Una ordenanza para crear el Programa "Botellas de amor" en nuestro Distrito

El proyecto relacionado al reciclaje de botellas de plástico presentado por los ediles del PRO-U.C.R., María Eugenia Agustinelli y Juan Pablo García, e ingresado por secretaría del H.C.D.el pasado viernes 22 de Mayo, comienza haciendo mención a "La importancia de promover de parte del Estado la separación de residuos y su reciclaje", considerando seguidamente:

"Que la Constitución Nacional en su artículo 41º refiere a que `Todos loshabitantes gozan del derecho de ambiente sano, equilibrado, apto para el desarrollo humano..., "Que el cuidado del medio ambiente comprende una responsabilidad de todos los sectores y que es elemental generarpolíticas públicas que garanticen lasustentabilidad y la protección de generacioemns venideras.

Que es necesario generar conciencia en los ciudadanos respecto de la problemática de materiales no biodegradables y promover un cambio de hábitos en los distintos sectores de la sociedad.

Que el 50 % del plástico esta diseñado para ser reutilizado una sola vez, siendo el 99 % fabricados de derivados del petroleo, el gas natural o el carbón, los cuales son recursos contaminantes y no renovables, recibiendo los mares y océanos cada año hasta ocho millones de toneladas de basura.

Que los elementos plásticos pueden tardar hasta 500 años en degradarse si no son desechados y reciclados correctamente.

Que en el Distrito de General Pinto aún no existe ni planta de tratamiento de residuos ni campaña de separación en origen de la basura y que el Presupuesto de Gastos y Recursos 2020 prevé el inicio de una planta de tratamiento de residuos sólidos.

Que la separación y reciclado no solo protege el medio ambiente sino que también es una posible fuente de empleos e ingresos para un sector de la comunidad".

Por lo expuesto en los considerandos por ambos ediles, se pide el tratamiento y posible sanción de la siguiente Ordenanza:

"Artìculo 1º) Crease en el Distrito de General Pinto el programa "Botellas de amor", un primer paso en la separación en origen del plástico. Consiste en llenar botellas plásticas con todo tipo de plásticos.

2º) Determinase que el Programa "Botellas de Amor" estará a cargo de la Subsecretaría de Producción y Medio Ambiente y Relaciones Institucionales.

3º) Ordenese que la Municipalidad de General Pinto podrá realizar un convenio con la Fundación "Botellas de Amor" para que esta reciba el material reciclado.

4º) La Municipalidad dispondrá de los lugares de depósito de las botellas y la logística para su recolección y traslado.

5º) La Subsecretaría de Producción y Medio Ambiente y Relaciones Institucionales generará la campaña de promoción de dicho Programa en todos los ámbitos educativos y estatales del Distrito.

Artículo 6º) Crease la partida presupuestaria para solventar aquellos gastos que ocasione la creación, difusión, puesta en marcha y mantenimiento de dicho Programa", finaliza el proyecto de García y Agustinelli.