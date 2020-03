Marisa Fauez forma parte del flamante Consejo Argentino de Deporte Social

Se hizo oficial la constitución del Consejo Argentino de Deporte Social, con referentes de todas las provincias, entre ellos la doctora Marisa Fauez, radicada en Coronel Granada, localidad del Distrito de General Pinto, donde se desempeña profesionalmente y es la actual subsecretaria de Salud del Partido, además de una referente del hockey regional y entrenadora de los planteles del Club Villa Francia.

Es una de las aristas de trabajo de la Confederación Argentina de Deportes, que articula con referentes de todo el país para generar competencias y conseguir recursos que faciliten la tarea de cada disciplina

Recientemente fue creado este Consejo Argentino de Deporte Social, un espacio dentro de la Confederación Argentina de Deportes (CAD) que busca dar desarrollo a los esfuerzos que miles de personas realizan desde el deporte social.

Ricardo Serial, responsable del Consejo, destacó a colegas del diario El Puntal, que este órgano “llega para ocupar un lugar de desarrollo deportivo que no estaba tomado en cuenta desde este espacio, sino que se realizaba en municipios o desde las provincias, incluso hubo una dirección nacional ideada con tal fin, pero que no tuvo funcionalidad”.

- ¿Con qué ejes de trabajo se lanza este Consejo?

- “Nosotros pensamos, como primer objetivo, el desarrollo deportivo. A partir de esto, se sumará todo el contexto del deporte social, desde la arista de salud, educación, capacitaciones; muchos factores que tiene el deporte social, comunitario y barrial que nos llevan a prepararnos para dar herramientas y armar el territorio para tener igualdad con un equipo federado”.

- Es marcado el número de personas que se desarrollan en el deporte social, ¿consideran que se toma magnitud de esto?

- “Hay un trabajo importante de los gobiernos municipales y provinciales, las escuelitas deportivas, y nuestra intención es trabajar con ellos y sumar a todos los que están por fuera de esas redes. Como ejemplo, los Juegos Evita tienen competencias de atletismo en los que los chicos participan solamente en las clasificatorias y luego no tienen torneos durante el año. Es necesario generar más espacios para este desarrollo deportivo”.

- A partir del contacto que han ido teniendo con los referentes de distintas disciplinas en todo el país, ¿cuáles son los principales pedidos que se generan desde las organizaciones?

- “El recurso material, al igual que el humano, es el motor de todo esto, es lo lógico, les falta a todos, pero nosotros tenemos que pensar en tener una buena estructura de organización para saber dónde hacer los torneos y cómo. Estamos viendo cuál es el desarrollo de cada sector y vamos hablando con los referentes de cada disciplina para que se sumen a pensar en este desarrollo deportivo”.

AGENDA ANUAL

Ricardo Serial explicó que, una vez que comience a desarrollarse el proyecto, contarán con una agenda anual de las actividades para cada sector del país. “No queremos quedarnos en la observación o planificación, ya conocemos que las necesidades son: primero materiales, luego infraestructura y después los recursos para el traslado, pero queremos ponerlo en la mesa en cada municipio y definir cómo realizarlo”, completó el directivo del Consejo.

- Mantuvieron una reunión con el ministro de Deporte y Turismo, Matías Lammens, ¿qué surgió de ese encuentro?

- “La Confederación tiene muchos estudios sobre la cantidad del deporte que maneja el país, cuál es la industria y cuánto recurso económico mueve el deporte, que es de mucha magnitud. Se comenzó a hablar con el ministro sobre este eje y pensar en avanzar en temas estadísticos y para aprovechar los recursos para esta actividad”.

DEPORTES EN ESPACIOS SOCIALES

Serial reflexionó luego sobre las posibilidades que deben tener quienes practican deportes en espacios sociales y que deberían ser las mismas que cualquiera que lo hace en un club.

“Estamos armando una liga nacional de fútbol femenino, que va de la mano de una infanto-juvenil, considerando que es una de las disciplinas más importantes del país y tenemos que darles a sus competencias calidad de torneo, sin pensar la viveza económica de algunos que piensan en una ventaja personal”, explicó.