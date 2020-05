Alexis Guerrera: “Es central que el gobierno tenga el apoyo de los legisladores en épocas difíciles”

La Cámara de Diputados bonaerense dio media sanción a proyectos de gran importancia como la Declaración de Emergencia Pública en Violencia de Género, Regulación de Geriátricos y leyes imprescindibles para afrontar efectos de la pandemiapor el Covid-19.

En una primer sesión especial de la historia legislativa de la Provincia, la reunión fue "mixta", ya que algunos legisladores votaron desde sus casas y otros lo hicieron en el recinto de deliberaciones de la ciudad de La Plata, por proximidad geográfica.

Alexis Raúl Guerrera, legislador oriundo de General Pinto y enrolado en el Frente de Todos, valoró las leyes aprobadas por la Cámara Baja y, además, hizo mención a la labor legislativa que se asoma en el horizonte y las designaciones de las comisiones para el debate interno.

Guerrera calificó como “medidas trascendentales” las cuestiones aprobadas, ya que “además de potenciar la presencia del Estado, protege derechos esenciales para los bonaerenses que en una de las Provincias más golpeada por el Coronavirus”.

Cabe destacar que, entre las iniciativas aprobadas y giradas al Senado, se facultó al gobierno bonaerense para prorrogar la Emergencia Sanitaria, suspender cortes de servicios públicos por 180 días más, la realización de eventos masivos y eximir de Ingresos Brutos a las Cooperativas cuya actividad sea la venta de productos farmacéuticos, veterinarios, cosméticos y de perfumería, así como a los servicios digitales prestados por no residentes en nuestro país.

Asimismo, también se "retocó" la Ley de Responsabilidad Fiscal, buscando que las gestiones municipales puedan ampliar sus posibilidades de financiamiento. “Es central que el gobierno tenga el apoyo de los legisladores en épocas difíciles”, aseguró Guerrera, ex intendente de nuestro Distrito durante 16 años, de 2003 a 2019.

En otro orden de cosas, Diputados también definió el reparto de las comisiones de debate parlamentario y el político pintense presidirá la de Género y Diversidad, será Secretario de la comisión de Servicios Públicos y vocal en la de Asuntos Municipales y de Recursos Naturales.

Al respecto, Guerrera aseguró sentirse “honrado” por la elección y apuntó que “desde los diversos lugares que me toque ocupar, la premisa será siempre la de trabajar para ampliar derechos y en pos de una sociedad cada vez más igualitaria”.

Debe destacarse que la "novedosa" sesión, se concretó luego de semanas de negociaciones y producto del pedido de los legisladores de la oposición, fueron aprobados tres proyectos entre los que se destacan las declaraciones de emergencia para los hogares geriátricos y en materia de violencia de género, y la suspensión de las ejecuciones y desalojos en todo el territorio bonaerense hasta el miércoles 30 de septiembre del corriente año.

APOYO A AXEL KICILLOF EN EL PROCESO PARA RENEGOCIAR LA DEUDA

En otro orden, Alexis Guerrera se sumó ayer a las muestras de apoyo al gobernador Áxel Kicillof, en el proceso de renegociación de la deuda de la Provincia, tratativas que recibieron el respaldo de los 135 intendentes bonaerenses, entre ellosJorge "Fredy" Zavatarelli.

“Apoyamos la renegociación de la deuda que impulsa el Gobierno de la Provincia de Buenos Aires en concordancia con Casa Rosada, con el único objetivo de lograr un acuerdo sostenible que nos permita proyectar un futuro con desarrollo e inclusión social”, expresó el legislador y ex intendente municipal de General Pinto, en línea con sus pares del oficialismo, quienes dejaron expuesta su postura a través de un comunicado viralizado en las diferentes redes sociales.

“Sabemos de la dura situación económica y financiera que atravesamos los y las bonaerenses en medio de la incertidumbre y la crisis causada por la pandemia en todo el mundo, y es por eso que acompañamos la decisión provincial de que la oferta contemple una capacidad de pago real, acorde a este difícil momento”, agregó Guerrera, luego que el gobernador Kicillof resolviera la prórroga hasta el martes 26 de Mayo del plazo para ingresar al proceso de reestructuración y la Provincia no hizo frente al vecimiento por 110 millones de dólares.



PRESIDE LA COMISIÓN DE GÉNERO Y DIVERSIDAD EN LA CÁMARA DE DIPUTADOS

La Cámara de Diputados de la Provincia de Buenos Aires, en su primera sesión del año, dejó conformado el mapa de comisiones, en el que el oficialismo se quedó con resortes estratégicos y se impuso por primera vez paridad de género.

De las 46 comisiones permanentes que hay en la Cámara Baja, el Frente de Todos (oficialismo) se quedó con la presidencia de 25, estando la de Género y Diversidad encabezada por el legislador de General Pinto, Alexis Raul Guerrera.

Juntos por el Cambio controlará 17; en tanto que el bloque "17 de Noviembre", que orbita cerca del Gobierno, se quedó con dos, y los legislasdores que responden a Emilio Monzó, acaparon las dos restantes.

El oficialismo bonaerense se quedó con la estratégica comisión de Asuntos Constitucionales y Justicia y con la de Presupuesto e Impuestos, mientras que la de Legislación General, quedó en manos del aliado político, Mario Giaccobe, dentro de las más importantes.

Una característica especial del reparto hecho en este período es que se hizo bajo parámetros de igualdad de género y trabajando de manera conjunta entre todos los bloques. Así, el mapa general mostró que hay 22 presidentas y 24 vicepresidentas; 26 vicepresidentas y 20 vicepresidentes; 31 secretarias y 15 secretarios.

Guerrera, además de presidir la comisión de Género y Diversidad, integra las de Servicios Públicos (la encabeza Oscar Darío Ostoich); la de Asuntos Municipales, cuyo titular es Julio César Pereyra; y la comisión de Recursos Naturales, que lidera la linqueña Vanesa Zúccari,