Gaspar Bidart Purini aseguró que su pasión por la radio se inició cuando era muy chico, específicamente sobre la parte técnica

Gaspar Bidart Purini tiene 26 años, es hijo de Mónica Purini y de Raúl “Ruly” Bidart y en General Pinto, donde nació, hizo la educación inicial en el Jardín de Infantes Nº 901 "Bernardino Rivadavia"; cursó la primaria en la Escuela Nº 2 "Domingo Faustino Sarmiento" y la Secundaria en la Escuela Nº 4 de la Unidad Académica "Otto Pascual La Falce".

Posteriormente, completó estudios terciarios en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, cursando radio y televisión en el Instituto Sudamericano para la Enseñanza de la Comunicación (ISEC), en tanto que este año realiza la carrera de Diseño Multimedial en la Escuela "Leonardo Da Vinci".

Entrevistado por el director de "Hoy", inicialmente se refirió a como fueron su niñez y adolescencia en General Pinto, respondiendo como sigue:

"Tengo hermosos recuerdos de mi niñez y de mi adolescencia en Pinto. Haber nacido en un pueblo es algo que me llena de orgullo y me encanta, no hay momento en que no cuente de donde soy. Recuerdo en la época de primaria las tardes yendo en bicicleta con mis amigos a las `afueras´, a andar por los campos, ir a pescar, juntar cañas y ramas para hacer chozas (risas). Era buenisimo, una libertad impagable de pibe. En la adolescencia, las juntadas en la plaza, el banco o la esquina de la Municipalidad. Esas costumbres del pueblo, son impagables".

PASIÓN QUE EMPEZÓ SIENDO MUY CHICO

Sobre cómo nació su pasión por la radio, como ingresó al "mundo radial", sus vivencias de entonces, Gaspar dijo:

"Mi pasión por la radio comenzó desde muy chico, cuando tenía 12 años. Soy primo de Marisa Lorena Calvo, oriunda de Pinto e hija de Carlos Calvo y Mabel López. Ella es periodista y su marido, Silvio Enrique Tomasini, operador técnico en L.T. 20 Radio Junín. Siempre que iba a esa ciudad a visitarlos, los acompañaba a la radio y me quedaba en el control viendo todo el ambiente. Ahí empecé a descubrir la pasión por la radio, específicamente por la parte técnica, es decir, la puesta al aire. Me gustaba muchísimo observar a Silvio como operador. Él se encargaba de controlar todo, por ejemplo abrir los micrófonos, conectar las notas telefónicas, buscar rápidamente un efecto de sonido o una canción para contextualizar un momento. Todo lo que el oyente escuchaba pasaba por sus manos y eso me parecía fascinante. A partir de ahí empecé a ir a las radios de General Pinto. Primero recuerdo que comencé yendo a Radio `Nuevo Mundo´ de Ricardo Vaca, que está ubicada muy cerca de casa. Iba a ver como hacían los programas y recuerdo que los domingos lo acompañaba a las transmisiones de fútbol y mi tarea era decirle las tarjetas amarillas sacadas durante el partido. Estaba re contento por hacer radio, pero claramente estar delante del micrófono no era lo mío (sonríe), a mí me gustaba estar en el control, con los equipos de radio".

Avanzando en la charla y sobre el mismo tema, Bidart Purini recordó que "Luego, empecé a ir a la FM `Panamericana´, también a ver los programas. Salía de la Escuela y me iba directo. El querido José `Polio´ Guastoni me veía tanto ahí, parado atrás del vidrio, que un dia me dijo `¿ Querés empezar a hacer radio ?´ Y yo no lo podia creer... Primero empecé yendo en horarios donde no había programas en vivo y solo había música. Apagaba el `modo automático´ de la computadora y ponía música de forma manual. De esa manera, más lo que me enseñaba mi primo Silvio (Tomasini) y la ayuda de Lucas Guastoni, empecé a entender cómo funcionaban los equipos de radio, tenía 12 años, hasta ese momento solo jugaba al sega. Tengo muy presente el día que `Polio´ me comentó que iba a arrancar un programa nuevo los sábados a la mañana y que quería que yo lo operara. Mi felicidad fue gigante, al saber que iba a tener la oportunidad de operar un programa. Recuerdo que tenía un cuadernito y en él escribía a mano las canciones que iba a poner el sábado, luego las iba tachando para llevar un control y no repetir la música en cada programa. Así me divertía durante la semana. El programa se llamó `A media mañana´, lo conducía Adrián Britos y Karina Carriqueo hacia los móviles. Ese fue mi primer programa en radio como operador, al día de hoy tengo grabaciones del 2006 y cada tanto me gusta escucharlo, es muy loco. Desde ese momento nunca dejé de ir a `Panamericana´, luego -ya con el tiempo- empecé a operar diferentes programas", rememoró con alegría y emoción.



SU PRESENTE EN RADIO MITRE

Dijo luego: "Esta temporada van a hacer seis años que estoy en Radio Mitre, A.M. 790. También trabajé dos años en `Vorterix´, la radio de Mario Pergolini, pero renuncié en 2016. Arranqué en ambas radios casi en simultáneo, en 2014, apenas terminé de estudiar. En Mitre arranqué como operador suplente, por lo tanto me tocó pasar por todos los programas de la emisora. Ciclos periodísticos como los de Jorge Lanata, Marcelo Bonelli, Magdalena Ruíz Guiñazú, Cristina Pérez, entre otros periodistas de la radio, y programas musicales como los de la emblemática locutora Nora Perlé (una eminencia radial), el recordado Edgardo Mesa, Fanny Mandelbaum, Eduardo `Lalo´ Morino y Juan Carlos Del Missier, entre otros. Actualmente soy el operador del programa `Cada mañana´ que conduce Marcelo Longobardi. Para mi es una alegría inmensa estar en ese lugar, hace 20 años que el programa es líder en audiencia en la radio de amplitud modulada de La Argentina. La verdad es que soy un afortunado de poder trabajar con tan grandes profesionales, tanto frente al micrófono como atrás de él. Al aire están Marcelo Longobardi, Willy Kohan, MarÍa Isabel Sánchez, `Rolo´ Villar, el doctor Alberto Cormillot y Leandro Buonsante. Y atrás del vidrio, en los controles, trabaja un equipo de producción `de la hostia´, con el que comparto grandes jornadas. Liderados por Martín Aguirre como productor ejecutivo y ellos son Federico Rodríguez, Gustavo Sammartino y Georgina Hutmacher".

Luego, "Gaspy" agregó que "Tuve y tengo la suerte de trabajar en radios que técnicamente están a la vanguardia. `Vorterix´ es una `radio multimedia´, que está equipada no solo con los mejores equipos de audio si no también con la excelencia en equipos de video para la transmisión via streaming. Es la NASA, jajaja. Por otro lado, Radio Mitre y la F.M. 100 (ambas son de la misma empresa y compartimos edificio) están equipadas con lo último en tecnología radial. En poco tiempo nos mudamos a los nuevos estudios que hicieron para Mitre, que son realmente hermosos. Tuve la oportunidad de conocer una radio en Dublín, Irlanda. La tecnología avanza todo el tiempo y obvio que siempre se puede estar mejor, pero la verdad es que no tenemos nada que envidiarles, estamos muy bien acá".

Sobre cómo transcurre un día suyo en Capital Federal, el querido joven pintense enumeró:

"Me levanto muy temprano, a las 4 suena mi despertador, ya que a las 5 comienza mi turno. En radio, lo que se llama la `primera mañana´ es el horario más fuerte a nivel informativo, por lo tanto el programa arranca a la hora 6. Opero `Cada mañana´, hasta las 10 am y de 10 a 10.30 horas `El pase´ entre Marcelo Longobardi y `Lanata sin filtro´, el programa de Jorge Lanata. Luego de operar esos programas, me voy al puesto de edición hasta el fin de mi jornada, alli me encargo de editar los audios que necesite la producción de Lanata o los chicos de la redacción de la página web de Mitre. Luego del trabajo me vuelvo directamente a mi departamento, a cumplir con la cuarentena. Amo vivir en Capital Federal, no me costó para nada adaptarme".

Sobre sus regresos a General Pinto, Gaspar manifestó que "Por mis horarios laborales y la poca frecuencia de colectivos que tenemos hacia General Pinto (aprovecho para dejar esta queja), se me complica muchísimo viajar, pero intento ir a visitar a mi familia con la mayor frecuencia posible. Lo que hago cuando voy es visitar a mi mis abuelos, tíos, amigos y, obviamente, aprovechar a comer todo tipo de comidas caseras que viviendo en Capital Federal solo no como. Las milanesas de mi abuela `Kiki´ (Bidart) y los guisos de mi abuela María (Calvo de Purini), son impagables", para luego referirse a como está transitando la cuarentena que generó la pandemia. Destacó al respecto:

"La voy llevando bastante bien, al principio cuando se decretó pensé que se me iba a hacer más difícil, ya que vivo solo. Amo vivir solo, pero la situación cambia rotundamente cuando tenés que quedarte encerrado por obligación.

Pero por suerte no es tan grave, mis días son bastante normales dentro de todo, ya que los medios de comunicación siempre estuvieron exceptuados de la cuarentena, por lo tanto nunca deje de ir a trabajar. En mi departamento estoy a full con el alcohol en gel para las manos y el alcohol al 70 % en spray para desinfectar las cosas que compro, como así también el tapaboca para salir a la calle. En Capital Federal está todo mucho más estricto porque la situación realmente es difícil. En lo que respecta a mi trabajo, la empresa adoptó todas las medidas de seguridad correspondiente para aquellos que tenemos que ir sí o sí. Nos proveen de movilidad puerta a puerta para que no tengamos que usar transporte público, nos toman la temperatura al ingresar al edificio, nos dieron tapabocas, cada una hora viene el personal de limpieza a desinfectar todo y, lo más importante, es que redujeron el personal al mínimo indispensable. Por ejemplo, en el programa que hago normalmente somos once personas y ahora solo vamos cuatro, quienes por cuestiones lógicas de nuestra tarea, tenemos que estar sí o sí en el edificio. Los columnistas de los programas salen al aire por teléfono, excepto los conductores que tienen en su casa un equipo especial para salir al aire y con calidad de audio óptima. Es muy raro tener que hacer un programa de radio de esta manera, al principio me costó adaptarme a esta nueva forma de trabajo, ya que la comunicación con los que están en el estudio es clave y de esta manera se complica un poco, ya que las señas son por video llamadas, pero bueno todo el mundo tuvo que adaptar su forma de trabajo, no queda otra".

SU MADRE, SOSTEN Y GRAN REFERENTE

Luego de acotar que "En Vorterix, hice transmisiones de diferentes recitales y eventos de la ciudad de Buenos Aires y en Mitre, todos los años salíamos en vivo desde el stand del Grupo Clarín en la Feria del Libro y en la Exposición Rural. Es hermosa la experiencia de hacer radio fuera de los estudios y con público", Gaspar se refirió a su mamá, Mónica Purini en estos términos:

"Mi vieja es mi sostén, es todo. Siempre fue el referente más presente en mi vida, desde chico me inculcó valores que hoy en día siento que son lo más importante que tengo. La pasión y la entrega al trabajo también es algo que heredé en gran parte de ella. Siempre me brindó mucha libertad, me apoyó y acompañó mis decisiones sin juzgarlas. Es una madre muy presente y siempre fue así, dio hasta lo que no tenía para que no me falte nada. Y hasta el día de hoy, que ya soy grande y que hace mucho tiempo que vivo solo, me llama para saber si estoy bien, si me falta algo. Por otro lado, en relación a mi vocación, también me estimuló a que siguiera adelante con lo que me apasionaba, siempre fue muy compinche en eso conmigo. Recuerdo que de chico me traía a Capital Federal y me acompañaba a la puerta de los canales y radios grandes, para ver si me dejaban entrar a conocer. Ella siempre me apoyó e incentivó a que siga mi pasión. Ya de grande, si bien cambia la forma de relacionarnos, no cambia el amor. Además, hemos tenido la suerte de poder viajar juntos (por el país y el exterior). Vivimos momentos muy lindos, que siempre vamos a guardar en nuestros recuerdos. Agradezco siempre poder seguir disfrutándola, aunque sea a la distancia".

A la hora de hablar de sus referentes en la profesión, el ascendente operador radial de nuestro medio no dudó en afirmar que "La radio y la televisión son mis dos pasiones. Mi trabajo fijo actual es la radio, pero mi pasión por la TV y el mundo audiovisual es la misma. En radio, mi gran referente es mi primo Silvio Tomasini. Realmente es un operador increíble, muy creativo al aire y eso es fundamental. El operador puede ser un simple `aprieta botones´ o puede ser uno más del programa, con sus aportes sonoros. Claro está que hay que tener criterio y no sobrepasarse, porque eso ya resulta molesto. Silvio reúne todas esas condiciones, es muy rápido, creativo y ubicado a la hora de participar. De él aprendí y aprendo muchísimo. Alejandro Velázquez también me parece un gran profesional. Él es el musicalizador de Marcelo Tinelli en Showmatch y si bien no es operador de radio, su tarea en el programa como musicalizador es la que hago día a día en la radio, que es apoyar con sonidos y canciones diferentes situaciones. Te puede gustar o no el programa de Tinelli, pero en lo que se refiere a la parte técnica y visual es impecable y más aún para la industria argentina. Tuve la oportunidad de tratar con él algunas veces en `Ideas Del Sur´ y aprendí bastante.

En lo que se refiere a televisión y a realización audiovisual, tuve la suerte de trabajar en diferentes proyectos con dos capos de la industria, como lo son Pablo Ambrosini -director de muchísimas novelas de Telefe-, y Alejandro Ripoll, el histórico director de cámaras de Tinelli. De ellos aprendí un montón en materia audiovisual. Verdaderamente son unos `animales´ en lo suyo, además de excelentes personas".

Sobre que más le gustaría lograr en lo laboral, en experiencia, Bidart Purini detalló que "La verdad es que estoy muy contento con el camino que llevo realizado hasta ahora. Mi primera alegría en lo profesional fue en 2014, cuando con 5 compañeros del instituto ganamos un concurso audiovisual frente a 14 universidades de Buenos Aires.

Obtuvimos el primer puesto y nos fuimos a Las Vegas, a la mayor exposición de la Industria Audiovisual del Mundo "NAB Show". Fue muy importante ganar ese concurso estando recién recibido. Por otro lado, en radio estoy más que feliz por haber estado en `Vorterix´ y estar hoy en `Mitre´, que es la emisora más escuchada de la Argentina, posee el 40 % de la audiencia y tener la posibilidad de trabajar ahí y operar el programa de AM más escuchado, es algo que todavía me cuesta creer. Y en lo que respecta al mundo audiovisual, sí me encantaría hacer más carrera ahí, ya sea en televisión, cine o publicidad. Mi objetivo ahora es empezar a recorrer ese camino"•.

Finalmente, Gaspar Bidart Purini aprovechó "La oportunidad para agradecerle nuevamente a mi mamá Mónica, mis abuelas María y `Kiki´ y a mi abuelo Ricardo Bidart por todo lo que hicieron y hacen por mí. Desde el minuto uno que terminé la secundaria y dije `quiero estudiar Radio y TV en Buenos Aires´, tuve el apoyo de ellos. Sin su contención y esfuerzo yo no estaría acá. Mi agradecimiento a ellos es eterno, como asimismo para mis primos Marisa Calvo y Silvio Tomasini, por haberme hecho conocer este medio tan maravilloso como es la radio. Y también al querido José `Polio´ Guastoni, de quién guardo los mejores recuerdos por haberme dejado, con mis 12 años, empezar a operar en radio", cerró Gaspar.