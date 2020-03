Segunda edición del Festival "General Pinto Kilómetro 0 del Canto Folklórico"

Coordinado por los integrantes del grupo musical "Raíces" y con el auspicio de la Dirección de Cultura de la Municipalidad de General Pinto, se llevará a cabo el Festival "General Pinto Kilómetro 0 del Canto Folklórco", reviviendo los grandes eventos de hace varios años, que organizaba el Club de Leones.

La convocatoria para edición 2020 se realizará los días viernes 13 y sábado 14 del corriente mes de Marzo desde las 21 horas en ambas fechas, con entrada libre y gratuita, en el salón de la Sociedad Española de la ciudad cabecera distrital.

Como en todo buen festival, habrá un esmerado servicio de cantina, a total beneficio de "Abuelos en movimiento" y ya está completo el cupo, estipulado de 25 números artísticos participantes por noche, que vendrán desde 40 ciudades de 8 provincias de nuestro país, lo que le darán un tinte nacional a este festival.



El viernes 13 actuarán los 25 artistas con domicilio a menos de 200 kilómetros de General Pinto y esa noche se seleccionarán seis finalistas, mientras que el sábado 14 lo harán aquellos 25 números domiciliados a más de 200 kilómetros de la ciudad cabecera, también con otros seis finalistas.

A continuación los 12 finalistas dirimirán la final que seleccionará seis números artísticos y el premio para cada uno será un contrato con el Municipio, para actuar en una de sus fiestas populares distritales.

Además, la Dirección de Cultura y el grupo "Raíces" pondrá en juego la Copa "Revelación", al mejor número artístico de acuerdo al criterio de de los prestigiosos jurados a cargo, que serán Fernando Pisano y Javier Lozano, ya que Mónica Abraham no puede participar en tal función en esta ocasión.

"Sin dudas, los vecinos de General Pinto y la zona que tuvieron la oportunidad de vivir los viejos festivales folklóricos de General Pinto y los que por su edad no tuvieron la oportunidad, pero escucharon de los primeros las mentas y la nostalgia de no tenerlo, tendrán una buena excusa para volver a sentir folklore", señalaron los organizadores.