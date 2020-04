"Creemos que en algún momento, el virus va a circular en General Pinto", señaló Bruno Fiorini

Los máximos referentes del área Salud de la Municipalidad de General Pinto, el contador Bruno Alejandro Fiorini -secretario de Gestión y Administración Hospitalaria- y el doctor Emilio Pittorino, actual director de Salud de la comuna y titular médico del Hospital "Dr. Alberto luis Videla", analizaron con claridad de conceptos todo lo relacionado a la pandemia que llegó con el Coronavirus y la cuarentena social, preventiva y obligatoria que se prolongó hasta el 10 de Mayo venidero.

Ambos, fueron entrevistados por el colega Roberto Raúl Zárate en la sede de su emisora radial, e inicialmente, Fiorini dijo que "Se controla a quienes viajaron al exterior, a Europa, Brasil, Chile, otros países, y asimismo a quienes vienen de zonas de circulación del virus dentro del país, como Capital Federal, Gran Buenos Aires, Córdoba, Santa Fe, Río Negro, etc., por lo cual el trabajo que se realiza es muy profundo y a fondo con la Policía. Se hizo ingresar en aislamiento a quienes volvieron de viaje y luego de los 14 días pasaron a otro estado, el de los que ya terminaron el aislamiento. Hubo dos casos `sospechosos´, descartados, y ahora tenemos la suerte de los testeos rápidos, porque antes solo estaba el Instituto Malbrán para realizarlos, así que ahora -en nuestro primer caso- el laboratorio que actuó fue el de la Región Sanitaria Junín. Ahora, tardan entre 24 o 48 horas los resultados de los testeos".

Tras ello, el secretario de Gestión y Administración Hospitalaria, manifestó:

"Hay que ser sincero y claro. Creemos que en algún momento, el virus va a circular en General Pinto. Trabajamos para que el impacto sea lo menos posible, ya que en el interior tenemos fortalezas y en 58 Municipios no tienen casos positivos, entre ellos el nuestro. Nuestro manejo es trabajar mucho con la Policía, con la comunidad, que debe cuidarse, ser responsable,. El barbijo es un medio más de protección, pero no debemos relajarnos, porque el barbijo no hace desaparecer al Covid-19. Tenemos un infectólogo (Dr. Fabián Rodríguez) que trabaja con nosotros hace mas de dos años y hemos profundizado su venida a General Pinto. Es de Junín, se radicó en Buenos Aires y venía una vez al mes, ahora lo hace dos veces. Hay que destacar que el distanciamiento social es lo mejor que existe, esto depende de todos, no solo de la Municipalidad, del área de Salud comunal. Nosotros trabajamos en prevención y en estar preparados cuando llegue el virus a Pinto. Por eso, repetimos: No nos juntemos muchos, cuatro o cinco en un taller, en la esquina del almacén, para charlar. No es fácil para los adultos mayores y niños, especialmente, todo esto tiene un impacto en la calidad de vida de la gente y también en en lo económico. Lo fundamental es saber que debemos salir solos a comprar, que debemos ir solos al supermercado, solos no con la esposa o esposo, así nos cuidamos entre todos. Todos los días nos capacitamos, nos preparamos, trabajamos on line o telefónicamente con el infectólogo del Hospital, con todo el equipo de médicos, enfermeros, personal de cocina, administrativos, quienes son un lujo".

Ingresando en lo estadístico, Bruno Fiorini expresó:

"En todo el año pasado, hubo unos 1.900/2.000 personas que recibieron la vacuna de la gripe en todo el Distrito, de los cuales más de 400 fueron de 65 años para arriba. Ahora, en quince días, se vacunaron 900 personas de 65 años en adelante. La primer partida que llegó fue para el personal del área de Salud y para los abuelos de los geriátricos y luego se comenzó a aplicar a personas de 65 años de edad en adelante, destacándose que la vacuna antigripal no es para el Covid-19. Cuando terminemos con ese grupo etario, seguiremos con la franja de edad que va de 3 a 64 años y que sean pacientes de riesgo, por sufrir diabetes, tener problemas respiratorios, etc. También se vacuna a niños de seis meses a dos años, tarea que se realiza por separado, ya que se utilizan el CIC Máximo y el Centro de Aislación, como medida de prevención, según cada caso. En el Distrito, en cada pueblo, trabajamos interactuando con cada uno de los establecimientos de salud, saliendo en muchos casos aplicadas las vacunas casa por casa. En Germania hicimos un padrón de personas en condición de vacunarse y lo mismo en Iriarte, la ultima partida fue para los pueblos en un 80 por ciento. No hacemos distinción social y si tienen o no obra social", remarcó el funcionario.

Siguiendo con su medulosa explicación, el contador Fiorini remarcó:

"El intendente Zavatarelli tomó un decisión politica importante, al reasignar dinero de otros rubros al área de Gestión Sanitaria. Antes, teníamos 240 millones y se incrementó en 15 millones más para ser aplicados a todo el sistema sanitario, especialmente para el Hospital Municipal. El Jardín Maternal Nº 2 quedó totalmente equipado para emergencias y basándonos en su estructura, sus aulas se transforman en habitaciones y está muy cerca del Hospital. Son veinte camas para pacientes que puedan padecer de Covid leve y si se complica, serán derivados al Hospital. También se instaló una terapia intermedia, con el sentido de poder monitorear desde allí a las dos habitaciones, con dos camas cada una y con monitores, bombas de infusión, todo de alta tecnología".

Tras agradecer "El aporte de la Cooperadora del Hospital, de la Cooperativa de Agua Potable y vecinos (aportaron casi un millón de pesos), a la Asociación Pro Vacunación del Distrito (APROVA), la Sociedad Rural y la firma Ganadera Granada, nuestro agradecimiento profundo a todos ellos, por su aporte desinteresado", importante ayuda económica a la que se le dio un uso racional, Fiorini concluyó expresando:

"Tenemos un equipo de trabajo excelente en Salud, tanto en el Hospital como en los pueblos. Estamos preparados para que el impacto sea lo más leve posible si llega esta pandemia, que ha tocado a todo el mundo. Seguiremos trabajando, no nos vamos a relajar y le pedimos lo mismo a la comunidad. Pueden dejarse funcionar algunas actividades, cumpliendo medidas estrictas de seguridad y si se hace y no la cumplen, se volverá todo para atrás. Queremos que nos vaya de la mejor manera posible y que quienes queden en el camino sea la menor cantidad de gente posible", completó el secretario de Gestión y Administración Hospitalaria de la Municipalidad de General Pinto.

DR. EMILIO PITTORINO: "LA COMUNIDAD DEBE SENTIRSE TRANQUILA"

También participó de la entrevista con Roberto Zarate en la FM "Popular" 89.5 el actual director de Salud distrital y del Hospital Municipal “Alberto Luis Videla”, doctor Emilio Pittorino. Inicialmente, el citado profesional manifestó:

"Hoy por hoy, la fiebre es uno de los principales factores que hay que seguir. Hubo ampliación en la definición de temperatura, es a partir de 37,5 de fiebre ahora. También otros síntomas que pueden advertir sobre la presencia del virus son dolor de garganta, falta de aire, tos seca, más otros criterios que se siguen (por ejemplo la falta de gusto). No tenemos virus activo en la ciudad de General Pinto y todo paciente que presente síntomas, necesita tener un nexo epidemiológico, ver de que localidad de de circulación activa llegó. Acá en Pinto puede haber pacientes con fiebre, neumonía y que no sea Covid-19, pero es fundamental buscar el nexo, para clasificarlo y seguir los pasos que se deben dar. Son los protocolos que nos enviaron desde el Ministerio de Salud, destacándose que a algunos pacientes los podemos manejar estando en su domicilio, pero a otros habrá que internarlos. Eso tiene que ver con como se presenta la enfermedad y otras características. Si es un caso `sospechoso´, la familia queda en contacto estrecho con nosotros, siguiendo de cerca a todo el núcleo familiar, viendo que síntomas presentan. Seguimos también a ellos (los familiares), los controlamos mucho y si pasa el caso de `sospechoso´ a `positivo´, ya entraría toda la familia en etapa de aislamiento. El contacto y los controles están a pleno, nos manejamos responsablemente, la comunidad debe sentirse tranquila".

Seguidamente, el Dr. Pittorino comunicó que "Para vacunarse, deben realizar una consulta y traer la orden médica los menores de 65 años que lo necesiten. Debemos llegar a los que tengan un factor de riesgo, ya que el Hospital, hoy por hoy, está destinado a atender a pacientes con problemas respiratorios. Al resto, los derivamos a los dos CIC (Máximo y Mínimo), donde se atiende hasta las 6 de la tarde. Luego de esa hora, lo atendemos en el Hospital. Los posibles casos de Coronavirus se enviarán al denominado Consultorio Rojo, para organizar desde allí la internación o el regreso al domicilio del paciente. Nos focalizamos y nos concentramos en hacer la clasificación de pacientes, para darle prioridad a quien lo necesite con mayor urgencia".

Finalmente, el director de Salud comunal y del Hospital Municipal afirmó:

"La capacidad médica está bien, estamos bien preparados, cumpliendo una etapa de protección de los médicos, ya que tenemos a algunos de ellos sin tanta exposición por ahora, pero que iremos sumando a la actividad si es necesario. La pandemia está controlada en el Distrito, la parte climática nos está ayudando y vamos usando los test de manera racional. En algún momento va a llegar el pico y lo importante es que sea lo más tarde posible, para permitir que nos preparemos. Con la llegada del frío, van a aparecer las patologías", completó el doctor Emilio Pittorino.