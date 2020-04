“En salud, apostamos siempre por más”, dijo el intendente “Fredy” Zavatarelli

El intendente municipal del distrito de General Pinto, Jorge Alfredo "Fredy" Zavatarelli, analizó la situación que se vive por la pandemia del coronavirus, con el aislamiento social, preventivo y obligatorio, haciendo un balance de cómo se trabaja en el Partido en materia sanitaria para ganarle a un Covid-19 que preocupa a todos.

En diálogo con Enrique Minervino, director de la FM "Acuario" 92.5 de la localidad distrital de Germania, Zavatarelli comenzó diciendo: "Tenemos reuniones permanentes con mi equipo, tomando decisiones que hay que comunicarles a los vecinos sobre lo que vamos evaluando. El sistema de salud representa el 40-45 por ciento del presupuesto del municipio y ya tiene una fortaleza propia en General Pinto, lo que le da una identidad reconocida en la Región”.

Apuntó que durante más de 15 años se atendieron permanentemente los servicios de salud, apostando siempre a más inversiones muy importantes y que este año no sería la excepción.

“Las circunstancias hacen que haya que dejar de lado otras disciplinas y obras, como cordón cuneta, iluminación Leds, pavimento, las que pueden esperar, buscando para ellas otras fuentes de financiamiento externo y poder encararlas en el futuro desde otro lado. Hoy, debemos apuntar a la necesidad, a ganarle a esta tormenta que no sabemos hasta dónde llegará y cuya fase uno es la cuarentena. Luego vendrá la siguiente, la fase sanitaria, así que ya tenemos una terapia intensiva armada, una terapia intermedia con el 80 por ciento de equipamiento adquirido, para que siga creciendo el sistema de salud. No hay mal que por bien no venga, que este nos agarre bien plantados, dando respuesta a la comunidad que paga sus tasas e impuestos. Los políticos debemos devolverle el sacrificio que hacen y cada granito de arena que aportan con sus pagos, lo devolvemos con más recursos humanos, equipamiento e infraestructura y en ese camino vamos".

Detalles de la inversión

El intendente pintense detalló: "Estamos armando una terapia intermedia de primer nivel, lo que lleva más recursos, una fuerte inversión que hay que afrontar. Queremos que esté todo listo, lo estructural ya lo tenemos, ahora vamos a ir por sectores, haciendo cerramientos de corredores, una zona roja preparada en el Hospital, para que allí solo se trate coronavirus, algo que podemos hacer porque las dimensiones y camas que tenemos son muchas. Estamos dividiendo sectores aislados, sin corredores, donde la gente se encuentre con médicos y personal de salud que estén atendiendo, aislados de los familiares, amistades y personas que debamos aislar por este virus. También diagramamos un plan de contingencia para armar la infraestructura con prioridades, por ejemplo, en los jardines maternales 1 y 2. Este está en el mismo predio que el Hospital y allí pondremos camas para internar a personas sin cuadros severos, para que tengan ahí un aislamiento preventivo y seguro. Estamos trabajando para equipamientos y stocks en medicamentos, fármacos, que hay que conseguir y que estamos tramitando. Nuestra farmacia hospitalaria está en eso, preparándonos en todas las áreas de salud y de la comunidad para encarar el proceso que viene".

Tras ello, quien comanda los destinos de General Pinto desde el 10 de Diciembre pasado, comentó:

"Para Germania tenemos pensado con el delegado (Alberto Ocampo) y la dirigencia del Centro de Jubilados tener el Centro armado para posibles complicaciones, porque es una población menor (en habitantes) a la ciudad cabecera. Ya tenemos previsto el lugar del Centro para el aislamiento, que será en Jubilados. También el vacunatorio será en una dependencia de esa sede, porque trabajamos en todos los pueblos con la misma lógica. En Germania estamos haciendo una obra en el Hospital, con Casa de los Abuelos y para el servicio de Rayos X, con placas que se podrán hacer allí, ambición que vamos a llevar adelante. No hay que lamentarse por lo lindo que será el camino que recorríamos y que recorreremos en el futuro, porque a esto hay que ponerle lo mejor de nosotros, con el estado municipal a la altura de las circunstancias, que pone lo mejor de cada uno, que los cuida y fortalece la Salud Pública. Estos quince millones de pesos de partidas municipales que hemos destinado para Salud son para General Pinto y para todas las localidades del Distrito, lo hacemos con una mirada bien federal. Primero utilizaremos el Hospital Municipal y si desgraciadamente se cubre todo, iremos utilizando las instalaciones que preparamos en los pueblos del Partido. Todos debemos tirar al carro en la misma dirección, cumplir el aislamiento para que, junto al plan de contingencia, nos permita salir adelante de todo esto. Hemos preparado planes de mínimo, mediano y largo riesgo y a medida que pasemos de uno a otro, le inyectaremos mayores recursos".

No al cierre de accesos

Al ser consultado sobre algunas medidas tomadas en distritos vecinos, en el marco del aislamiento decretado por el presidente de la Nación, Zavatarelli dijo:

"Cerrar los accesos va en contra de la Constitución Nacional, va en contra del Decreto Presidencial, no podemos hacerlo, porque es ilegal. Nosotros trabajamos coordinadamente con Provincia y Nación, nosotros no vamos a hacer cosas que estén fuera de la ley, como tal vez han hecho en otros distritos. El protocolo lo arma, a través del ministerio de Salud, el ministro Ginés González García y nos adaptamos a él, cuidando la salud de todos sin hacer locuras. Es poco probable que el virus viaje en un camión, en un auto, son medidas demagógicas (cerrar accesos a los pueblos), ya que debemos ocuparnos de la seguridad y la higiene de los conductores, porque el principal vector para el contagio es el contacto personal, ya sean camioneros, remiseros y conductores particulares. Trato de tener los pies sobre la tierra, tratando de estar a la altura de las circunstancias, sin copiar cosas que son `para la tribuna´, que están vinculadas a la demagogia, que yo no pienso copiar a nivel distrital. Lo importante es seguir y respetar lo que me mandan de Provincia y de Nación. La gente tiene que tener confianza en quien los conduce, ver que el equipo está trabajando bien, no cortando accesos e ingresos a ciudades".

“Hay que tener actitudes razonables”

Más adelante, el jefe comunal pintense manifestó:

"Hay que tener actitudes razonables. Yo me reuní con miembros de empresas cerealeras y con camioneros y centros del Distrito. Concidimos que hay normas que cumplir, protocolos nacionales y provinciales a aplicar. No viaja el virus de Rosario a Pinto, por ejemplo, en un camión; el principal vector es quien conduce el vehículo, es el que tiene la responsabilidad que cumplir, en cuanto a normas de seguridad e higiene. La producción no se puede parar, Argentina necesita divisas, la cosecha debe levantarse, comercializarse los granos. No se pueden dar todos los beneficios que se están dando (subsidios, ayuda a empresas, Asignación Universal por Hijo, etc.) si no se generan divisas. El presidente (Alberto) Fernández y este intendente eligieron la salud antes que la economía, el rumbo a seguir fue el de la vida y de la salud. Hay que ser razonables, la nuestra es una zona agropecuaria y está sosteniendo (con su aporte) buena parte de las medidas que se toman".

Sobre la situación laboral de los cortadores de pasto (pueden hacerlo desde este fin de semana) y el apoyo a familias que necesitan alimentos, el titular del ejecutivo del Partido de General Pinto explicó:

"Analizamos un tema complejo, buscando salida por el lado de la salud pública, porque el dengue también es un gran problema. Podemos hacer mantenimiento de malezas y demás medidas que ayudan a lo no expansión del dengue. Estudiamos del lado sanitario, de la salud pública y programamos acciones sociales para darle una mano a todas las personas que cortan pasto y realizan tareas similares (se los habilitó a partir de este fin de semana, cumpliendo las medidas sanitarias ordenadas). Al brindar asistencia a quienes están en esta condición, les pedimos un esfuerzo, porque el nivel de aislamiento fue muy alto, pero generó la merma de ingresos a las familias, que hay que sostener y por eso, desde el estado municipal los acompañamos desde el minuto uno, sin soltarles la mano, no dejando `ningún paisano en la banquina´ como dice el dicho popular, duplicando la asistencia, los alimentos para los que los necesitan. Las medidas que tomemos no van a ser en contra del decreto presidencial, porque lo principal es la protección y la prevención a través de la cuarentena obligatoria. Hay que llegar al 13 de abril, porque seguramente de allí en más algún alivio va a existir, liberando algunas cosas que la gente necesita para subsistir. Pero si cada intendente hace lo que se le ocurra, estaríamos en anarquía".

"Algunos intendentes tienen miradas distintas a las mías, las respeto pero no las comparto"

Consultado sobre disposiciones que han adoptado en municipios vecinos, de restringir los horarios de los comercios para la atención al público, otras que se barajan de poder circular de acuerdo al número de terminación de patentes de sus autos, etc., "Fredy" analizó en el reportaje con el director de la emisora colega:

"Buscamos que la gente no se reúna y si ponemos dos horas de mañana y dos de tarde para las compras, me parece que es una barbaridad, hay que emplear el criterio. Creo que se debería extender la jornada (de los comercios), para que la gente no se junte mucho, y con horarios estipulados es peor. Mas allá del color político, eso es ir en contra de lo que propone el ministro Ginés González García con el aislamiento, con no juntar gente. Le agradezco a las fuerzas de seguridad por el gran esfuerzo que hacen, pero mi criterio es que no se junte gente y, repito, con limitar los horarios se tiende a eso. No puedo dejar librado a restricciones lo que la realidad misma hará y te pasará por arriba, así que tampoco coincido con aplicar salidas diarias de acuerdo a las patentes pares o impares.No quiero encerrarme, perder la mirada de la realidad. Si busco el bienestar de la gente, no buscar lo más sencillo para mí como intendente ni para mis funcionarios o las fuerzas de seguridad. Algunos de mis compañeros intendentes tienen miradas distintas a la mía y las respeto, aunque no las comparta".

Tras decir que "Mi mirada de la situación es de cara a la sociedad, con medidas que beneficien a la gente, al común de la sociedad, y no tengo empacho en decir las cosas como siento y pienso", el intendente Jorge Alfredo Zavatarelli concluyó expresando:

"Hay que tomar decisiones, acertadas o no, dar la batalla y que la gente vea que el intendente está comprometido con la comunidad. También una buena forma de colaborar para ganarle a esta pandemia es cumplir con los compromisos fiscales, porque eso nos permitirá seguir destinando aportes para la salud pública y para otras áreas, distribuyendo el dinero con mirada social, viendo la realidad sin hacer cosas para la tribuna, sin importar el color político que defendamos. Ya habrá momentos, campañas (políticas) para tratar esos temas. Ahora, hay que tirar todos del mismo carro. Sigamos adelante, es largo el recorrido hasta el 13 de abril, hay que seguir cuidándonos entre todos, colaborando y trabajando entre todos".