Roberto Raúl Zárate afirma: "Lo que más me fascina es transmitir en vivo"

Roberto Raúl Zárate tiene 47 años, es hijo de Raúl (fallecido) y de Mirta Nélida Leiro, tiene dos hermanos (Virginia y su mellizo, Alberto, quien se desempeña como policía en Mar del Plata, destacándose que otros hermanos, Mirta, Susana y Héctor fallecieron), está en pareja con Rosana Patricia Cufré desde hace 27 años, siendo progenitores de Lucas, de 25 años; Luciano, 23; Mariano, 16; y Brisa, de 10 años, esperando Roberto y "Patry" para Octubre la llegada del primer nieto (hijo de Luciano y su pareja, Marcela), destacando el colega que "estamos chocos de ser abuelos", en el inicio de la charla con el director de "Hoy".

Cursó estudios primarios en la Escuela Nº 1 "Julio Argentino Roca" y en la Escuela Rural Nº 15, y cuatro de Secundaria en el ex Colegio Nacional. En 1996, se fue a trabajar en "Mandados Junín" y allí, según narró el reporteado, "Uno de sus dueños, que era de Tandil, me ofreció irme con el a trabajar a Mar del Plata, una decisión difícil que debimos tomar con mi señora, porque teníamos a Lucas de solo un año y medio y a Luciano recién nacido, pero acepté y vivimos en Mar del Plata, Azul y Bahía Blanca. Ya en 2001, por la grave situación económica del país, me quedé sin trabajo. Meses después, me fuí a vivir a Rosario y allí creo que fue el mejor momento de mi vida, porque es una ciudad a la cual siempre quiero regresar. Volví a General Pinto en 2010, en ese año me fuí un tiempo a vivir a Teodelina (Santa Fe), por trabajo, pero regresé pronto, porque mi padre estaba enfermo".

SU PASIÓN POR EL PERIODISMO

Sobre como nació su pasión por el periodismo y por la radio, Roberto -director propietario de la FM "Popular" 89.5-, expresó:

"Todo comenzó en el año 1986, cuando iba a la Escuela Secundaria y con un grupo de compañeros comenzamos con un programa en la radio de mi maestro, el recordado Alberto Milas, quien fue quien me incentivó a iniciar y continuar en este camino. Hoy se lo debo a el, quien hizo una radio comunitaria y casi todos lo que actualmente hacemos radio, se lo debemos a Milas. Actualmente, soy seguidor de los programas de Marcelo Longobardi, de Eduardo Feimann y Jonathan Viale. Jorge Lanata es único en investigaciones, el fue quien mostró la corrupción en los últimos años. De la profesión me gusta todo, pero lo que más me fascina es transmitir en vivo, donde se desarrolla la noticia, algo que tiene varios condimentos, desde que estás yendo al lugar sin estar enterado bien de lo que está pasando y hasta que no llegás al lugar seguís con esa adrenalina. Uno sabe que la gente espera que llegue para informarse".

Seguidamente, Zárate dijo: "En el año 2012 estaba en una radio y fuí contactado por las organizaciones rurales del Distrito (Sociedad Rural, Federación Agraria), quienes organizaban una protesta a la vera de la Ruta 188. La transmití en el horario de mi programa, con conocimiento del director de la FM. Al día siguiente, me levantaron el programa, que era muy escuchado. Días más tarde, se acercaron algunos vecinos, para proponerme que tuviera mi propia radio y me prestaron dinero para ello, entre ellos Emir Asorey, quien fue una de las personas que confiaron en mí, agradeciéndole a él y al resto de quienes me apoyaron".

Ampliando, el conductor radial dijo que "De esa radio, ya no queda nada, porque un fuerte viento tiró todo hace cuatro años, así que renovamos todo con mucho esfuerzo y el apoyo de los auspiciantes, que son muchos, Mi emisora tiene alcance hasta la Ruta 7 (zona de Iriarte), Coronel Granada, Balsa, Arenaza, etc., a lo que agregamos una gran cobertura a través de las dos páginas de Internet, llegando a muchos pintenses y personas que están residiendo en el país y en el mundo. Nos falta agregar y seguir apostando por la tecnología, así que estamos en eso, para tener un estudio con diferentes cámaras y transmitir por YouTube. Ya tengo el strimer, el proyecto está hablado, falta poco, aunque por ahora es imposible, por lo que estamos viviendo con el coronavirus".

Luego de comentar que "Hace dos años escuche a Pergolini, entrevistado por Luis Novaresio y allí Mario dijo que la sociedad buscaba informarse ahora, ya, y que las redes sociales iban a jugar un papel muy importante y eso esta sucediendo y yo lo estoy llevando adelante. También Pergolini dijo que la radio y los diarios nunca van a morir y tienen su complemento en las redes sociales y la radio, todo yendo de la mano", Roberto se refirió a hechos que lo impactaron en al cobertura diaria.

Afrimó que "La primera noche que comenzó a regir el decreto de aislamiento, estaba trasmitiendo a las 12 de la noche y pude ver el centro de mi ciudad vacío, un desierto. Además, pasó a mi lado un patrullero policial, anunciando que nadie podía estar en la via pública. Eso me impactó mucho, al igual que ver a una familia cocinar por solidaridad con vecinos, todos los días, en su propia casa. Realmente, pensé que nunca lo iba a ver en mi querido pueblo".

Sobre la actualidad de su radio, Roberto Zárate enumeró: "Mis hijos, Lucas, Luciano y Mariano son operadores; César Morales está en ajuste técnico; Javier Amado en tecnología; Carlos Barruti está al aire todos los sábados; Natalio Auri dtiene su programa de 16 a 20 horas los viernes; de lunes a viernes, de 7 a 9 horas, desde Rufino llega el programa `Mateando con Rody´; de martes a viernes, de 12 a 15, desde Santa Rosa (La Pampa), Germán Gaitán hace su programa; los martes y jueves, de 18 a 20, están en la radio Gastón Pereyra y su esposa, Jarina Mendoza; los sábados de 8 a 9, Daniel Sinegub, desde La Plata, conduce su programa `Del haras al disco´; los sábados 17 a 21, Lean Menite hace `La tarde de Lean´´y yo los jueves de 21 a 23 hago `El Protagonista´. Contamos con una muy buena cartera publicitaria, local y zonal, aunque hoy se esta haciendo muy dificil con este aislamiento, ya que tenemos al 70 % de nuestros auspiciantes con sus locales cerrados, pero seguimos apostando por ellos. Recalco y agradezo al intendente `Fredy´ Zavatarelli, quien me ofreció la pauta publictaria del Municipio, pero la he rechazado".

ALEXIS GUERRERA Y "FREDY" ZAVATARELLI

Luego de manifestar que "La verdad es que fuí muy bien recibido por la gente de Iriarte, Germania y Coronel Granada y resalto a los delegados, quienes se pusieron a nuestra disposición, junto a los organizadores de las distintas fiestas de cada pueblo, lo cual mucho agradezco", Roberto Raúl Zárate se refirió a las gestiones al frente del ejecutivo comunal de los intendentes Alexis Raúl Guerrera (entre 2003 y 2019) y Jorge "Fredy" Zavatarelli, desde el 10 de Diciembre a la actualidad.

"De Guerrera (como intendente) voy hablar de los últimos diez años, de lo que viví. Hizo un gobierno con muchas obras y fui muy crítico de esas obras, porque siempre pregunté la calidad y el precio de las mismas. Nadie pudo ni supo contestarme hasta tuve que preguntarle a ex gobernadora, María Eugenia Vidal, en su visita a nuestra ciudad por el camino Néstor Kirchner, que une General Pinto con Germania, y que hoy investiga la Justicia Federal.

Alexis será recordado no solo por su gestion si no por que fue el hombre que dividió a los pintense y realizó un gobierno que, para mí, no fue transparente con los recursos de todos. Reconozco que es un gran político y veremos hasta donde puede llegar en un Partido con muchos caudillos como es el Peronismo", tras lo cual se refirió a Jorge "Fredy" Zavatarelli.

Sobre el actual jefe comunal, Zárate expresó:

"En estos cuatro meses de la gestión de Zavatarelli, se ven muchos cambios y se diferencia mucho a los 16 añós dela gestión de Guerrera. Cambió en Acción Social, un lugar muy criticado, y puso a un hombre serio y muy bien visto en sociedad como Livio Dovigo. Cambió el entorno, ya no existe esa barrera para llegar al intendente, tal como dijo el propio `Fredy´ en la inauguración de sesiones del Concejo Deliberante, recalcando que no iba a permitir que haya intermediarios entre el intendente y el vecino. Además, `Fredy´ hábilito la compra (de parte del Municipio) en muchos comercios locales, cosa que no sucedía antes y ahora veremos si lo hace con lo demás rubros, como albañiles, mecánicos, herreros, entre otros. Estoy convencido que terminará con el `amiguismo´, lo que en los últimos años solo permitió que un grupo de personas se viera beneficiado. A Alexis nunca le tocó gobernar con un problema tan grande en el país como lo esta haciendo hoy `Fredy´ con la pandemia, con la mitad de los vecinos sin poder generar recursos y ello profundiza el problema social económico. Guerrera gobernó cuando todo era color de rosa, el país crecía, incluso fue uno de los intendentes que más recurso y también recibió obras del gobierno de Cambiemos. Yo apuesto por este intendente (Zavatarelli) y me atrevo a decir que es el político que más consenso tiene en el Distrito y será recordado como el hombre que rompió la grieta y unió a los pintenses", destacó.

TRANSMISIONES DE FÚTBOL Y UN AGRADECIMIENTO

En cuanto a la cobertura de partidos de fútbol de la Liga Amateur de Deportes de Lincoln, donde militan Deportivo Pinto y Pintense, Zárate dijo:

"Me llevó mucho tiempo poder convencer a Javier `Tico´ Riaño para ofrecer los relatos de los partidos, hasta que lo convencí el año pasado y sumamos como comentarista a Gustavo Librandi. Le agregamos a las transmisiones las imágenes, algo que para nuestro fútbol era algo nuevo. No me equivoqué, armamos un muy buen grupo de trabajo y hasta nos dimos el gusto de transmitir el clásico de Lincoln y ese día, se acercaron muchos colegas y hasta el intendente Salvador Serenal, para felicitarnos porque `la rompió´ nuestro relator. Hoy el proyecto esta medio complicado, porque Javier (Riaño) integra la comisión del Club Deportivo Pinto".

Finalmente, a la hora de los agradecimientos, Roberto expresó: "Primero le agradezco a toda mi familia, que me banca en todo momento y muchas veces, puertas para adentro, ha sufrido mucho, ha pasado malos momentos, ya que hasta han tenido que escuchar que hablaran mal de mí. No tengo rencor con nadie, solo buena memoria, aprovechando además para agradecer a todos aquellos que confiaron en mí y en mi radio, que tiene muchísimos oyentes, auspiciantes y amigos. Seguiremos por el mismo camino con toda la gente, con nuestras instituciones", agregando como corolario:

"Por último, le pido al intendente `Fredy´ Zavatarelli que realicé un reconocimiento a todos los trabajadores de prensa del Distrito, que somos muchos, y que distinga a aquellos que saltaron la fronteras del Distrito, destacándose en otra ciudades", completó Roberto Raúl Zárate.