Dos triunfos logró Sportivo Sarmiento de Germania en el Nocturno de fútbol de la Liga Deportiva Central Vedia

Dos victorias en sus primeras presentaciones logró el primer equipo de Sportivo Sarmiento de Germania en el campeonato nocturno de fútbol que organiza la Liga Deportiva Central Vedia.

Los dirigidos por Oscar Alberto "Cabezón" Cabrera arrancaron venciendo 4 a 2 a San Miguel de Lincoln y el domingo 12 derrotaron 2 a 1 a Ancalú de San Gregorio.

En el primer período del cotejo, que fue cierre de la jornada dominical, las acciones arrancaron muy parejas, de ida y vuelta, y con los dos elencos buscando llegar al gol con sus armas.

Iban 24 minutos cuando un defensor del equipo de San Gregorio quiso rechazar el balón y no vio que llegaba Mauricio Torres a rematar, con lo cual el zaguero cometió penal. Desde los doce pasos, puso la apertura del score para los germanienses el volante central, Martín Moreno.

A los 36´, el árbitro Marcelo Acosta sancionó un nuevo penal, esta vez para Ancalú, en decisión muy protestada por los germanienses, Pero el arquero Sebastián López, en gran tapada, atajó el remate de Rodrigo Villegas.

Siguió presionando Ancalú, forzando con sus ataques un par de tiros desde la esquina y cuando llegó uno de los envíos, rechazó al defensa de SSG y el balón le cayó a Alejo Vidal, quien con un fuerte remate venció al "1" de los de Germania y puso el 1 a 1 parcial, resultado con el cual se fueron al descanso.

En el complemento, todo fue muy parejo nuevamente, con más control del balón por parte de Ancalú y más peligrosidad de parte de Sarmiento (G), aprovechando especialmente que la defensa de los santafecinos jugaba en línea.

Fue así que sobre la media hora, Lucas Quinteros colocó un pase por arriba de los defensores para Mauricio Torres, este se fue sin marcas y definió con certero remate, para poner el 2 a 1 que iba a ser definitivo.

En los últimos minutos, Ancalú se fue con todo al ataque buscando el empate, pero las mejores chances las tuvo, de contra, Sarmiento de Germania, que bienpudo marcar algún gol mas, pero igualmente se terminó llevando el segundo triunfo consecutivo del certamen con luz artificial.

Así formó el conjunto verdolaga de nuestro Distrito:

Sebastián López; Diego Cabrera, Santiago Zani, Lucas Camino y Nicolás Gette (José Fontana); Julián Garrone (Fernando Ballesio), Martín Moreno, Ramiro Echarri (Facundo Quinteros) y Adrián González; Lucas Quinteros y Mauricio Torres (Oscar Quiroga). D.T.: Oscar Cabrera. Sup.: Luis Chora, Mirko Vicente y Alexis Echegaray.

También el domingo pasado, Atlanta de Vedia 5 (tantos de Néstor Puzzi -2, uno de penal-, Santiago Pascual, Ángel Moris y Sebastián Marani) vs. Villa Belgrano de Junín 2 (González y Gorosito los goles).

Previo al partido de Sarmiento de Germania, San Miguel venció 5 a 3 a Juventud Unida de Colonia Alberdi.

UNA GOLEADA EN EL DEBUT

En su debut en la zona Norte, Sportivo Sarmiento de Germania debutó venciendo 4 a 2 a San Miguel de Lincoln, uno de los equipos invitados y conformado por jugadores que tienen destacada trayectoria en el fútbol de la región, dirigidos por Luis García.

Los germanienses que dirige Oscar Cabrera ganaron 4 a 2, con goles de Martín Moreno en dos ocasiones (uno de penal y otro de tiro libre), Ramiro Echarri y Mauricio Torres, mientras que Francis Zaldúa y Claudio "Caio" Álvarez marcaron para los linqueños, en partido que dirigió Miguel Morales, con la asistencia como jueces de línea de Guillermo Casco y Javier Hernández.

Por el mismo grupo, Ancalú de San Gregorio superó 3 a 0 a Defensores de Christopersen, con goles de A. Vidal (2) y R. Villegas, bajo arbitraje de Mario Jara; y Deportivo Alberdi goleó 4 a 1 a Juventud Unida de Colonia Alberdi, con tantos de G. Contreras, Matías Foressi, H. Benítez y Martín Flaherty para el ganador y de A. Salguero para los de Colonia Alberdi.

Por la zona Centro, la fecha inicial dejó estos resultados:

Atlanta de Vedia 2 (goles de I. Ramírez y Martín Noblía) vs. Argentino de Lincoln 1 (A. Mansilla el gol de otro de los elencos invitados).

Matienzo de Alberdi 0 vs. Leandro N. Alem 1 (tanto de Miguel Morales).

Sarmiento de Vedia 3 (Lautaro Velázquez, Alan Gómez y Nahuel Conde) vs. Villa Belgrano de Junín 2 (también equipo invitado, cuyos tantos marcaron Gaspar y Valentín Muñoz).

En cuanto a la división Seniors, los veteranos de Sportivo Sarmiento de Germania debutaron empatando 1 a 1 con Juventud Unida de Colonia Alberdi, con goles de Cristian Salguero para los verdes germanienses y de C. Caiezza para los alberdinos, bajo arbitraje de Guillermo Casco.

El domingo, ganaron 2 a 0 los Seniors de Sarmiento de Germania, ante Ancalú de San Gregorio, con dos tantos del pintense Luis Alberto Sullings, refuerzo de los "verdes".

¿ EL "RATON" ALBERTO OCAMPO A DEPORTIVO PINTO COMO DT ?

En los últimos días, trascendió de fuentes confiables que Alberto "Ratón"• Ocampo seráel director técnico de Social y Deportivo General Pinto en los torneos de la Liga Amateur de Deportes de Lincoln.

El experimentado entrenador, quien ya ha dirigido a los azules (fue campeón años atrás, en la Liga Ameghinense) y también a Pintense, Sarmiento de Ameghino y Sarmiento de Germania (se coronó con el elenco "verde" en 2018), ya se reunió con la comisión del "Depor", que preside Antonio Juan Ramón Basualdo.

Consultado por "Hoy", Ocampo dijo que faltan pulir algunos detalles para que se haga cargo del plantel del C.S.D.G.P. en reemplazo de Jorge Marcelo Delgado, aunque una alta fuente de la dirigencia azul confió a este medio que ya está "todo arreglado y el ´Ratón´ será nuestro técnico", afirmó.