan vidas y ello se refleja a diario hoy en día. Detrás de una vida existen familias, historias, sacrificios, sentimientos y por este motivo, tenemos que ser muy cautos y ajustarnos al plan que se está llevando a cabo por los gobiernos Nacional, Provincial y Municipal".

Para finalizar, Gómez resaltó que "El mensaje que me gustaría dejar y que repito a diario, es que debemos estar más unidos que nunca, pedirles a todos y todas que respeten las normas planteadas. De esta manera, nos estamos cuidando entre todos, sigamos luchando por un futuro mejor para cada uno de los argentinos", completó Rodrigo Javier Gómez Barrera la entrevista con "Hoy".