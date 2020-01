Daiana García Farotto participó de una reunión del PRO

En su carácter de presidenta a nivel nacional del PRO, Patricia Bullrich llegó a Junín y luego de ser recibida por el intendente local, Pablo Alexis Petrecca, se reunió con referentes de la Cuarta Sección Electoral de dicha fuerza política, entre ellos la pintense Daiana García Farotto, ex candidata a jefe comunal de nuestro Distrito.

Estuvieron presentes los intendentes de Junín (el citado Petrecca) y de Nueve de Julio, Mariano Barroso, legisladores nacionales y provinciales (Pablo Torello y Juan Carlos Fiorini, Laura Ricchini y Felicitas Beccar Varela, respectivamente), como así también distintos líderes de comunas de la zona.

"La idea del encuentro fue comenzar a trabajar de cara a lo que viene a futuro, hoy a nivel provincial y nacional desde la oposición, pero siempre con el objetivo de fortalecer el, al cual miles y miles de argentinos se quieren sumar porque coinciden con nuestros valores. Además, en estos encuentros se toma en cuenta la experiencia de quienes tenemos la responsabilidad de gobernar diferentes Municipios", se expresó tras el encuentro.

"Que en cada Municipio haya un referente de nuestro espacio, ya que hay muchos vecinos que necesitan contactarse con nosotros y trabajar todos juntos para defender los valores que nos deben regir en nuestra vida social, republicana y que unan a nuestro país. En la Cuarta Sección tenemos muy en claro que representamos una zona que está muy identificada con el ideario de Juntos por el Cambio y somos conscientes de la responsabilidad que tenemos con nuestros vecinos", se agregó.

BULLRICH: "UNA ARGENTINA REPUBLICANA, DEMOCRÁTICA, CON LIBERTAD Y DESARROLLO"

Por su parte, Patricia Bullrich, aseguró que "La idea es escuchar mucho, poner mucho el oído para saber cuales son los temas que necesitamos trabajar para mejorar. Hoy somos oposición a nivel nacional y lo que estamos haciendo es organizarnos y abrir las puertas para tanta gente que nos acompañó y que representó el 40 por ciento del electorado % en las últimas elecciones. El objetivo es que todos puedan participar, que nuestro Partido se llene de gente en todo el país, por eso estamos aquí, con la idea de volver al Gobierno, porque creemos que nos han faltado cosas pendientes, a pesar de haber hecho muchas y muy positivas. Creemos que la esencia de nuestra idea de país es la esencia de una Argentina republicana, democrática, con libertad y desarrollo".

Respecto al rol que llevará adelante el PRO desde la oposición, Patricia Bullrich aseguró que "siempre seremos una oposición constructiva, siempre que el Gobierno actual tenga también esa mirada constructiva. Cuando la idea es atropellar, con impuestos totalmente inaccesibles o con leyes de emergencia, nosotros vamos a decir hasta acá y en la medida que el gobierno quiera conversar vamos a conversar y en la medida que quiera atropellar vamos a poner un freno, esa es nuestra idea".

Por último, la ex ministra de Seguridad del gobierno que encabezó Mauricio Macri, analizó las políticas actuales en esa materia. "Por ahora lo que vemos del gobierno es una idea que no nos parece buena en materia de política. Yo la otra vez leía un mensaje de Pablo Petrecca felicitando al ex intendente de Junín, Mario Meoni, felicitándolo por su asunción como ministro y dije `que bien que un intendente actual felicite a un ex por ser parte de otro gobierno´", remarcó.

Finalmente, Bullrich dijo que "Hoy, a nosotros, nos pasa una cosa distinta, ya que en materia de seguridad mucho de lo que hicimos lo están tirando abajo y eso no debe ser así, porque una política de Estado debe continuarse y creemos que eso hubiese sido mejor mantener lo que hicimos bien y que tan valorado fue por la población, sobre todo en materia de lucha contra el narcotráfico y el crimen organizado", concluyó antes de tomarse las fotos de rigor en estos encuentros, junto a los intendentes, legisladores y referentes del PRO-Juntos por al Cambio de la Cuarta Sección Electoral, entre ellos la dirigente pintense de ese espacio, Daiana Garcìa Farotto.