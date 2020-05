Concejo: Se define en la Comisión de Presupuesto sobre la rendición de cuentas del período anterior

Al cierre de nuestra edición, los integrantes de la comisión de Presupuesto del H. Concejo Deliberante de General Pinto -la que preside el edil Fernando Rodríguez, del Frente de Todos- trataban los despachos relacionados a la rendición de cuentas municipales del período anterior.

Junto al citado legislador, conforman dicha comisión los oficialistas Marta Beatriz Sánz y Rodrigo Gómez; y Patricia O´Brien, Roberto Manuel Maruri y María Eugenia Agustinelli, de los bloques de Juntos por el Cambio-Unión Cívica Radical.

Tras este encuentro, se realizarán los despachos (mayoría y minoría) y se analizará tan importante tema en la siguiente sesión del Concejo, no descartándose que los ediles opositores no la aprueben y/o hagan algunas consideraciones.

VUELVEN A PEDIR POR EL CONSEJO ECONÓMICO SOCIAL

La concejal Silvia Edith Casanova, entrevistada por "Hoy" se refirió a una solicitud que elevó su bloque, solicitando, dijo "La conformación del Consejo Económico y Social. Hasta el día de hoy no obtuvimos respuesta por parte del intendente (Jorge Alfredo "Fredy" Zavatarelli). La oposición no tiene ninguna participación en las decisiones respecto al aislamiento social, preventivo y obligatorio.Como concejal consideró que es un grave error del gobierno municipal. En este tiempo tan complejo no se puede gobernar, si no es junto a la oposición y a entidades intermedias que ayuden a tomar las mejores decisiones. La salud es primordial, pero la economía en nuestro Distrito está muy resentida, muchas actividades no pueden aún reiniciar sus labores habituales. Además, no se ha planteado en el Distrito ayuda alguna para éstas profesiones y comercios".

Ampliado conceptos, dijo luego la docente e inspectora que "Resultaría muy útil para todos los habitantes del Distrito de General Pinto contar con un número de teléfono que pueda dar respuesta a todas las necesidades y consultas en el marco que estamos viviendo. Las personas que atiendan las llamadas podrían responder sobre: Atención médica, vacunación, actividades autorizadas, entre otras consultas. Deben tener en cuenta que no todas las personas manejan y tienen redes sociales. Por tal motivo, si ponen en funcionamiento este número telefónico debería darse a conocer a través de carteles informativos en lugares comunes que concurren las personas como por ejemplo: Cajero, comercios, Municipalidad, entre otros. También podría darse a conocer en las radios locales y difusoras. Son muchas las consultas. Todos deberíamos conocer las informaciones de nuestro Distrito para no tener mensajes contradictorios. Es de suma importancia un Único teléfono de comunicación distrital", completó sobre el tema Slivia Casanova.

PIDEN MAYOR CONECTIVIDAD

Otro tema muy importante para la edil Casanova refiere a "La importancia de Internet en nuestras vidas", expresó.

Luego dijo que "Se ha convertido en una parte muy importante de nuestras vidas. Internet no es sólo entretenimiento. Es fundamental para comunicarnos con nuestra familia, amigos, realizar trámites, informarnos, interactuar y muchas otras actividades que realizamos. También para educación, salud, investigación, trabajos. Resulta la herramienta fundamental, profundizando su uso en este tiempo excepcional que nos toca atravesar como sociedad.

Entonces...me pregunto y dejo la inquietud... ¿ Por qué en General Pinto no contamos con buena conectividad ?. Debemos trabajar conjuntamente para lograrlo y así poder pertenecer, disfrutar y hacer uso de un recurso indispensable para nuestros vecinos", señaló finalmente la legisladora distrital.