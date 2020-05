Mauricio Puerari analiza el difícil presente que afronta el transporte de pasajeros

Mauricio Puerari Fermanelli es hijo de Carlos Puerari e Ilda Fermanelli (queridos vecinos fallecidos años atrás), tiene 47 años y desde su juventud, trabajó en el rubro del transporte de pasajeros de media y larga distancia, ya que siendo adolescente (a los 13 años, cuando era estudiante secundario), el pintense limpiaba -inicialmente- los micros de las empresas que llegaban a General Pinto y se quedaban aquí por algunos días u horas, para posteriormente acompañar a sus tías, Marta y Edith "Negra" Fermanelli, en la venta de pasajes y la atención de los servicios diarios de colectivos que llegaban a la estación ubicada en avenida Mitre y calle Bernardo de Irigoyen de la ciudad cabecera distrital.

Actualmente y desde hace algunos años, está radicado en Junín, desempeñándose como gerente de la agencia que en esa ciudad tiene la empresa "Condor-La Estrella-Plusmar", siendo voz autoriza para analizar el difícil presente, especialmente económico, que afronta el sector transportista en tiempos de cuarentena social y obligatoria, sin que se realicen viajes desde hace dos meses.

Puerari consideró que es “durísimo el momento que se atraviesa. Estamos mal, el transporte de pasajeros como tantos otros rubros en el país desde el 17 de Marzo viene atravesando este proceso. En el caso nuestro, hasta el día de hoy no podemos viajar. Estoy en contacto con la parte comercial de la empresa y no hay ninguna novedad de que a corto plazo se reactiven los servicios. Se habla de que posiblemente para Septiembre u Octubre pueda llegar a haber novedades”, dijo, vaticinando -además- que será “muy difícil” la vuelta al trabajo de las empresas tras este contexto de pandemia.

LOS PROBABLES VIAJES FUTUROS

También el pintense Mauricio Puerari Fermanelli comentó que "Se habla, a futuro, de la posibilidad de limitar a 20 pasajeros los que puedan viajar en cada ómnibus. A las empresas, con 20 pasajeros, no les van a dar los costos para salir a trabajar. El retorno de los ómnibus de larga distancia va a ser muy difícil”, remarcó.

“Desde el 17 de Marzo, la empresa ("Condor-La Estrella-Plusmar") tiene paralizadas todas sus agencias y sub agencias. La mayoría estamos a comisión, casi 5.000 personas por fuera de la empresa no percibieron un centavo. Cuando se salga a trabajar no se sabe cuántos van a quedar afuera y cuántos adentro del sistema laboral”, advirtió.

También el empresario expresó que “Todo depende de lo que vayan a decir los especialistas en salud. Para ser rentables, los servicios debían contar hasta Marzo con el 90 por ciento del pasajeros en la unidad. Por eso, ahora las empresas están evaluando, yo creo que va a ser muy complejo arrancar”, reseñó.

Mauricio Puerari dijo luego que “El Gobierno y el Ministerio de Transporte deberán sentarse y analizar todo muy bien, no va ser sencillo volver a trabajar. Las empresas se van a terminar fundiendo, el trabajo que deberá hacer el Gobierno -junto a las empresas-, va a ser muy grande. El Ministro de Transporte nos va a tener que escuchar, a las empresas y a las agencias. Habrá que ver de qué forma se sale, sin ayuda va a ser imposible. Si quedan empresas colgadas, atrás de ellas habrá trabajadores y familias que quedarán colgadas. Lamentablemente, es así analizó sobre el duro momento que vive el sector y los agencieros y empleados de las estaciones, entre ellos los de nuestro Distrito.

Finalmente, sobre la situación laboral de los trabajadores que tiene en la agencia de Junín, expresó que "Los empleados que tengo están a cargo mío, la empresa no ayuda porque están bajo mi responsabilidad. Al estar yo a comisión, no cobro porque el trasporte está parado, no es que la empresa no quiera hacerlo. Si le pagan los salarios a los conductores, mientras que mis empleados están cobrando lo que el Estado está dando como ayuda a las pequeñas y medianas empresas", completó "Mauri" Puerari Fermanelli.