Alexis Guerrera anticipa el debate legislativo: "Ahora vamos a ver el nivel de compromiso de la oposición"

El diputado provincial del Frente de Todos por la Cuarta Sección Electoral, Alexis Raúl Guerrera, analizó el escenario legislativo que se viene y que anticipa fuertes debates entre el oficialismo y la oposición, especialmente Juntos por el Cambio.

Aún sin fecha confirmada para la próxima sesión, todas las miradas están puestas en el pedido de endeudamiento que solicitará el gobernador Axel Kicillof, el cual debe contar con apoyo de los bloques opositores para ser convertido en ley en la Provincia.

El ex intendente de General Pinto en el período 2003/2019 (16 años consecutivos, cuatro períodos), destacó a los colegas del portal "Cuarto Político" que "Se han ido logrando los consensos necesarios y ahora vamos a entrar en un etapa de discusión más fuertes, que tiene que ver con proyectos de endeudamiento y refinanciamiento, pero que todavía no entraron en debate. Ahí vamos a ver el nivel de compromiso de la oposición en el contexto de la pandemia", resaltó el legislador pintense.

“No soy de los que cree que tengamos que empezar a pelearnos por estas cuestiones, pero todo tiene un límite, y llama mucho la atención que diputados que han sido parte de la Legislatura durante estos dos últimos años y, por lo tanto, han visto el ritmo legislativo del 2019, que fue un año electoral y tuvo tres sesiones ordinarias, reclamen sesionar en plena pandemia, con todos los riesgos que esto implica, como si ellos hubiesen tenido una sesión por mes el año pasado”.

Amplió conceptos remarcando que "Siguen reclamando la sesión presencial y la asistencia de los ministros dando informes. Yo quisiera que hagan un repaso de cuántos ministros fueron el año pasado a la Legislatura, durante el gobierno de (María Eugenia) Vidal. Me parece que no es momento de hacer demagogia, por eso cuando la hacen, sin llegar a pelearnos porque la energía tiene que estar puesta en otro lugar, hay que marcarlo", completó sobre el tema.

"SOY UN APOYO A SU GESTIÓN", DIJO SOBRE “FREDY”

También Alexis -quien preside la de "Género y Diversidad", es secretario de la comisión de "Servicios Públicos" y vocal en las de "Asuntos Municipales" y de "Recursos Naturales", analizó el trabajo que viene realizando el gobierno nacional y provincial, al expresar que "Hoy es difícil analizar el funcionamiento por fuera del contexto de la pandemia. Hay que atender las cuestiones de urgencia que hay que atender. En ese sentido creo que el gobierno nacional y provincial han dejado asesorarse y tomaron decisiones vinculadas a las opiniones de los expertos".

Ampliando, Guerrera remarcó el "esfuerzo" que está realizando el gobierno nacional y provincial, y valoró el anuncio de obra pública realizado por el presidente de la Nación, Alberto Fernández, y por el gobernador bonaerense, Axel Kicillof.

Sobre cómo están trabajando con quien lo sucedió como intendente en la Municipalidad de General Pinto, Jorge Alfredo "Fredy" Zavatarelli, el diputado dijo: "Estamos trabajando muy bien, como lo hacíamos cuanto estaba en el Poder Ejecutivo. Hoy él es el intendente y yo soy un apoyo a su gestión. Estoy las veces que lo requiere y en el diálogo permanente con grupos de whatsapp y visitas periódicas", completó el diputado bonaerense Alexis Raúl Guerrera.