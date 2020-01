Comenzó en el Club Deportivo Pinto el segundo torneo de baby fútbol "Manuel ´Cachito´ Barrera"

En las instalaciones del Club Social y Deportivo General Pinto y con gran afluencia de público, se inició la segunda edición del certamen de baby fútbol denominado "Manuel ´Cachito´ Barrera", en homenaje al joven jugador de la institución azul fallecido hace pocos años.

Al campeonato de balompié reducido lo disputan equipos formados por jugadores de cuatro categorías, que son 2008-2009; 2010; 2011; y 2012-2013, en el predio que la entidad posee sobre calle General San Martín y que da al barrio "Juan Matías" y antes de los cotejos de la fecha inaugural, se produjo el desfile y presentación de los conjuntos participantes, ante el aplauso de los asistentes.



Bajo la organización de Héctor E. Rodríguez ("Bicho"), de integrantes de la subcomisión de la Escuelita de Fútbol del "Depor" y de colaboradores, el torneo se puso en marcha para alegría de los noveles futbolistas, quienes fueron acompañados en la primera jornada por buen número de familiares, amigos y allegados.

Los resultados registrados el pasado sábado 18, en la primera fecha del certamen de baby fútbol del C.S.D.G.P., encuentros arbitrados por Damián Barro, fueron los siguientes:

Categoría 2010: "Hiper Limpieza" 3 vs. Aluminios "Toto" 1.

Categoría 2008-2009: "Los infiltrados ´A´" 4 vs. Construcciones "El Loro" 1; "Hiper limpieza" 3 vs. "Pinto Pinta" 1.

En la 2011: Verdulería "Los zapallitos" 2 vs. Despensa "Abimael" 1; y "Tito Pesca" 4 vs."M & E" Regalos" 1.

Categoría 2012-2013: "Todo Dulce" de Alina Romano 1 vs. "Óptica Redolfi" 0.

CERTAMEN DE PAPY FÚTBOL

En cuanto al campeonato de papy fútbol que también se disputa en el Club Social y Deportivo General Pinto, está en sus tramos decisivos, con el equipo de Campamento Pérez” esperando rival para disputar la gran final.

En la última jornada que se disputó, “Los Tramas Fútbol 5” superó 1 a 0 a “Claudio Alberto Manessi” y se instaló en la final de perdedores, que animará frente a “Construcciones Gómez”, buscando en ese choque al rival de “Campamento Pérez” para la definición del certamen reducido.