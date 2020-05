Ángel Ariel Martín: "Lo que hacemos con nuestra radio F. M. es entretener, informar y acompañar"

Ángel Ariel Martín tiene 44 años, está en pareja con Silvana Lorena y tiene dos hijos, quienes colaboran con él en la radio frecuencia modulada que el jefe de la familia encabeza en la ciudad de General Pinto, la F.M. “Líder” 100.1,con estudios centrales ubicados en calle 2 de Abril 905 del barrio "Alba Nueva".

Brian Nicolás Martín es el operario técnico en todo lo que se refiere a software y Fiamma Magalí Martín maneja las redes sociales y publicidades, además de ser la reina del Carnaval 2020 de la ciudad cabecera, siendo coronada en los corsos de Febrero pasado, una alegría personal y familiar que disfrutaron a pleno.



Al ser entrevistado por el director de “Hoy” e inicialmente consultado sobre cómo nació en él la pasión por hacer radio, el encuestado expresó: “Cuando era chico, mi padres trabajaban en una estancia cerca de Junín y yo escuchaba L.T. 20, la radio de amplitud modulada de esa ciudad y me gustaba copiar las voces e imitar a los locutores de esa radio. Cuando tuve la oportunidad de empezar con esto lo hice, comenzando en radio ´Nuevo Mundo´ A.M. 1.470 local, cuyos propietarios eran de General Viamonte (Los Toldos). Después la emisora pasó a ser el propietario de esa radio Ricardo Vaca y después estuve con Alberto Milas, en su emisora en A.M. y F.M., también estuve en F.M. `Panamericana´ con Mario Gorgerino y José `Polio´ Guastoni, con Adrián Britos en la F.M. `Special´ 89,9, hasta que llegó nuestra F.M. `Líder´. Tengo ya 28 años haciendo radio, en diferentes emisoras”.

Volviendo a su radio, Ángel dijo que “Me llevó un año poder comprar el equipamiento necesario para poder transmitir. Recuerdo que para juntar el dinero y comprar equipos, trabaje durante un año seguido fuera de horario en mi otra profesión, ya que soy carpintero. Trabajé 14 horas por día, hasta que logré pagar todo el equipamiento necesario y tuve, además, que vender un auto para llegar a comprar la torre”.

Luego, reconoció que “Me ayudan mis hermanos y mi familia, que siempre está presente apoyando. La radio ya tiene 12 años de vida. Actualmente, está Cristian Cáceres (`Morsa´) junto a sus compañeros, Tomás Fernández y Manuel Aguirre, los jueves y viernes de 17 a 20 horas. Tenemos algunos programas como `Superhits´, con Marcelo López desde Villa Ángela (Chaco) y también `Radio Show´, en cadena con Xavier Romero con toda la movida tropical. También ofrecemos algunos programas `enlatados´ de muy buena calidad. Además, tenemos un programa del Ministerio Evangélico Cristo Rey, los jueves a las 13 horas; los sábados `El show´, de 14 a 17 horas con Javier Martín; los domingos yo me tomo un rato para hacer `Mateando´, un programa de folclore desde las 9 hasta las 13 horas, y de lunes a sábados de 8 a 12 horas va el programa `Despabilate´, que es un magazine”.

LA PROBLEMÁTICA QUE TRAJO EL CORONAVIRUS

Sobre cómo ha afectado lo del coronavirus, en el trato diario, en la habitual la programación, con los auspiciantes, Martín expresó: “Nos afectó mucho, se levantaron varios programas en vivo, por ejemplo `Potros, yerras y guitarras´, un programa de folclore y algunos promotores de eventos, boliches bailables, bailantas y comercios que no pueden abrir”, mientras que en relación a proyectos, nuevos ciclos, más equipamiento pensados para cuando pase la pandemia, el director de la F.M. “Líder” señaló: “Proyectos siempre hay muchos y también muy buenas ideas, así que cuando pase todo esto, seguramente las comenzaremos a poner en práctica y al aire. Por ejemplo, en equipamiento radial, siempre hay algo que falta, para así encarar nuevos proyectos”.

Más adelante, el reporteado dijo que “Nuestra idea, con la radio, siempre fue de cubrir todo nuestro Distrito y podemos decir que lo hemos logrado. Estamos llegando a unos 70 kilómetros de General Pinto, a todo el Partido y a Diego de Alvear (Santa Fe), Vedia, Juan Bautista Alberdi, Arenaza, Roberts, Ameghino, Porvenir, Lincoln, entre otras”, mientras que a la hora de detallar alguna anécdota vivida en la emisora, comentó:

“Hay muchas. Por ejemplo, cuando hacíamos alguna colecta solidaria, solíamos estar muchas horas al aire sin poder dormir. Arrancábamos el sábado al medio día y terminábamos el domingo a media noche, para poder lograr juntar lo que nos proponíamos, que era ayudar a quienes lo necesitaban, juntando mercaderías, ropas, muebles y otras cosas”.

“SIEMPRE HAY QUE MEJORAR”

No dudó tras ello en reconocer que “Siempre hay que mejorar. Lo que nosotros hacemos con nuestra radio F.M. es entretener, informar y acompañar. Quizás nos está faltando algún programa político, pero bueno, en algún momento llegará. Los horarios de emisión son de 6 de la mañana a las doce de la noche y ahora se pone difícil mantenerla las 24 horas trabajando, por la energía que consumen los equipos y realmente se haría imposible pagar las facturas”.

Para finalizar, Ángel Ariel Martín agradeció a “Los técnicos, `Lucho´ González, Darío Martín y Luis Martín; a los propietarios de todos los comercios que nos apoyan; a la Municipalidad de General Pinto y a todos quienes nos dan una mano, porque sin ellos, sería imposible mantener la emisora”, completó.