Pinto autoriza una hora de esparcimiento

El intendente de General Pinto, Jorge Zavatarelli, firmó un decreto sobre la nueva etapa de aislamiento en el distrito en el que se autorizan las salidas de esparcimiento, con algunas limitaciones.

Cabe destacar que tal y como fue indicado por el Gobierno, las salidas se podrán realizar sin alejarse más de quinientos metros de la residencia, con una duración máxima de sesenta minutos, en horario diurno y antes de las 20. Para estas salidas, se recomienda el uso de cubreboca, nariz y mentón o barbijo casero.





La Secretaría de Gestión y Administración Sanitaria de la Municipalidad de General Pinto viene realizando todas las medidas sanitarias y protocolares establecidas y atendiendo a la incorporación de Pinto en el listado de Municipios habilitados para salidas recreativas con protocolo municipal, se autorizan dichas salidas desde el 1º de mayo, para todos los ciudadanos del Distrito. Serán por un máximo de sesenta minutos por día, entre las 7 a 17.

No podrán compartirse con ninguna persona no conviviente y solo se permite un máximo de dos personas por salida; no se autorizan encuentros, ni aglomeraciones y/o reuniones.

Asimismo, los niños menores de 12 años deberán salir acompañados de solo un adulto conviviente. No está permitida la salida de menores con adultos no convivientes. Además, durante las salidas, no se permite la realización de deportes (correr, andar en bicicleta, etc.) y queda prohibida la utilización de los juegos infantiles.