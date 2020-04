Noelia Marzol donó dinero de un premio para la Delegación de su pueblo, Iriarte

La actriz y bailarina nacida en la localidad de Iriarte, Noelia Marzol, hizo un elogiable aporte a la Delegación Municipal de esa población del Distrito de General Pinto, al entregar el premio que ganó junto a su novio en un programa de televisión de la señal de Telefé.

Noelia, radicada desde hace varios años en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires e integrante de una conocida familia iriartense, participó del exitoso ciclo "El Precio Justo" que conduce Lizy Tagliani y allí ganó 50.000 pesos, que enseguida la bella joven destinó para la Delegación de su tierra natal.

Obtuvo ese monto en el "Juego de las llaves" y cuando la conductora la consultó sobre que haría con lo ganado, Marzol informó a la tele audiencia que ese dinero iría para la Delegación de su pueblo, a cargo de Stella Maris Torre, con quien se comunicó la bailarina y actriz para coordinar la entrega del dinero, que deberá destinarse a la compra de mercaderías para entregarla a los más necesitados de la comunidad, de unos mil habitantes y que limita con el Sur de la Provincia de Santa Fe.

SEÑALÓ: "LO MÍO FUE MUY PROGRESIVO"

En su momento, Noelia contó que se siente como si fuera "La ciudadana ilustre" del pueblo y que muchos habitantes de su localidad van a verla al teatro. "Cada vez que viene alguien, se anuncian y yo los salgo a saludar, porque por lo general conozco a todo el mundo. Iriarte es un pueblo muy chico, en el que sus habitantes se reparten en toda la zona agrícola. Hay pocos apellidos y nos conocemos todos", explicó en una entrevista.

Amplió luego diciendo que "Soy la única del pueblo que trabaja en la tele y está bueno, porque cuando voy de visita y ando con la camioneta alrededor de la plaza, todos me saludan con mucho cariño. Me gritan o me vienen a tocar el timbre y me piden una foto o un autógrafo".

La actriz y bailarina fue clara al asegurar que su popularidad no se dio de un día para el otro, sino que hizo una carrera en ascenso. "Lo mío fue muy progresivo. Empecé a trabajar desde muy chica y se fue dando todo de a poco. Quizás en los últimos años, tuve más exposición pero siempre trabajé mucho como bailarina en distintos espectáculos y fui viviendo mi crecimiento paulatinamente. No es que de un momento para el otro exploté y todos me empezaron a pedir fotos. Fui in crescendo", aseguró finalmente.