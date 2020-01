Con gran tarea de Fabrizio Casanova, Torrelavega se Impuso al segundo de la tabla del handball de España

Con siete jugadores lesionados y algunos más con problemas físicos (entre ellos el pintense Fabrizio Casanova), el equipo del Ford Alisauto BM Torrelavega demostró garra y buen juego en su estadio "Vicente Trueba", convertido desde hace semanas en un fortín casi inexpugnable, para vencer al segundo de la tabla de posiciones de la Liga de Honor Plata de handball de España, Blasgón y Bodegas Ceres BM Villa de Aranda, al que superó 22 a 15 el pasado sábado.

Con un ambiente extraordinario en las tribunas, el partido comenzó derrochando intensidad. Los naranjas locales y sus rivales amarillos saltaron al Trueba dispuestos a dejar la piel en un partido en el que se ponían en juego mucho más que dos puntos.

Inicialmente, los torrelaveguenses dirigidos por Alex Mozas fueron una máquina perfectamente engrasada, en la que Casanova y Marc Ábalos se destacaron en defensa, uno de los fuertes de "Fabri".



Una reacción sobre el final de la etapa inicial le permitió a los de Villa Aranda no terminar tan lejos en el marcador, que se cerró 11 a 7 en el primer tiempo.

Tras la reanudación, el Ford Alisauto BM Torrelavega salió a rematar la faena iniciada en el primer parcial y rápdiamente, con goles del argentino Facundo Cangiani y otro del español Marc Ábalos (tras gran asistencia de Casanova) pasó a ganar 13 a 7.

El Trueba era una fiesta. Sobre todo porque la extraordinaria actitud defensiva local estaba maniatando al ejercito de lanzadores de Blasgón y Bodegas Ceres Villa de Aranda. La zaga naranja no bajó su producción ni con Marc Ábalos excluido durante dos minutos

Los minutos pasaron y los visitantes no podían acercarse en el marcador ante un adversario que era una máquina de defender y producir juego a una velocidad vertiginosa en ataque. Un Casanova "imperial" (así lo describió la prensa especializada) puso el 20 a 10 en el marcador con una rosca antológica, que motivó una explosión luego del partido en las redes sociales (donde se puede ver la conquista), porque solo un talentoso de este deporte puede anotar un tanto de esa categoría y que motivó, inclusive, que el técnico rival le pusiera marca personal al pintense, literalmente imparable para sus rivales.

El chaparrón local amainó ligeramente cuando el lateral argentino (Casanova) fue excluido durante dos minutos por tirar al suelo a Javier García y allí, los visitantes lograron acercarse algo en el tanteador, para evitar así una derrota aún más amplia, siendo el marcador final de 22 a 15 con cuatro goles anotados por Fabrizio, dos menos que el máximo artillero del cotejo, su compañero y la otra figura del cotejo, Isidoro Martínez.

Todo terminó siendo una fiesta en el estadio de Torrelavega, con los jugadores yéndole a dedicar el importante triunfo ante el poderoso Blasgón y Bodegas Ceres BM Villa de Aranda a su seguidora hinchada, la denominada "Cabrones del Norte", que aplaudió a rabiar a sus jugadores y cuerpo técnico al cerrarse el encuentro del pasado sábado.