Sergio Berni visitó General Pinto y supervisó las tareas desplegadas para enfrentar al coronavirus

El funcionario bonaerense "Fredy" Zavatarelli y el legislador por la Cuarta Sección Electoral compartieron una reunión de trabajo, en la cual se trataron temas de gestión de gobierno en el área de seguridad pública y una evaluación general acerca del cumplimiento de los protocolos sanitarios y acciones preventivas en coordinación con la provincia de Buenos Aires, en el marco de la pandemia por coronavirus.

Visitaron el Hospital "Dr. Alberto Luis Videla" junto con el director, Dr. Emilio Pittorino y personal y funcionarios del área de Salud, participando además de una conferencia de prensa, que se realizó en el Salón Blanco del municipio.

Allí, Berni remarcó: "Se coordinaron las acciones y se generaron los vínculos necesarios para afrontar el período que se viene en esta pandemia" y aseguró: "Nos vamos muy contentos porque tenemos una localidad donde no hay circulación viral y esto no es casualidad, se debe al esfuerzo del intendente y al acompañamiento de cada uno de los vecinos que han llevado adelante la cuarentena con mucha responsabilidad".



También comentó: “estamos entrando en una etapa difícil, porque viene el invierno y nadie sabe cómo el frío va a actuar en la velocidad de contagio del virus. Esta (la pandemia) es una situación que todos entendemos que es ajena a la voluntad de cualquiera y los gobiernos nacional y provincial se han puesto al frente, para paliar y atravesar también la crisis económica que se generó".

En relación a la decisión de quitar a los policías de los controles internos en algunos distritos, Berni reconoció que “no fue caprichosa, tuvo que ver con el análisis de acciones que venían realizando los policías y las futuras que deberán realizar. Todos sabemos que los controles son administrativos y epidemiológicos, y no tienen la facultad de detectar la presencia del virus. Lo importante, en materia de seguridad, es que a partir de ahora deberán seguir trabajando como lo venían haciendo permanentemente”, destacó.

Agregó: "Nosotros trabajamos con una planificación, pero nadie sabe lo que pueda llegar a pasar, ya que no hay experiencia en el mundo y no hay cálculos matemáticos que puedan dar un modelo de proyección aproximado.



Lo que sí sabemos es que la policía, como modelo de acción, necesita una flexibilidad importante. Hasta ahora, todo el trabajo hecho y las medidas epidemiológicas tomadas han dado resultado, no solo la cuarentena, sino también las medidas de distanciamiento y el uso de tapabocas. Todo eso nos permitió fortalecer el sistema de salud provincial, organizarlo y equiparlo", agregó.

También Berni sostuvo que "todo esto permite que no haya circulación viral y que se hayan podido ir abriendo diferentes actividades, con el cuidado lógico y sabiendo que todas las medidas se pueden retrotraer si las cosas se complican. Este contacto directo, intercambio de información y trabajo mancomunado se ve y se palpa en este territorio".

Consultado sobre las excarcelaciones y el beneficio de prisión domiciliaria a reclusos en el marco de la pandemia, Berni sostuvo: “Unos de los grandes problemas que hemos tenido es que esa liberación de presos no se ha hecho solo de manera desordenada, sino también de manera irresponsable e irritativa para la sociedad. Porque liberar a un violador a una cuadra de donde vive la víctima es un hecho de provocación hacia la sociedad. Lo han hecho de manera desprolija, a tal punto que nadie sabe dónde están, quiénes son y qué hicieron. Lo han hecho sin ningún tipo de control por parte del Servicio Penitenciario Bonaerense, ya que no les colocaron pulseras electrónicas para monitorearlos”, señaló.





ALEXIS GUERRERA VALORÓ LA VISITA DEL MINISTRO BERNI

El diputado provincial por la Cuarta Sección Electoral, Alexis Guerrera (Frente de Todos), destacó la presencia del ministro de Seguridad Sergio Berni a General Pinto, a quien acompañó en su recorrida junto con el intendente "Fredy" Zavatarelli.

"Realizamos un monitoreo del compromiso social de los pintenses en plena lucha contra el coronavirus. Estamos satisfechos por la responsabilidad vecinal que se refleja en torno al aislamiento social obligatorio que implica no solo un esfuerzo mental y físico, sino también económico", precisó el legislador.

En ese sentido, Guerrera aseguró: "de a poco, no solo en nuestra ciudad, sino también en el resto de la Provincia, se irá flexibilizando la cuarentena y se dará apertura a las actividades económicas que son uno de los pilares fundamentales en la economía diaria, Sin perjuicio que en función de la situación epidemiológica a futuro nos exija retomarla".

Por último, el diputado provincial y exintendente municipal del Distrito durante 16 años (2003-2019) destacó: "Estamos orgullosos como pintenses, pero también como bonaerenses y argentinos por los resultados de ese esfuerzo mancomunado entre los ciudadanos y el Estado. La priorización de la salud y las vidas que se salvaron son el fiel indicador de que valió la pena sostener este compromiso", completó sus conceptos Alexis Raúl Guerrera.