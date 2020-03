Sportivo Sarmiento de Germania se coronó campeón en el nocturno de fútbol Seniors

El domingo pasado en el estadio "Parque “Greene” de Sarmiento de Vedia, el equipo Seniors del Club Sportivo Sarmiento de Germania se coronó campeón del torneo de Veteranos, al vencer por 2 a 1 al dueño de casa, el Club Deportivo Sarmiento (V) en la segunda final del certamen Nocturno organizado por la Liga Deportiva Central Vedia, coronándose con ello como campeón de la competencia, ya que además se habían impuesto en el partido de ida por 1 a 0, con gol de Gustavo Llano.

Fue un muy disputado y entretenido partido de fútbol, cargado con todas las connotaciones emotivas de una final. A diferencia del primer partido, donde el equipo "verde" de nuestro Distrito fue claramente superior, en esta ocasión los vedienses elevaron su nivel y tuvieron en el primer tiempo varias ocasiones para ponerse en ventaja.

Ya en el complemento el desarrollo del juego se equilibró y Sportivo se puso en ventaja por intermedio del delantero Gustavo Llano. Parecía que todo estaba definido, más aún cuando se fue expulsado Jorge Calvente en el local; pero, el empate del elenco blanquinegro que marcó el ingresado José Bertarini, a cinco minutos del final, cargó de dramatismo el epilogo del encuentro.

Lo pudo haber ganado el local en una doble y providencial salvada de la defensa rival, sin embargo, en la última jugada del partido, en total soledad, nuevamente el número “9” visitante, Gustavo Llano, les dio la victoria a los muchachos de Germania, que esta vez dirigió Jorge Cabrera, quien no pudo jugar por una lesión.

Fue muy festejado el logro deportivo por los jugadores, cuerpo técnico y los numerosos simpatizantes que acompañaron a los campeones del SSG en este lance final, siendo sin dudas un merecido premio para el mejor equipo de este certamen veraniego, cuyo plantel estuvo conformado por jugadores de Germania, de General Pinto (Ángel García, Luis Sullligs, Juan José Azcurra, Oscar "Tuta" Torres y Gustavo "Semillo" Barrera) y de Coronel Granada (Luciano Gil).

Arbitró Diego Goroso (fueron líneas Miguel Morales y Guillermo Casco), expulsando además a Carlos Zavaleta de Sarmiento de Vedia, y así formaron los conjuntos:

SARMIENTO DE GERMANIA: Ángel Garcia; Héctor Riscosa, Daniel Belén, Juan José Azcurra y Ariel Vicente; Oscar Torres, Sergio Vilche, Luis Alberto Sullings y Luciano Gil; Diego Valdez y Gustavo Llano. D.T.: Jorge Cabrera. Sup.: Guillermo Finelli, Félix Palma, Juan Sosa, Leonardo Cabrera, Cristián Salguero y Alberto Armando Gómez.

SARMIENTO DE VEDIA: Diego González; Mauro Martínez, Fernando Caffa, Juan M. Larrouserie e Ignacio Fernández; Matías Cano, Diego Lazatti y Carlos Zabaleta; Ángel Jaime, Emilio Latour y Luciano Cafa. D.T.: Andrés D. Díaz. Sup.: Joaquín Salas, José Bertarini, Franco Rapisardi, Franco Tizeira, Roberto Burdiz, Javier Meres y Jorge Calvente.

ÉXITO POR LA MÍNIMA Y SUBCAMPEONATO EN EL TORNEO DE FÚTBOL FEMENINO

En la segunda final de fútbol femenino, pese a triunfar por 1 a 0 con gol que marcó Cecilia González, Sportivo Sarmiento de Germania no se pudo coronar campeón, porque había perdido el cotejo de ida por 4 a 0 ante el Club Atlético Vedia Alumni, elenco que dio la vuelta olímpica al imponerse por un global de 4 a 1.

Arbitró en el "Parque Greene" de Vedia el juez Roberto Toledo (fueron líneas Silvio Banegas y Martín Ríos) y así formaron los conjuntos:

SARMIENTO DE GERMANIA: Leila Correa; María González, Sofía Antolín, Estefanía Gette, Talía Ledesma y Milagros Salguero; Carina González, Brisa Cabrera, Ornella Bevilacqua, Cecilia González y Denise Acuña. D.T.:Juan Carlos Ruíz. Sup.: Fátima Irusta y Florencia Pereyra.

ALUMNI DE VEDIA: Nadia Lado; Mayra Martínez, Gabriela Loza, Morena Aguirre, Yanina Giménez y Yanina Leguizamo; Vanesa Irusta, Florencia Schoenaker, Mariela Lavallén, Antonella Suárez y Felicitas Schoenaker. D.T.: Nahir Luna. Sup.: Karina Aguirre, Fernanda Lincuiz, Cintia Luna y Carolina Chavero.

MATIENZO (A) FUE CAMPEÓN EN PRIMERA

En la revancha de la final de primera división, el F.C. Matienzo de Juan Bautista Alberdi revirtió la historia, ya que tras perder 3 a 2 en el encuentro de ida, ganó esta vez 2 a 0 y terminó imponiéndose con un global de 4 a 3 a Sarmiento de Vedia.

A los 30 minutos, la expulsión de Mario Castañeda de los vedienses fue decisiva en el desarrollo del partido, llegando poco el primer gol de Matienzo, anotado por el ingresado Lucas Carrera.

De allí al final, los "panzas" de Vedia fueron en busca del empate, un contragolpe definido nuevamente por Lucas Carrera, le dio el 2 a 0 y el título a los alberdinos, en partido que arbitró Miguel Morales.

Fueron sus asistentes Diego Goroso y Guillermo Casco y ante gran marco de público, así formaron los conjuntos:

MATIENZO: Julián Starna; José Moyano, Luciano Silvestri, Juan Bainotto, Julián Salguero y Mauricio Bonanni; Stéfano Gñosso, Juan Manuel Valdez, Felipe Quiñones, Facundo Varela y José María Irusta. D.T.: Marcos Montiel. Sup.: Facundo Ratti, Orlando Monzón, Tobías Obert, Matías Fernández, Matías Romero, Gaspar Cogo y Lucas Carrera.

SARMIENTO DE VEDIA: Juan Cruz González; Enrique Palacios, Agustín Gómez, Simón García, Alán Gómez y Leandro Garín; Pedro Barreiro, Mario Castañeda, Lucas Moreno, Nahuel Conde y Tobías Pedernera. D.T.: Emilio Latour. Sup.: Luka Ojea, Ramiro Cabral, Tomás Mandarini, Lautaro Velázquez, Facundo Díaz, Emanuel Rodríguez y Luciano Pagani.