Sigue en el Club Deportivo Pinto el torneo de baby fútbol "Manuel ´Cachito´ Barrera"

En las instalaciones del Club Social y Deportivo General Pinto, cada jornada con buen marco de público, prosigue la disputa de la segunda edición del certamen de baby fútbol denominado "Manuel ´Cachito´ Barrera", recordando al joven jugador de la institución azul fallecido hace pocos años.

Al torneo de balompié reducido lo disputan equipos formados por jugadores de cuatro categorías, que son 2008-2009; 2010; 2011; y 2012-2013, en el predio que la entidad azul posee sobre calle General San Martín y que da al barrio "Juan Matías".

Es organizado por Héctor E. Rodríguez ("Bicho"), integrantes de la subcomisión de la Escuelita de Fútbol del "Depor" y colaboradores, siendo los que siguen los resultados registrados en la segunda jornada:

Categoría 2008-2009: “Infiltrados ´A´” 4 vs. “Pinto Pinta 3; y Construcciones “El Loro” 2 vs. Infiltrados ´B´” 5.

Categoría 2010: “Hiper Limpieza” 3 vs. “Seguros Altuna Tuñón 3.

Categoría 2011-2012: Despensa “Abimael” 6 vs, “A & M Regalos” 1.

El lunes 27, en tanto, se jugaron estos encuentros:

Categoría 2008-2009: “Imperlimpieza” vs. “Infiltrados´A´”; “Pinto Pinta” vs. “Infiltrados ´B´”.

Categoría 2013-2014: “Todo Dulce de Alina Romano” vs. “Óptica Redolfi”.

Categoría 2011: Verdulería “Los Zapallitos” vs. “Tito Pesca”.

Recordemos que este certamen se inició el sábado 18 y en la primera fecha, los resultados registrados fueron los siguientes:

Categoría 2010: "Hiper Limpieza" 3 vs. Aluminios "Toto" 1.

Categoría 2008-2009: "Los infiltrados ´A´" 4 vs. Construcciones "El Loro" 1; "Hiper Limpieza" 3 vs. "Pinto Pinta" 1.

En la 2011: Verdulería "Los zapallitos" 2 vs. Despensa "Abimael" 1; y "Tito Pesca" 4 vs."M & E" Regalos" 1.

Categoría 2012-2013: "Todo Dulce" de Alina Romano 1 vs. "Óptica Redolfi" 0.