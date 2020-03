“Fredy” Zavatarelli trazó líneas de acción al abrir las sesiones ordinarias del Concejo

El intendente municipal del Distrito de General Pinto, Jorge Alfredo “Fredy” Zavatarelli, marcó líneas de acción para su primer período de gobierno al frente del ejecutivo comunal, el lunes pasado al inaugurar el período de sesiones ordinarias del corriente año del H. Concejo Deliberante.

El jefe comunal compartió la cabecera de la reunión con la presidente del cuerpo deliberativo, Sara Magdalena Menéndez, y con el secretario del HCD, Juan Carlos Richieri, estando presentes en la sala los ediles de los tres bloques que integran el Concejo, miembros del equipo de gobierno comunal, representantes de fuerzas vivas e instituciones y mucho público, que colmó la capacidad del recinto de avenida Mitre, entres Alsina y Gowland.

Abriendo el mensaje (interrumpido en varias ocasiones por los aplausos de los presentes), y tras la presentación formal ante los asistentes, "Fredy" expresó:

"Transformar realidades desde la política parece una frase que encierra un concepto genérico, difuso, abstracto, meramente un slogan de gestión. Desde el año 2003 a la actualidad, tanto Alexis (Guerrera, el anterior intendente) creemos que esa frase define nuestras acciones, y le da identidad propia a una gestión de gobierno que mantiene altos grados de aprobación ciudadana", resaltando luego el éxito de la gestión de 16 años que compartió con Guerrera como intendente y el (Zavatarelli) como secretario de Gobierno.

Destacó que "He recibido un Municipio sólido económica y financieramente, no registra endeudamientos de gastos corrientes ni financieros. Esto lisa y llanamente significa que la Municipalidad de General Pinto no registra deudas con proveedores, con organismos de financiación públicos o privados, y que el flujo de fondos refleja constantemente que los recursos superan las erogaciones. Quiero que quede claro: Las áreas de salud pública y educación van a ser la prioridad de este gobierno municipal. Sin descuidar ni dejar de lado otras disciplinas que un estado comúnmente hace como obras y servicios públicos, deportes, cultura políticas ambientales y demás".

En cuanto a políticas de Salud, confirmó que "Continuaremos generando un sistema sanitario sustentado en tres pilares fundamentales, universalidad, accesibilidad y equidad en el acceso a la salud pública, con el objetivo prioritario de brindar un servicio de alta calidad", ampliando luego confirmando que se dotará "A cada uno de los establecimientos de salud del Distrito de más servicios médicos y no médicos con la principal intención de acercar la Salud a nuestros vecinos de todo el Distrito. Seguiremos trabajando en todos los barrios con el objetivo prioritario de la prevención, y haciendo fuerte hincapié en el tema de inmunización", detallando luego los servicios que se brindan en cada centro sanitario.

Luego de destacar que "El servicio de pediatría del Hospital Municipal está en proceso constructivo y el servicio cuenta con cuatro habitaciones de dos camas cada una, y pasará a contar con ocho habitaciones, cuatro de dos camas y cuatro de una sola", Zavatarelli hizo un trascendente anuncio, al manifestar;

"Estamos en plena etapa de análisis de factibilidad técnica, sanitaria y económica para la construcción del Centro de Diálisis (Nefrología), proyecto que representa un gran desafío para nuestra gestión, no solo por la importancia de la inversión económica, sino por lo que implica este servicio en la salud y calidad de vida de los pacientes que necesitan de ésta prestación, que no solo tiene que concurrir a un centro de diálisis día por medio, de cuatro a cinco horas de tratamiento, sino que le agregan entre dos y tres horas de viaje hasta Lincoln o Junín".

"El proyecto cuenta con seis puestos de diálisis por turno de 4-5 horas, lo que significa que para un funcionamiento habitual diario de 10 horas y puede tener una capacidad máxima para brindar tratamiento a 24 pacientes", más "un puesto para pacientes que debieran dializar solos por indicación médica, con lo que serían 7 sillones en total, remarcando luego que "Un servicio de diálisis requiere de dos médicos nefrólogos con experiencia en hemodiálisis y diálisis peritoneal, médicos clínicos o generalistas que supervisen la sesión de diálisis, cirujano para preparar al paciente para el inicio de diálisis, 4 enfermeros (según el número de pacientes) capacitados en diálisis para brindar el tratamiento. Mucamas, choferes, personal de mantenimiento, asistente social (crucial para asistir al paciente en sus necesidades), psicólogos, nutricionistas, personal administrativo, etc. Brindar el tratamiento en nuestra ciudad además de jerarquizar la estructura hospitalaria va a dar alivio a estos pacientes", confirmando que el Centro de Diálisis tendría unos 300 metros cuadrados de superficie, una inversión millonaria para fortalecer el Sistema de Salud en el Distrito".

También el intendente confirmó la ampliación e incorporación de equipamiento para la Sala de Primeros Auxilios Lafuente Guisasola de Germania; la continuidad y mejoras en el Centro de Rehabilitación San Cayetano, para que a quienes concurran al mismo se les "Posibilite el más adecuado desempeño en su vida cotidiana mediante la implementación de actividades que tiendan a alcanzar el máximo desarrollo posible de sus potencialidades.

Además, dijo que "Estamos proyectando y trabajando ya en un nuevo sector de ambulancias y de ingreso y vestuarios para el personal del Hospital Municipal, ampliación del laboratorio y morgue. Para la Casa de los Abuelos, estamos trabajando una obra de ampliación del edificio para creación de nuevas habitaciones, que incrementara su capacidad de 39 a 44 camas disponibles, como así también un nuevo sistema de aire central, reparación integral de pasillos, habitaciones y baños, estacionamiento y alumbrado. Cabe resaltar que este proyecto se lleva a cabo con el aporte conjunto del Municipio y la Asociación Cooperadora".

Refirió luego a que está en "Análisis de factibilidad técnica, sanitaria y económica para la construcción del edificio que albergará el Centro Integral de la Mujer, una obra considerada fundamental para nuestra gestión, en donde se tendrá un abordaje integral de la salud de las mujeres", agregando que el objetivo es que "Las mujeres de General Pinto puedan decidir libremente sobre su sexualidad, derechos, y brindar apoyo y asesoramiento en casos de estado de vulnerabilidad", informando que se está "Desarrollando políticas integrales para la plena igualdad jurídica, social, económica, laboral, política y cultural entre los géneros".

Siguiendo con lo previsto en Obras Publicas mencionó que se "Finalizará con la construcción de estacionamientos para vehículos municipales ubicado sobre calle Gowland"; "Construcción de un nuevo complejo para funcionamiento del Corralón Municipal, lo que implica la construcción de playón, depósitos, carga de combustible, estacionamientos semicubiertos para camiones y camionetas, vestuarios personal, cerco del predio, consolidado de piso, etc", cumpliendo con ello con "La imperiosa necesidad de trasladar el corralón municipal del predio donde actualmente funciona, ya que el avance de infraestructura de servicios y el crecimiento poblacional han dejado a la sede en medio de la planta urbana".

Refirió luego el intendente a la instalación de la sala de impresión de carnets para licencias de conducir; de un quirófano veterinario; de un depósito para mercaderías y de una rampa de acceso al Taller Protegido de General Pinto; a obras de ampliación en el Centro de Jubilados y en el cementerio de Coronel Granada; a la creación de un Centro Cultural en Iriarte, como asimismo a la construcción de un salón de usos múltiples en el Centro de Jubilados y Pensionados iriartense.

TREINTA Y SEIS CASAS E INFRAESTRUCTURA

Sobre la obra de 36 viviendas e infraestructura, Zavatarelli destacó que "Se encuentra en un alto grado de avance. La empresa contratista debe entregar al Municipio 36 viviendas con final de obra edilicio y servicios públicos exigidos. Cuando el Municipio tome posesión de la obra procederá inmediatamente a la realización del tradicional sorteo ante escribano público. No habrá adjudicación directo de ningún tipo y bajo ninguna modalidad", expresando luego que se tiene proyectado construir una sala de monitoreo municipal en la planta alta del Centro Cívico, donde funcionaba Concejo Escolar; oficinas para una nueva sede del Centro de Emergencias 911; e incorporar nuevos móviles a la flota de la policía comunal.

Con el Fondo Municipal de Infraestructura Escolar y Servicios Educativos del Distrito de General Pinto se tiene proyectado:

Construcción a partir de próximas semana del nuevo edificio para la Escuela Secundaria Nº 5, que contará con aproximadamente 700 metros cuadrados (seis salones, oficina de dirección, secretaria, sala de profesores, gabinete, dependencias administrativas, baños para el personal, alumnos, discapacitados, cocina, depósito, SUM, salón comedor, etc.), inversión que demandará millones de pesos asignados a la educación pública.

Terminar reparaciones en el techo y mejoras en instalación eléctrica y recambio de iluminación a artefactos Leds en el C.E.F. Nº 58; Levantar el piso y construcción del nuevo piso del SUM, más pintura interior de toda la Escuela Primaria Nº 2; Instalación de gas natural, ampliación del edificio y construcción de dos aulas nuevas en la Primaria 35; Construcción en la Primaria 30 de estacionamiento a 45º en el frente del edificio, instalación de alumbrado público y construcción de veredas de acceso hasta la sede del establecimiento.

En la Secundaria Nº 4 e Instituto Nº 133, instalación de gas natural, ampliación del edificio para construir dos aulas nuevas.

Reparaciones en aulas y baños de la Escuela de Estética Nº 1 y reparación de cielorrasos, instalación eléctrica nueva y recambio de Leds, máCBEs nuevas veredas interiores en el C.E.C. Nº 801.

En los Jardínes de Infantes Nº 901 y 905, construcción de una sala para el equipo de orientación escolar en cada edificio.

Escuela Técnica Nº 1, ampliación del edificio para construcción de dos aulas nuevas y en la Especial Nº 501, construcción de baños adaptados en gimnasio y trabajos de pisos en las aulas.

En el Club Pintense, que presta sus instalaciones para prácticas deportivas organizadas por el C.E.F. Nº 58, reparación integral del gimnasio, incluyendo cambio de cubierta, revoques, pisos, cielorrasos, carpintería e instalación eléctrica nueva.

En el Paseo Parque La Estación, construcción, instalación de alumbrado, equipamiento y terminaciones en el último tramo de recorrido del lugar.

Escuela Primaria Primaria Nº 11 de Germania: Trabajos de reforma en el laboratorio y cocina y reparación de la losa del entrepiso.

Escuela Nº 34 de Günther, reparaciones varias en la casa del casero y en el comedor

Escuela Nº 21 de Coronel Granada, reparación en cubierta de techos y en el SUM, reemplazo y reparación de aberturas y pintura interior y exterior del establecimiento.

Jardín Nº 902 de Granada: Reparación del techo de la galería; y en el Club Villa Francia: Construcción de nuevos vestuarios para damas y caballeros en el gimnasio, instalaciones permanentemente utilizadas por Educación.

En Iriarte, reparaciones de cubierta del techo en la Secundaria Nº 3 y en la Primaria Nº 5, más colocación de canaletas internas, SUM y cielorrasos de esta última.

Club San Martín (I), cerramiento del gimnasio y acondicionamiento de instalaciones, las que son permanentemente por servicios educativos.

Escuela Nº 12 de Ingeniero Balbin: Reparación de baños y construcción de techos nuevos en la galería.

Escuela Nº 14 de Kanki: Demolición de la ex casa del cuidador; Instalación eléctrica, reposición de aberturas y reparación de baños.

En cuanto a la Dirección de Educación Municipal, Zavatarelli comentó que "Seguiremos trabajando en el Centro de Día, espacio de atención integral para niños de 2 años a 11 años de edad que, de forma complementaria a la familia, favorece el desarrollo y ofrece actividades de apoyo escolar, talleres diversos, refuerzo nutricional y estableciendo redes de contención con la comunidad. El Centro de Dia tiene un cupo de 25 becas para el almuerzo de los niño/as, fundamental para una buena alimentación y nutrición de quienes concurren al mismo. También en los C.I.C., se da Apoyo Escolar a una matrícula de 120 alumnos a los cuales se les brinda desayuno y merienda y se provee de útiles escolares a los niños de mayor vulnerabilidad económica–familiar".

Resaltó luego el "Esfuerzo que hacemos desde el Municipio para el funcionamiento de los Jardines Maternales 1 y 2, los cuales comprenden las primeras salas de Lactantes (45 días), Deambuladores (1 año) y sala de 2 años, en los cuales se cubren las necesidades de los niños/as, como alimentación, sueño e higiene, siempre reformulando estas tareas desde una mirada educativa y pedagógica".

Tras expresar que "Seguiremos adelante con nuestro Programa Municipal de Becas para estudiantes de nivel terciario y universitario" y recordar que "El Municipio cuenta con una casa propia en la ciudad de La Plata, que funciona como Casa del Estudiante, y un inmueble alquilado en Junín, con el mismo objetivo", confirmó que "Seguiremos apostando al desarrollo y educación de los jóvenes de nuestro Distrito".

En materia de Cultura, "Fredy" confirmó que se "Pretende desarrollar acciones que ayuden a construir sentidos que transformen, dignifiquen, mejoren, humanicen continuamente la vida de los ciudadanos/as; Promover las producciones locales de todos los lenguajes artísticos que cada uno encuentre que es su canal de expresión de ideas y sentimientos. Contemplando, en cada caso, la amplia diversidad de estilos, géneros y maneras de hacer arte en la contemporaneidad".

Dijo que se continuará trabajando en articulación con todas las instituciones del ámbito de la cultura como bibliotecas populares, escuelas, clubes, asociaciones, medios de comunicación y organismos independientes de la comunidad; con el ciclo Música en los Parques; la Noche de los Museos; el Festival de música y gastronomía Rocanfud; el Festival Km, 0 del Canto Folclórico; el programa RecreAmigos; las fiestas populares y carnavales en todos los pueblos del Distrito; Programa Los títeres van a la Escuela; Talleres Culturales; el impulso a la Banda Municipal; Talleres de música, danzas, cerámica, marroquinería, tejido, teatro; Mes de la Mujer; Festival de la Mujer Creadora; Programa “Tu Lugar” para el desarrollo del Turismo Interno, Recuperación, conservación y puesta en valor del archivo fotográfico de la ciudad y nuevos espacios culturales.

Recuperación de la sala de ´Gangarilla´ como espacio para la promoción de las artes visuales y pequeños conciertos y desarrollo de talleres; y Escenario permanente en el Parque de la Estación.

Luego, el jefe comunal se refirió en la apertura de sesiones a lo que se realiza a través de la Dirección de Deportes Municipal, confirmando que "Se seguirá trabajando en la promoción del deporte como herramienta esencial para nuestros jóvenes, adultos y adultos mayores, destacando luego todo los programas y actividades realizadas y las que se llevarán a cabo en el transcurso del corriente año en materia deportiva.

Anunció luego Zavatarelli la construcción de una cancha de hockey de césped sintético en el Parque Municipal, con lo cual -dijo- "Tendremos una oferta deportiva más en el Parque Municipal, brindando así la posibilidad de realizar, la etapa local y regional de los Juegos Bonaerenses, capacitaciones arbitrales, torneos nacionales, campus de entrenamiento intensivo", etc.

CONSTRUCCIÓN DE LA PLANTA DE RESIDUOS SÓLIDOS URBANOS

Levantó aplausos durante el mensaje del intendente cuando confirmó el inicio de la construcción de la planta de tratamiento de residuos sólidos urbanos, "Cumpliendo con los requerimientos y exigencias de la Ley 13.592 de Gestión Integral de Residuos Sólidos Urbanos, proyecto se elabora con la firme convicción que su implementación podrá solucionar, en parte, la problemática de los RSU en el Distrito de General Pinto", agregando que "La planificación y puesta en funcionamiento de este proyecto será llevada a cabo por la Subsecretaría de Producción y Medio Ambiente de la Municipalidad, en colaboración con otras áreas" comunales.

Agregó al respecto que "Las localidades del Distrito se irán sumando paulatinamente, a medida que la planta comience a desarrollar con fluidez sus actividades. El mecanismo de distribución de contenedores y recolección de reciclables, se llevará a cabo de la misma manera que en la ciudad cabecera".

En cuanto al área de Desarrollo Social, Zavatarelli confirmó que "Vamos a proponer y ejecutar políticas de promoción y protección integral de la familia, ejecutar políticas integrales relacionadas con la niñez y la adolescencia, la juventud, la ancianidad y la discapacidad, implementar políticas dirigidas a grupos sociales vulnerables, con el propósito de asegurar la equidad social, e integrar creativamente a todos los ciudadanos en la distribución de bienes sociales. Pondremos en marcha en el Distrito el Plan Nacional Argentina Contra el Hambre, a través de la entrega de la Tarjeta Alimentaria a 292 beneficiarios, que tendrá un alcance de 504 destinatarios, que implica la suma de $ 1.540.000 mensuales que inyectan a la economía del Distrito", confirmando que las T.A. se entregarán entre el 9 y el 13 de Marzo, la semana entrante.

Más adelante, el titular del ejecutivo distrital dijo en el HCD que "Se dará continuidad al Programa de Fortalecimiento a Instituciones Intermedias" y que se impulsará el “Proyecto Integral de Desagües Pluviales de la ciudad de General Pinto”, oportunamente elaborado por la Dirección Provincial de Saneamiento y Obras Hídricas de la Provincia, obra que cuenta con tres colectores principales, con sus respectivos ramales, de los cuales han sido ejecutados los colectores 1 y 2 en forma completa; actualmente se encuentra en pleno funcionamiento, habiendo solucionado los inconvenientes hídricos en el sector Sureste y Suroste de la planta urbana de nuestra ciudad.

Se concretó la obra denominada “Canal secundario de Gral. Pinto”, canalización que resultó absolutamente gravitante a los fines de brindar una solución integral para el rápido y eficiente escurrimiento de las aguas desde la zona urbana de nuestra Ciudad, y con desembocadura en el canal principal, denominado “Cañada de Las Horquetas”, amplió sobre el tema Zavatarelli, afirmando que "Se encuentra en construcción el Colector 3, Etapa II, obra que finalizada va a brindar una solución parcial al sector Noroeste" y que restan para concluit el proyecto solo "130 metros lioneales".

En cuanto a obras de pavimento, destacó que "Hemos gestionado por ante el Ministerio de Infraestructura y Servicios públicos de la Provincia la firma de un convenio por 10.458 metros cuadrados y sus respectivas bocacalles de pavimento rígido de hormigón", un total de 20 nuevas cuadras a pavimentar.

En alumbrado público afirmó que el gobierno comunal está "Direccionado a continuar y profundizar la inversión para el plan de reconversión lumínica de alumbrado público de la ciudad de Gral. Pinto a tecnología Led más ambicioso de la historia",lo que "Permite un ahorro de aproximadamente el 50 % de energía en relación a la utilización de la antigua lámpara de sodio. Permite captar mejores imágenes y con mayor nitidez, a las cámaras de vigilancia instaladas, como así también aumenta la visibilidad para peatones y vehículos, favoreciendo las condiciones de seguridad vial".

En la parte final de su meduloso mensaje, "Fredy" Zavatarelli se refirió a la politíca salarial para los agentes municipales, recalcando que "En Enero del corriente año, incrementamos un 15 % el salario de los empleados y seguiremos acompañando paulatinamente a lo largo de este año con aumentos sostenidos, con el principal objetivo que los salarios de nuestros empleados municipales no pierdan poder adquisitivo", afirmando luego:

"Todas las obras y servicios que mencioné las iniciaremos y llevaremos a cabo por administración municipal, salvo excepciones en las que técnicamente obliguen un proceso licitatorio; de manera tal de generar trabajo local, mano de obra pintense, dinamismo en el comercio local, fortaleciendo el mercado interno".

Tras expresar que "No serán estos los únicos desafíos que emprenderemos a nivel local, ya que hemos iniciado procesos de gestión de distintas obras públicas necesarias para el Distrito, tanto a nivel nacional como provincial, que a medida que los dos estamentos superiores resuelvan el enorme problema de endeudamiento interno y externo, en que se encuentra actualmente nuestro país, tendremos la posibilidad de generar gestiones, y firmar convenios con los distintos Ministerios, que beneficiarán a todos los vecinos del Distrito", Jorge Alfredo "Fredy" Zavatarelli confesó que "Es un orgullo para mí como intendente, militante político y como un vecino más de esta ciudad, sentirme alentado por la gran mayoría de los vecinos del Distrito, para emprender esta nueva etapa de progreso. Invitarlos a que sigamos juntos por nuevos proyectos y sueños, espero sinceramente mantener la capacidad de interpretar acabadamente las demandas de la sociedad, para transformarlas en cosas concretas, que mejoren la calidad de vida de todos los pintenses, dejando finalmente inaugurado el período de sesiones ordinarias del H. e Concejo Deliberante, ejercicio 2020.