Andrés Ciocchini integra el equipo de científicos que desarrolla test rápidos para detectar al Coronavirus

Científicos del Instituto de Investigaciones Biotecnológicas de la Universidad Nacional de San Martín (Buenos Aires), uno de ellos el pintense Andrés Ciocchini, junto a especialistas del Hospital Malbrán y de la Universidad de Quilmes, trabajan con los genomas de coronavirus, para acelerar el desarrollo de un test rápido y masivo, para detectar y combatir al Covid-19.

Diego Comerchi, doctor en biología molecular y biotecnología de la Universidad Nacional de San Martín (UNSAM), quien integra junto a Ciocchini y a otros destacados profesionales el equipo de científicos que trabaja en el tema, expresó al respecto:

"Estamos trabajando en varias áreas, la principal en el desarrollo del diagnóstico molecular que detecta el virus, de manera más rápida y económica, con un 80 por ciento de los componentes que forman el kit que son de producción nacional. Para esto conformamos un consorcio con la Secretaría de Asuntos Estratégicos de la Nación, el Ministerio de Producción y la Agencia Nacional de Promoción Científica, quienes financiaron el proyecto, junto a la Universidad de Quilmes y a la Universidad de San Martín, más dos empresa dedicadas a la producción de los insumos con los que desarrollamos el kit, que son Chemtest -en San Martín-, y PBL, en Quilmes".

Seguidamente, Comerchi dijo que "Estamos bastante avanzados, en una semana aproximadamente, vamos a hacer pruebas de validación con el Instituto Malbrán, referente de diagnóstico nacional, cooperando y financiando los estudios genómicos. Los tres primeros genomas fueron analizados, con cepas que circulan por la Argentina, y vamos a extender el estudio a muchas más cepas, con muestras ambientales en distinrtos espacios, como cajeros automáticos, subtes, colectivos, trenes, etc.) y también a poblaciones de muerciélagos, porque el virus circula entre estos animales y pueden generar un riesgo para la comunidad".

Finalmente, el biólogo destacó que "El compromiso de producir en Mayo (los kits) , con un lote de 20.000 unidades, las que se pueden ir ampliando. Ya se adquirieron los insumos para hacer estos tests. El coronavirus, inicialmente, nos trajo gran estupor, por la expansíón de esta pandemia, así que resolvimos ponernos al servicio de la Nación, porque necesitamos y podemos generar aportes y soluciones. Ese es el compromiso que asumimos con el gobierno nacional", cerró Comerchi.

PARA ANDRÉS CIOCCHINI, "ES UN TEMA SENSIBLE"

Por su parte, Andrés Ciocchini dijo a "Hoy" que "Vamos a esperar un poco, porque estamos en pleno desarrollo y trabajo del proyecto. Este es un tema sensible, que genera expectativas en la gente que está teniendo problemas, algo que ya nos pasó con el dengue".

Luego, completó manifestando:

"En dos o tres semanas, tendremos el trabajo más avanzado, con una idea más cabal sobre como se implementará. Es un desarrollo que venimos haciendo, que esta bien encaminado, pero no queremos generar falsas expectativas, repito", cerró Andrés Ciocchini, profesional pintense de la Universidad Nacional de San Martín (UNSAM).