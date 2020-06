Para Marisa Lorena Calvo, "La Radio es mi pasión, mi terapia, la que me sana"

La pintense Marisa Lorena Calvo López es periodista, profesora de lengua y literatura y de danzas folklóricas argentinas, además de asistente materno infantil. Conductora radial exitosa, buena hija, madre y esposa, los golpes que le dio la vida no la amilanaron y sigue firme en el camino que eligió, en lo familiar, en lo humano y en lo profesional.

Radicada hace más de cinco lustros en Junín, donde se formó en los medios de prensa y como educadora (en Escuelas y Colegios "tradicionales" y en los de Contexto de Encierro, la cárcel juninense donde actualmente sigue ejerciendo), la entrevistamos en vísperas de una nueva celebración del "Día del Periodista", para que nos cuente sus vivencias, su infancia y adolescencia en nuestro querido General Pinto, su posterior afincamiento en Junín; sus alegrías y también los inmensos dolores que soportó con los fallecimientos de su único hermano, Daniel (en 1997), y su padre, el querido y respetado Carlos Calvo, hace pocas semanas.

Como a toda "gallega", a Marisa le gusta hablar y dejemos entonces que hable, y cuente:

"Tuve una infancia y adolescencia muy feliz. Siempre acompañada por mi familia, que me brindó paz para que podamos crecer tranquilos y sin sobresaltos. Dándonos ejemplos de solidaridad, generosidad, voluntad, compromiso, trabajo, valoración hacia el semejante, la importancia de la amistad, la familia y el respeto hacia las personas. Fui una afortunada en tener un hermoso grupo de compañeros durante el jardín, primaria y secundaria que perdura en el tiempo. Éramos muy unidos. Egresamos en el año 1993, alrededor de 60, entre las tres divisiones (dos bachilleres y un comercial) de la Escuela Superior,Normal Nacional de General Pinto. Los compañeros que me tuvieron que `soportar´ (risas) desde el Jardín de Infantes al último año de la secundaria fueron Martín Gerardi, Renato Lavaselli y Andrés Ciocchini. Personas a las que adoro al igual que a todos mis compañeros que los llevo en mi corazón. Qué decir de mi amiga-hermana Virginia Paulucci. Con ella, en realidad, nos conocimos en los bailes del Agrario. Para variar, mi padre, fue uno de los fundadores del Club Colonos Unidos y, su papá - el gran `Toto´ Paulucci - también. Fueron, junto a un grupo de hijos de Colonos, los que pegaron ladrillo por ladrillo y levantaron nuestro querido y recordado Agrario. Virginia no tiene mucho registro de mí en su niñez. Hicimos la primaria juntas (los siete años), no así la secundaria; pero ese lazo, sin lugar a dudas, fue y es indestructible. Hoy es la madrina de uno de mis niños. Amo a esa mujer; una persona inmensa y una actriz de la ostia. Las diferentes etapas de la vida, me hicieron conocer a otras personas que considero amigas: Vanina Librandi, Gabriela Vilchez, Virginia Maffía, Florencia Lazaletta, Claudia Camarero, Gabriela Ottaviani, Fabiana Jauregui, `Lili´ Torrisi, Natalia Manuale, Luis `Tito Arregui´, Andrés Russo y tengo muy, muy buenos conocidos en el que esa relación roza con la amistad. Aclaro: no soy Roberto Carlos que tengo `un millón de amigos´. La amistad es un sentimiento y valor que no todos tienen la fortuna de concretarlo".

SUS INICIOS EN LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN

Seguidamente, Marisa manifestó:

"Mis inicios en los Medios de Comunicación `sin querer, queriendo´, fueron en Radio General Pinto del recordado Alberto Milas. Fue quien me dio la posibilidad de descubrir lo que hoy es mi vocación, pasión, profesión y trabajo. Persona maravillosa, al igual que su esposa Irma y sus hijos Alejandro y Marcos. Un profesional que siempre admiré. Cómo olvidarse de sus conducciones junto a la bella Olga Guzmán (amiga de la familia) en los festivales de foklore de nuestra ciudad y cuando hacia de maestro de ceremonia en los carnavales organizados por los clubes Club Sarmiento y Agrario. Sus difusoras, con esa brillante voz. Fue el que trajo la radiofonía a General Pinto y el que nos dio la posibilidad a todos los que hoy seguimos en distintos medios. En FM Panamericana, pasé mi adolescencia y juventud. Llegué, gracias a la invitación de mi querido colega, Carlitos Licera (nos conocíamos de la Radio de Milas, además de hacer programas juntos y conducciones públicas al por mayor) y el grato recibimiento de Mario Gorgerino (era su único dueño). Años después, llegó `Polio´ Guastoni, quien le dio un giro importantísimo a la Radio que es el que hoy tiene, gracias a su hijo Lucas quien, de manera muy inteligente, continúo con el legado de su padre. Fuimos un gran equipo de trabajo; nos dejaban trabajar tanto Mario como `Polio´ con total libertad y el afecto era lo que predominaba".

En cuanto a su radicación en Junín, la colega entrevistada narró.

"Eligí Junín para estudiar porque siempre fui de extrañar. No me hacía una vida que no fuera en General Pinto pero, a la vez, deseaba `volar´ por un tiempo y regresar e instalarme otra vez en mi ciudad. ya con estudios universitarios o terciarios. A pesar de saber a los 18 años y antes que mi pasión era la locución como sólo estaba en Capital Federal, no me fui porque no iba a poder viajar todos los fines de semana para estar con mi familia y -además- Buenos Aires nunca me gustó para vivir, sí, para pasear. Hoy, estoy en Junín desde hace 26 años. Estudié más de lo pensado. Me recibí de asistente materno infantil, periodista, profesora en lengua y literatura y, el año pasado, me postulé en educación en contexto de encierro; o sea, de manera muy orgullosa lo expreso, soy profesora en educación secundaria en cárcel. Reconozco que no me fue fácil cursar y rendir durante dos años siendo mamá, trabajando y, en el último tiempo, con papá enfermo, pero lo logré por el apoyo y la contención de ellos mismos, de los directivos del Instituto Nº 20 de Junín, profesores y compañeros de cursada. En Pinto, estudié profesora de danzas folklóricas argentinas con Silvia Dieste. Me recibí a los 14 años y también cursé danzas españolas con mi prima hermana, Mónica Purini, pero nunca rendí para recibirme. Ella, desde mi infancia, ha sido una persona muy importante para y en mi vida".

Ampliando conceptos, aseguró luego que "En realidad, como manifesté antes, me fui a Junín a estudiar con la idea de volver a `mi lugar en el mundo´, General Pinto. La vida me sorprendió y se dio de otra manera, aunque nunca descarto volver a mi tierra: Uno nunca sabe las vueltas del destino. Siempre digo que amo Junín pero `Pinto es Pinto, tiene ese no sé qué´ que lo hace tan necesario para mi vida y la de mi familia. En la actualidad, y desde hace 18 años y monedas, trabajo en L.T. 20 Radio Junín A.M. 1470, emisora que pertenece al Episcopado de Mercedes Luján junto al centenario Diario La Verdad y a F.M. Nova. Desde que llegué, trabajé a la mañana como locutora y hacía reemplazos cuando mis compañeros se tomaban vacaciones como periodista, conductora, locutora y productora (todo me gusta) pero, en 2015, la dirección, de ese momento, decide pasarme a la tarde con un programa propio que hoy perdura: `Para tarde, temprano´. Nunca imaginé hacer radio en Junín y hasta hice televisión, algo que volvería a hacer y que extraño".

Prosiguiendo con su relato, detalló:

"No fui a Junín a trabajar en los medios, no fue mi propósito. Pero cuando empecé a estudiar periodismo (habían puesto la carrera tres años después que me fui a vivir allá), me llamaron de dos radios, primero de F.M. Nova y luego de F.M. Noroeste (en ésta última, trabajé). No puedo dejar de mencionar que me recomendaron Carlos Licera y Mario Gorgerino. En agosto de 2002, llego a L.T. 20 por José Luis Chami, con quien trabajamos juntos en Multicanal, lo que hoy es Cablevisión. Debuto profesionalmente con Rubén Azconzábal, una excelente persona a la que le debo ser empleada del Grupo La Verdad. Rubén, sin prácticamente conocerme, habló con el director y le dijo que la radio me necesitaba como trabajadora. Agradezco infinitamente, también a Miguel Chami y a `Lalo´ Masi, quienes mucho tuvieron que ver para que hoy esté donde estoy, en la única emisora legal de amplitud modulada de Junín y que el 18 de Abril pasado cumplió 50 años de vida institucional".

LA LABOR COMO DOCENTE EN LA UNIDAD PENAL

Consultada seguidamente sobre como es trabajar con alumnos privados de la libertad, Calvo López reseñó:

"Trabajar con alumnos privados de su libertad es algo maravilloso, que me llena de satisfacción. En este aspecto de la docencia, soy una agradecida de la posibilidad que me dio el director del hoy CENS N°453 Padre Carlos Mugica, profesor Daniel Cano, ya hace más de 12 años. Pienso que es el lugar donde necesito estar y me necesitan. Siempre digo y les manifiesto a nuestros estudiantes que no soy quien para justificar ni juzgar (nadie está exento de nada; ni siquiera yo). Me brindo a ellos de la misma manera que al resto de los alumnos y personas. Soy la Marisa que todos conocen, con mis errores y virtudes. Por qué debería ser distinta con ellos. Ante Dios, somos todos iguales. En mi casa, no me enseñaron el desprecio, ni la discriminación. Si no me lo hubiesen transmitido, ¿ Por qué tendría que hacerlo y serlo ?. Uno no es sólo el resultado de lo que vivió en su casa sino de lo que pretende sumar para ser mejor día a día, que no es lo mismo que ser perfecto. No aspiro a la perfección porque no existe. Me preocupo y ocupo por ser buena persona, sumar y no restar y aprender todos los días que Dios me regala. Me inicié en la docencia a los 28 años en el Colegio Marianista de Junín dando la asignatura de Comunicación e hice numerosas suplencias pero prioricé el trabajo en la Radio y, luego de unos años, renuncié no porque me sobrara la plata, sino porque no iba a poder cumplir de la manera que debía y me gusta. Ya era madre de familia numerosa y se complicaba demasiado. Paralelamente, a la Radio y al Marianista, hice una suplencia en la Escuela Manuel Dorrego, pocos meses que fueron muy fructíferos. La única diferencia entre alumnos intramuros con los de la calle (un tanto la términología que se usa para que se entienda de manera social ) es la libertad y el encierro. En cuanto a capacidades de aprendizaje no las he encontrado ni las he buscado. Nunca las comparaciones fueron buenas y aún menos en situaciones de extrema vulnerabilidad como ocurre con los educandos encerrados: viven en situaciones infrahumanas. Sin acceso a la salud, higiene, superpoblación carcelaria, abandono familiar en muchos casos, falta de alimentos, malos tratos. El único lugar que los espera y recibe es la Escuela y a medida que transcurren los días en la Carlos Mugica (nombre de Institución que lo dice todo: el sacerdote de los "pobres" que fue asesinado por defender a los más humildes) se van dando cuenta que ahí no encuentran rechazo sino todo lo contrario: acompañamiento y ese `Vos, podés´ o `Nosotros estamos para ayudarte a que recobres la confianza en vos mismo y en tus pares; nosotros somos igual a vos, más allá del rol de profesores que es una bendecida circunstancia para poder compartir las horas con ustedes´".

SU VOCACIÓN, SUS PADRES, DEPORTIVO PINTO Y RACING CLUB

En otra parte de la charla, Marisa no dudó enseñalar que "Tanto la radio como la escuela son mi vocación y, en ambos trabajos, trato de dar todo. Aunque, faltaría a la verdad, si negara que la radio es mi pasión y mi terapia; la que me sana, me ahorro de pagar psicológos (risas) a los que he acudido y los elegiría nuevamente de ser necesario. De hecho, es una de las carreras que me quedó pendiente estudiar. Supongo que tiene que ver que descubrí la radio desde muy chica, a los 13 años; tengo 44. O sea, la cuenta no es complicada: 31 años de micrófono y 31 años `aturdiendo´ a los oyentes con mi parla bien al estilo `gallega´ Calvo, pero a mucha honra (risas). En los medios de comunicación, todo lo que hice y hago, me encanta y lo disfruto. En la actualidad, también escribo para la página web de Radio Junín (no soy la única que redacto) y para el muro en Facebook de la Escuela Padre Carlos Mugica. Hace unos años atrás, escribí para el diario La Verdad e hice un suplemento escolar `SuscriEscuela´ (para la empresa juninense Ahorro Confort) junto a mi amiga, Vanina Librandi".

En tanto, a la

"Hoy más que nunca se me hace tan difícil hablar de él. No porque no me guste, muy por el contrario. Su ida al cielo es tan reciente (el 31 de Mayo, dos días después de su cumpleaños número 79 se cumplieron dos meses de su fallecimiento, que se me estruja el corazón. `Carlitos´ Calvo significa todo para mí (no puedo hablar en pasado). Por él, siento admiración desde que recuerde por su perseverancia, generosidad, lealtad, hermandad, amistad, honestidad, voluntad, solidaridad. Hasta el último suspiro en la tierra, nos dejó buenos ejemplos; será muy difícil igualarlo. Para mí, `un grande entre los grandes´ y, mi mejor maestro, lejos. Nuestro pilar. Nunca vi que le fallará a nadie. El amor por el Club Deportivo me lo inculcó él. Suelo escuchar en la radio o por televisión que muchos dirigentes dicen que les restan tiempo a su familia por colaborar con una institución deportiva o estar en una sociedad de fomento. La verdad, me parece un pretexto. Mi padre nos incluyó a los tres: a mi madre, hermano y a mí. Su gestoría era una sede más del Club y, hasta sus empleados, trabajaban de forma tan entusiasta para ayudarlo y colaborar con `el azul´ y creo que hasta se terminaban haciendo fanáticos de Deportivo. La última conversación que tuvimos acerca de Deportivo fue en Febrero de este año. Salimos a dar una vuelta en auto. Había encuentro de escuelitas o algo por estilo en el Club. Paramos para ver desde el auto (ya no estaba bien de salud) y me dijo (porque le pregunté, dado que, desconocía la existencia de esa cancha. Fiel a su estilo (nunca hacía alarde de nada), me dijo que junto al `Croto´ Mansilla y al señor que vivía en la casita de Deportivo, la habían hecho porque la idea de mi padre era cuidar el pasto del campo de juego del club y lo había propuesto en reunión de comisión directiva. Al ser aceptada, la concretaron (seguro que trabajaron muchas más personas pero no se acordaba bien y no quise interrogarlo demasiado por su estado). A partir de ahí, siempre sueño y deseo, con que esa cancha pueda llevar el nombre de mi padre aunque hay, también, muchas personas merecedoras de esto. Sería un gran homenaje para mi padre y una inmensa alegría como hija única en la tierra. Y sobre Racing de Avellaneda: Resulta que cuando mi hermano Daniel se fue al cielo, quedó en casa sólo papi como fanático. Yo era de Boca por mami, pero nunca sentí ese fanatismo como por Deportivo y como del equipo xeneize dicen ser `La mitad más 1´, abandoné a mi madre (con su permiso) y me convertí, con el tiempo, en `Académica´. Si bien la mayoría de la gigantesca familia de los Calvos somos de Racing, lo hice por mi padre, por eso, no me arrepiento de este amor".

En cuanto a su progenitora, Norma López, su hija dijo:

"Mi mamita es otra maestra para mí. Nunca vi a una persona tan pero tan fuerte. Nunca victimizándose con todo lo que le pasó. Lo más tremendo e inentendible, aún y por siempre, la muerte de su hijo tan joven a raíz de una cruel enfermedad. ¿ Cómo después de semejante golpe, puede una persona reponerse ?. Si bien tiene sus altibajos, lo logró. Si bien ahora está pasando otro duelo por su compañero de vida, es como un roble. La cargo porque le digo que no tiene identidad. Casi nadie la conoce como Norma Lopez sino como Mabel Calvo y ella orgullosa de su apellido de casada (casi 56 años juntos y unidos por ese amor indestructible y bendito). El doctor Arturo Rossi, recuerdo, era una de las pocas personas que la llamaba Norma. Mami es la que me escucha, me consuela y me apoya en todo; al igual, que papi. A pesar de haber perdido a Daniel, nunca me cortaron las alas. Apenas ocurrido lo de `Dani´ (en 1997), y ya estando en Junín, les dije de volverme para estar con ellos. De ninguna manera lo aceptaron. Sus palabras fueron: `Vos tenés que seguir con tu vida y forjar tu futuro´. Dentro de lo triste, apareció un ser luminoso muy pequeño que los sacó de un pozo (como dicen ellos): Camila. Con sus tres años, hicieron amistad con mami y ya empezó a quedarse a dormir y a comer. Sólo le faltaba traer el D.N.I. (risas). Camila Borrego Del Río es mi hermana de corazón y su familia, la nuestra. Recuerdo que papi la esperaba a que llegara de Coronel Granada los domingos (iba a visitar a sus abuelos, mis abuelos del corazón) a la noche y cuando bajaba del auto, se les escapa a los padres para la casa de `Carlitos´ y de Mabel: era una ardilla. Un día dijo que eran sus papás del corazón y yo, su hermana. No sé si a los 25 años, se habrá arrepentido (risas). Es la madrina de uno de los mellizos. Y me regaló a su hermano Eugenio, que es un sol de persona, y por ende, tengo una sobrina y una cuñada, a los que amo con todo mi corazón".

EL RECUERDO PEREMNE DE SU HERMANO DANIEL

Mi hermano Daniel me dejó, siendo tan joven, tantas enseñanzas. Un día, ya estando enfermo, dijo:`Uno no se da cuenta de lo valiosa que es la salud, hasta que la pierde´. Esa frase quedó marcada en nuestras memorias; tan cierta. Daniel era un chico adulto. Con la plata que le regalaron para su primera comunión, se compró su primera vaca; ni una bicicleta o juguete, ¡ una vaca !. De hecho, le decían el `Vaca´ Calvo. Capaz, porque amaba el campo como yo amo la radio; nunca supe bien el por qué de su apodo. Su vida transcurría entre fierros, grasa, tractores, animales. Poca vida social, familiero y la mano derecha de papa. Su gran amigo: Aldo Homsi, por quien conoció a Claudia Criado. Tenía otros amigos pero creo que fue Aldo al hermano que eligió. ¡ A mí, me heredó !. Siempre digo que hubiésemos sido muy buenos amigos, pero no tuvimos la dicha de disfrutarnos de jóvenes porque cuando falleció, él tenía 26 y yo 22 años. Hoy tendría 48. Pasaron casi 24 años de su partida pero parece que fue ayer. No hay un día que no lo piense".

Trs reseñar que "La familia que construimos con mi esposo (el juninense Silvio Enrique Tomasini), es mi cable a tierra. Mi sostén. Mi todo. Mi mayor anhelo y mi mejor inversión. Nuestros hijos, el regalo que siempre soñé hacerle a mis padres. El que no tiene precio pero sí valor", Marisa mandó el siguiente mensaje a quienes tienen deseos de incursionar en los medios de prensa, al manifestar:

"A quienes desean transitar por los medios de comunicación les sugeriría que estudien en un lugar que tengan práctica, además de teoría. El trabajo de campo es muy importante, sobre todo, si nunca estuvieron en una radio, canal de televisión o escribieron. Estudié en TEA Junín (es privado, su sede central está en Capital Federal). Tengo entendido que, también, está en otras ciudades. Me han hablado de que es muy buena la formación de la Facultad de Periodismo y Locución en La Plata (es pública; depende de la Universidad Nacional de La Plata). Lo mismo del ISEC que es privado. Y para aquellos que les interesa la docencia, que estén convencidos de que van a poder estar a la altura de las circunstancias. Que sepan que la educación pedagógica-didáctica no es un medio sino un fin para el futuro de una sociedad. Es decir, no elegirla porque se va a tener un salario seguro; digno, hasta ahora no ha sido nunca, y según cuentan los que saben y son ya docentes jubilados, siempre fue igual: ni digno ni justo; situación que pasa en casi todos los trabajos, no sólo por el sueldo sino por otros derechos que no se respetan así estén en los convenios de trabajo. Es triste dejar este mensaje que llega a tantos lectores pero es real (al menos, para mí). Y lo considero un fin, porque si no sentís la docencia, no podés ejercerla. La docencia no es únicamente transmisión de saberes; es vínculo. Es interesarte por saber por qué ese alumno tuvo un mal día. Contenerlo, ayudarlo y tratar de remediar lo que le está ocurriendo mediante el diálogo, la presencia y la acción. Un niño mal nutrido, que sufre violencia en su hogar, en la sociedad, que puede ser discriminado en la escuela, en su barrio, por sus compañeros, no puede estudiar, no puede aprender. Y dejarlo pasar, sería una falta gravísima como educadores".

Para cerrar la entrevista con el director de "Hoy", Marisa Lorena Calvo López comentó:

"El próximo domingo, 7 de Junio, es el `Día del Periodista´. Quiero hacer llegar mi salutación a todos nuestros colegas, en especial a vos y a dos de tus dos hijos, Luciana y Santiago Camarero. Esta entrevista; para mí, es muy gratificante y, además, un saludo afectuoso para Elena y `Cacho´, porque los Camarero siempre fueron muy allegados y cercanos a nuestros afectos. A todos los pintenses, mi agradecimiento eterno y, a los juninenses, infinitas gracias por `hacerme sentir como en casa´. A mis padres, a mi compañero de vida, hijos y hermanos, les digo que ¡ los amo !", completó la caracterizada colega.