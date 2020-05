El Municipio refuerza el sistema sanitario

Además de cumplirse sin contratiempos las salidas recreativas y de esparcimiento, medida que apunta a ampliar derechos y a darle a la población la posibilidad de tener una hora para distracción, airearse y recuperar libertades individuales postergadas ante la pandemia que generóel coronavirus, el pasado lunes pudieron abrir sus puertas los comercio sen general (no esenciales), en el horario de 8 a 12 y de 15 a 19 horas.

En dichos negocios, se debe respetar el distanciamiento social; es obligatorio el uso de barbijo o máscara facial para todo el personal involucrado en el local; y se debe utilizar alcohol en gel y/o vaporizadores con alcohol al 70 % en el ingreso y en el sector de cajas del local.

Pese a que los "números dan bien" en el Distrito de General Pinto, ya que no hubo casos de Coronavirus, igualmente el gobierno municipal sigue trabajando y se prepara a conciencia para el caso que aparezcan infectados con el Covid-19.

UN CASO "SOSPECHOSO"

Apareció un caso “sospechoso”, de un paciente adulto que se encuentra en estudio, sin antecedentes epidemiológicos (sin viaje al exterior o zonas de circulación comunitaria nacional en los últimos 14 días y sin contacto con pacientes sospechosos o confirmados de Covid–19).

Se encuentra en buen estado de salud y cumpliendo aislamiento sanitario en el Hospital Municipal, a la espera del resultado del respectivo hisopado realizado.

Por otra parte fue presentada a través de las redes sociales la nueva habitación de dos camas de terapia intermedia totalmente equipada en el Hospital Municipal "Dr. Alberto Luis Videla", sector que tiene todos los elementos necesarios para su funcionamiento, ya que cuenta con monitores multiparamétricos, panel de oxígeno, bombas de infusión, carro de paro, electrocardiógrafos, aire comprimido, etc., como informamos en página 5 de esta edición.

Se destacó que en próximos días llegará el equipamiento restante para las otras dos camas adicionales y contar con un total de cuatro plazas, quedando la terapia intermedia para atender a pacientes que por la naturaleza de su padecimiento, requieren de atención especial, especialmente a personas que se encuentran en proceso de transición, entre terapia intensiva y sala común.

INGRESO FAMILIAR DE EMERGENCIA (IFE)

La economía nacional también va a la par de todo lo que ha generado la pandemia y cada vez son más laspersonas que sufren la crisis, de allí que muchos tienen como gran ayuda al Ingreso Familar de Emergencia (IFE) que dispuso el gobierno nacional .

Se dio a conocer el cronograma de pagos del IFE para aquellos que hayan potado por recibirlo en las sucursales del Correo Argentino, de acuerdo al último dígito del Documento Nacional de Identidad de los beneficiarios, quienes deben percibir en forma presencial y por ventanilla el monto de 10.000 pesos dispuesto.

Ayer percibieron quienes tienen DNI terminado en "0" (letras de apellido A a L) y hoy lo hacen los de letras M a Z. Mañana y el lunes lo harán los terminados en "1", letras A-L y M-Z, respectivamente.

Los terminados en "2" cobrarán el martes 12 (A-L) y el miércoles 13 (M-Z); los D.N.I. finalizados en "3" percibirán el jueves 14 (A-L) y el viernes 15 (M-5), en tanto que para la semana posterior, este será el cronograma:

Lunes 18, Nº "4" (A-L) y martes 19 (letras de apellido M a Z); miercoles 20 y jueves 21 de Mayo número "5", A-Ly M-Z, respectivamente,en tanto que los que termina su D.N.I. con el "6", cobrarán el viernes 22 (A-L) y el lunes 26 (M-Z).

En tanto, los que tienen Nº "7" en su documento, percibirán en el Correo el miércoles 27 (A-L) y el jueves 28 (M-Z), mientras que los que termina su D.N.I. con el Nº "8" lo harán el viernes 29 del corriente (letras A-L) y el lunes 1º de Junio venidero, letras M a Z.

Cerrarán los ciudadanos cuyo documento de identidad termina con el Nº 9, quienes cobrarán el UIFE el martes 2 (letras A-L) y el miércoles 3 (M-Z).

REGISTRO PARA BONAERENSES VARADOS

La Provincia de Buenos Aires Aires creó un registro para que los ciudadanos varados en distintas provincias y ciudades del país puedan volver a sus hogares, medida que beneficia a muchos pintenses, en su mayoría estudiantes que cursan estudios terciarios.

A partir de la Resolución Nacional N° 3/2020 del Ministerio del Interior y del Ministerio de Transporte, el Gobierno del primer estado argentino implementó el “Certificado de regreso al domicilio habitual”, a través de un registro que permite a los bonaerenses que se encuentran varados en diferentes sitios del territorio argentino regresar a su domicilio habitual, de forma ordenada y usando un vehículo particular.

La medida tiene como objetivo colaborar con la organización del regreso a casa de aquellos habitantes de la Provincia de Buenos Aires que al momento de decretarse el aislamiento social, preventivo y obligatorio, se encontraban en otro Distrito y no habían podido regresar a sus domicilios.

La solicitud se puede realizar a través del registro web abierto en https://regresoacasa.gob.gba.gob.ar/ donde se inicia el trámite cargando los datos obligatorios solicitados por los Ministerios del Interior y de Transporte de la Nación.

Los pedidos serán evaluados y gestionados por el Ministerio de Gobierno de la Provincia ante la Jefatura de Gabinete de Ministros de la Nación, para la emisión de los correspondientes certificados. Además, el traslado al domicilio se coordinará con cada jurisdicción municipal, para guardar las medidas sanitarias correspondientes y para ordenar el caudal de retornos según cada caso.

El certificado de regreso al lugar de residencia habitual aplica exclusivamente para quienes dispongan de vehículo particular donde se encuentran e implicará que los ciudadanos se comprometan a cumplir con las medidas sanitarias de transporte y el posterior aislamiento social, preventivo y obligatorio en el domicilio de destino.

Se podrá acceder también al Registro desde la página del Ministerio de Gobierno y desde las redes sociales de la Casa de la Provincia de Buenos Aires, que son: Instagram: @CasaPBA, Twitter: @CasaPBA y Facebook: Casa de la Provincia de Buenos Aires.