Horacio Omar Volpe, productor agropecuario y un amante de la política que milita en el Radicalismo

Horacio Omar Volpe, médico veterinario y productor agropecuario de General Pinto, tiene 56 años y de su unión con la profesora Paola Severini nacieron dos hijos, Pedro y Carmelo. El citado profesional fue entrevistado por "Hoy", para analizar la actual situación del sector que motoriza gran parte de la producción nacional, e inicialmente, dijo:

"Nací en una familia en donde la producción era parte de la economía familiar, fue en ese ámbito que decidí estudiar veterinaria. A mi regreso de los estudios, me aboqué a desarrollar la actividad en un pequeño campo cerca de Ameghino. Siempre con ganadería, a principios de los años 2000 comencé a efectuar agricultura. O sea que desde siempre he realizado en esta actividad", destacó quien es hijo del recordado ex intendente Guerino Ángel Volpe.

Consultado luego sobre si este es el momento más difícil que le ha tocado vivir como productor por la irrupción de la pandemia del Covid-19, Horacio comentó: "Hubo momentos muy difíciles, por inundaciones, situaciones económicas adversas, tanto a nivel nacional y mundial, por la caída de los precios de los granos. Otro momento de dificultad fue cuando entregaba leche a una importante empresa, la cual se presentó en convocatoria. Con respecto a la situación actual, es distinta a las demás, pues si bien el sector agrícola ganadero no se paralizó, si se están presentando situaciones de alargamiento de los pagos en las ventas de ganado, la falta del funcionamiento del sistema bancario ha conspirado en el atraso de algunos pagos".

Tras ello, Horacio señaló que "Actualmente, me dedico a la ganadería, a la cría principalmente y lo acompaño con agricultura, una actividad que demanda mucho tiempo. A veces, salgo de casa a la mañana bien temprano y regreso por la tarde, o a veces de noche. Este trabajo, indefectiblemente, se realiza con el apoyo de prestadores de servicios, cosecheros, fumigadores, etc.".

EL CORONAVIRUS

Siguiendo con sus conceptos y requerida su opinión pro la pandemia del coronavirus, expresó:

"Mi rutina cambió, voy al campo, tomo los recaudos de prevención, y regreso a mi domicilio. Cuando realizo trabajos en el campo, vacunaciones, diagnóstico de gestación, etc., mantengo la distancia aconsejada y utilizo elementos de desinfección para el aseo en los lugares de trabajo. En mi domicilio, lavado de manos permanentemente, alcohol por todos lados. Y a partir de la semana pasada, barbijo".

Ampliando conceptos, dijo luego: “La situación en las pequeñas localidades es muy diferente que en las grandes, en nuestro pueblo el panorama es alentador. Pero existe un gran inconveniente en aquellos vecinos que son cuenta propistas, y más aun a aquellas familias que están bajo la línea de pobreza. En nuestra ciudad, no tengo información de que el intendente haya convocado a mi Partido (la U.C.R.), tal vez lo haya hecho. Lo que he visto a través de las redes sociales es una reunión que se realizó con los distintos concejales, entre ellos los del Radicalismo y los profesionales de la salud”.

Para cerrar el tema de la pandemia, el encuestado comentó que “Creo que el actual intendente le ha dado una impronta distinta, más abarcativa, está concientizando, y los vecinos colaboran en esta situación” y no dudó en afirmar: “Estoy convencido que a este flagelo lo combatimos entre todos”.

VOLPE POLÍTICO

También hizo un balance de su paso por la Subsecretaria de Control y Comercialización Agropecuaria (ex Oncca) de la Nación, en 2016-2017, asegurando: "Fue una muy buena experiencia, no solo en lo laboral sino también por el conocimiento del sector y sus distintos actores. Mi tarea era, en el ámbito de la Subsecretaria, ser parte de la gestión de Ricardo Buryaile y luego de la de Luis M. Etchevehere. Allí conocí a una gran cantidad de frigoríficos de nuestro país y distintos contingentes de compradores de países que llegaban a los frigoríficos a supervisar la faena".

Otra actividad que desde su juventud tiene como pasión Horacio Volpe es la política, siendo militante y dirigente de la Unión Cívica Radical de General Pinto. Recientemente, participó de una reunión virtual de varios dirigentes de la U.C.R., en la cual se resolvió presentarle 30 propuestas al presidente de la Nación, Alberto Fernández, por parte de ese Partido político.

Dijo que "Esta reunión se efectuó días pasados, con casi 60 participantes de todo el país a través de la plataforma Zoom. Fue organizada por el ex ministro Ricardo Buryalie, participando el presidente de la U.C.R. y actual diputado nacional, Alfredo Cornejo, los diputados nacionales Atilio Benedetti, Mario Negri, Miguel Bazze, Carlos Fernández, entre otros; el senador nacional Luis Naidenoff; ex secretarios de Estado; legisladores provinciales, técnicos en el área en cuestión y la presidenta de la Fundación Alem, Lilia `Lilita´ Puig de Stubrin".

Ampliando, aseveró que "En el inicio se consideró a el sector pecuario como el motor de la economía, pues casi el 62 % de las exportaciones salen del campo. Se desarrollaron distintos temas del sector, fueron unos cuantos, pero se destacaron el análisis de la problemática con el tipo de cambio. Hoy existe un desdoblamiento cambiario que dificulta las operaciones, de la industria frigorífica pues no habilitan la exportación de cueros con la consiguiente pérdida laboral y falta de precio de estos elementos, y hay casi un millón de cueros que están esperando para la venta. Preocupan el financiamiento de la próxima campaña de trigo, los conflictos gremiales en los puertos y la baja del caudal de los ríos, la problemática de las economías regionales, etc”.

Como corolario, Horacio Volpe señaló a “Hoy”: “Entre las propuestas que elevamos, se destacan la intervención de los bancos estatales para otorgar créditos a tasa subsidiada, la implementación de convenios con las distintas petroleras para adquisición de combustibles a un plazo de 180 días, la implementación de empréstitos a tasas referenciales con el acompañamiento de las cooperativas del sector, la generalización de las tarjetas ProCampo (Banco de la Provincia de Buenos Aires) y Agro Nación (Banco de la Nación Argentina), para la utilización de los prestadores de servicios, productores, etc.", detalló finalmente Volpe.