Concejal Agustinelli: "Lo importante es buscar una solución entre todos a determinados problemas"

María Eugenia Agustinelli tiene 37 años, estudió la carrera profesional de contadora pública en la Universidad Nacional de La Plata, en la capital provincial, y actualmente está trabajando en la prestigiosa empresa local "Rucamalen S.A..

Está casada con Juan Manuel Tamburri, con quien tiene dos hijos, Tiziano -de siete años- e Isabella, de cinco, y hace no mucho tiempo comenzó a militar y a actuar en política, lo que le valió postularse como edil por la alianza PRO-Unión Cívica Radical en las elecciones generales del año pasado y acceder por voluntad popular a una banca en Honorable Concejo Deliberante de General Pinto, junto quien preside ese bloque opositor, Juan Pablo García ("Pacho").

Sobre sus primeros meses como legisladora distrital, las iniciales acciones que cumplió en el H. .C., dijo al ser entrevistada por el director de "Hoy":

"Dimos inicio a las sesiones del Concejo el 2 de Marzo y luego sesionamos dos veces, más hasta el día de hoy (al cierre de esta edición había una nueva reunión). Nuestros proyectos, principalmente el de reciclaje de botellas de plástico, lo postergamos por un tema de prioridades, debido a la pandemia, pero pronto vamos a elevarlo. Presentamos uno de exención de tasas para los comercios afectados por la llegada del Coronavirus, pero el mismo pasó a comisión", destacó, para luego agregar:

"Tengo muchas expectativas de poder trabajar en equipo y por el bien común de todos, y espero que a los proyectos que presentemos los consideren. Hemos analizado y estudiado todo lo referente a la rendición de cuentas municipales (del ejercicio anterior) y sinceramente por este tema del aislamiento, yo no he podido hacer mucho, ya que me encuentro trabajando desde casa con mis dos hijos, con todas las tareas que eso implica. Pero igualmente, Juan Pablo García (su compañero de bloque) se tomé ese trabajo con mucha responsabilidad y entre los dos estamos estudiando donde pudieron haberse generado gastos innecesarios, para poder modificarlo, pidiendo además todos los comprobantes que sean necesarios".

DIJO QUE INTENTA NO INVOLUCRARSE CON "CHICANAS"

Sobre la relación con los otros concejales, del oficialismo y de Juntos por el Cambio, Agustinelli dijo:

"Con respecto a los demás bloques, intentamos tener una buena relación, porque eso es lo que se necesita para poder trabajar, más allá de la diferencia de ideas. A veces hay `chicanas´, pero yo intento no involucrarme, me parece que no está bueno ir a discutir solamente, sino que lo importante es buscar una solución entre todos a determinados problemas. En mi caso particular, la pandemia me recibió en este nuevo compromiso que asumí y trato de estar a la altura de las circunstancias.Hoy estoy para ayudar a todo vecino que lo necesite y por eso, me pareció que una buena manera de hacerlo era estar presente en sus necesidades, tanto de alimentos -colaborando é mucho con dos familias que realizan viandas-; con la colaboración de personal policial también repartimos cajas con mercaderías a diferentes familias; y también presté otro tipo de ayuda al ayudar a la inscripción en el Ingreso Familiar de Emergencia (IFE) a alrededor de doscientas personas.Sigo estando con ellas, para solucionar los inconvenientes pendientes y los problemas que puedan llegar a tener para cobrar esa ayuda económica. Es muy gratificante leer los mensajes de todas esas personas, tan agradecidas, porque me hacen sentir que voy por el camino correcto".

Siguiendo con el cambio de vida, de hábitos, con los inconvenientes que ha generado la irrupción del Covid-19 en nuestro país y en el mundo, María Eugenia expresó:

"De todo lo malo de esta pandemia siempre se sacan cosas buenas, como en todas las circunstancias de la vida. A mi me sirvió para acercarme a mucha gente y que sepan que estamos junto con Juan Pablo (García) dispuestos a trabajar por ellos, además de abiertos a cualquier inquietud o tema que quieran comunicarnos. La verdad es que -como siempre digo-, jamás imagine ocupar este lugar ni involucrarme en política, pero mientras sirva para poder hacer algo por los demás, seguiré haciéndolo".

Para completar sus conceptos, la concejal entrevistada no dudó en expresar que "Es linda la política cuando sirve para esto y actualmente, muchísima gente me alienta a que continúe por este camino. Lo bueno de no vivir de esto (precisamente la política) es que uno puede retirarse cuando algo no le gusta o no esta de acuerdo. Desde que inicié esta nueva etapa tengo que agradecer mucho a la gente que tan cariñosamente me trata y también y nuevamente agradezco a toda mi familia, especialmente a mi marido, que me alienta en todo lo que me propongo", cerró la joven edil María Eugenia Agustinelli de Tamburri, integrante del bloque Unión Cívida Radical-PRO en el cuerpo deliberativo distrital.