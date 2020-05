Gabriel Felipe López: "La pandemia nos puso a prueba como sociedad"

El concejal del bloque del Frente de Todos del Distrito de General Pinto, Gabriel Felipe López, fue entrevistado por "Hoy", analizando distintos temas de interés, como la pandemia que genero el Coronavirus, la labor en el cuerpo deliberativo; lo relacionado al sistema educativo (conoce bien sobre el particular, ya que fue inspector y, además, consejero escolar hasta Diciembre pasado) y sus deseos de poder volver a practicar deportes, especialmente pesca y kayak.

Inicialmente, el edil se refirió al Covid.19, expresando:

"Respecto a la pandemia en nuestro Distrito, puedo decir que es una situación inesperada, inedita y extraordinaria, que nos sorprendió a todos. Pero, a la vez, considero que nos puso a prueba como sociedad, ya que este virus nos ha interpelado fuertemente, haciendo que cada uno de nosotros piense en los demás. Cada acción que realizamos es para cuidarnos y para cuidar a las demás personas, fundamentalmente a nuestros adultos mayores.

En verdad creo que, a pesar de las complicaciones que genera la cuarentena, vamos a salir todos muy fortalecidos de esta tremenda situación que estamos viviendo. Quiero destacar el esfuerzo y el comportamiento de nuestros vecinos, cumpliendo con cada una de las recomendaciones para evitar contagios".

Seguidamente, el edil del oficialismo remarcó: "Quiero felicitar a la totalidad del personal que cuida de nuestra salud y a las fuerzas de seguridad, ya que han trabajado incansablemente y lo van a seguir haciendo hasta el final de este problema. También quiero destacar la labor de los colegas docentes, quienes de forma muy comprometida y responsable trabajan cada día para llegar a todos los alumnos y garantizar que el vínculo Escuela-Alumno se siga manteniendo. En este punto considero, que en gran medida se ha logrado consolidar y profundizar la relación entre la Escuela y las familias. Soy muy positivo y creo firmemente en la frase que expresa `Cada crisis nos brinda oportunidades´. He podido observar gran cantidad de avances en materia humana durante los más de sesenta días de la llegada del Coronavirus, y eso es algo que quedará luego de la pandemia.

Siguiendo con la crisis generada por el Covid-19, López señaló que "Se ha frenado el avance de algunas obras planificadas en el Distrito, pero no ha logrado detenerlas y actualmente se encuentran en marcha varias de enorme impacto educativo. Por citar algunas: La construcción de dos aulas en la Escuela de Educación Primaria N° 35, dos aulas en la Escuela de Educación Secundaria N° 4 y dos aulas en Escuela Técnica Nº 1; también mejoras de relevancia en otras instituciones y una de las más importantes, la construcción del edificio de la Escuela de Educación Secundaria N° 5".

PROYECTOS EN LOS QUE TRABAJAN PARA ELEVAR AL CONCEJO

Seguidamente, el profesor Gabriel Felipe López se refirió a las actividades que desarrolla como legislador distrital, expresando:

"En cuanto a mi tarea como concejal, actualmente estamos trabajando todos los integrantes de nuestro bloque del Frente de Todos sobre varios proyectos, que van a incidir positivamente en nuestros vecinos. También estuvimos durante casi dos meses revisando la rendición de cuentas del período 2019, la cual nos muestra una gestión dinámica y federal y que ha pensado en cada vecino del Distrito, concretando obras claves para todos, consolidando la mejora de los servicios públicos, ofreciendo diversidad de propuestas culturales y mejorando a un nivel superlativo las instituciones educativas de nuestro Partido. Todo esto se encuentra a la vista de cada persona que vive en el Distrito de General Pinto y puedo decir que también cada visitante se admira del gran crecimiento y lo expresa en cada oportunidad.

Luego de manifestar el ex consejero escolar que "La verdad, es un orgullo ser parte de esta gestión de gobierno, sobre todo por ser docente y conocer profundamente el valor de tener mejores escuelas. para poder ofrecer una mejor Educación", se refirió al difícil momento que atraviezan quienes realizan algunas actividades, especialmente deportivas.

Opinó que "Por el momento debemos tener paciencia y esperar. Pronto, todo lo que nos gusta va a volver y el esfuerzo de la espera lo vamos a ver reflejado en nuestros adultos mayores, saludables y junto a nosotros. Mi opinión sobre la restricción actual de algunas actividades deportivas, como la pesca, es que en principio soy pescador y también disfruto de las lagunas con actividades como el kayakismo. En este tema, estuvimos cerca de concretar la tercera jornada de kayak `Limpiemos La Salada´, pero la pandemia nos detuvo", cerrando el concejal Gabriel Felipe López la entrevista con "Hoy" con una clara definición: "Considero que en este momento, la vida es prioridad", completó.