Rodrigo Gómez asumió como edil del Concejo Deliberante

Rodrigo Javier Gómez Barrera asumió como edil en el Concejo Deliberante de General Pinto, en reemplazo de Livio Oscar Dovigo, quien pasó a desempeñarse como secretario de Desarrollo Social del Municipio y tenía dos años más como legislador distrital.

El nuevo concejal había quedado como primer suplente en la lista del Partido Justicialista-Frente Renovador que ganó las elecciones legislativas de 2017 y por ello asumió, ante la llegada de Dovigo, quien era presidente del H.C.D. al ejecutivo comunal,

"Rodri" asumió como integrante del cuerpo deliberativo que actualmente preside Sara Magdalena Menéndez, del bloque del Frente de Todos que pasó a integrar el nuevo legislador distrital.



Esta, le tomó juramento a Gómez, quien estuvo acompañado por familiares, allegados, amigos y adherentes al oficialismo en nuestro Partido y tras asumir como concejal, Rodrigo -de 34 años- señaló:

"Quiero agradecer a todos por estar hoy y todos estos años, agradecer por todos los saludos tan afectivos que me llenan el alma. También agradecer a mi familia, que muchas veces sufre por las decisiones que tomamos, a mis amigos, compañeros militantes, a todos los que confiaron y me apoyaron desde el primer momento, a mi grupo de trabajo que es de fierro. También al poder ejecutivo, por confiar en mi trabajo. Sinceramente, no me alcanzan las palabras para decir gracias. Son muchos años de trabajo y militancia para poder estar hoy representando a los ciudadanos de mi amado Distrito de General Pinto, junto al bloque del Partido Justicialista-Frente de Todos".

También el nuevo edil expresó que "En esta nueva etapa quiero decir que estoy a disposición de todos los vecinos para escucharlos, para dialogar, para resolver problemas y necesidades dentro de nuestras posibilidades, mediante las herramientas que disponemos. También para escuchar propuestas, las cuales si son beneficiosas para el conjunto de la sociedad, podremos plantearlas y mediante proyectos, llevarlas a cabo, porqué más allá de la impronta y las ideas que uno en lo personal pueda tener, considero que lo más importante de esta función es saber escuchar y dialogar. Mediante los consensos y disensos surgen ideas para el bien común, porque como siempre digo, a este país lo sacamos adelante entre todos. Muchas gracias, General Pinto", cerró el joven que juró como edil del H.C.D.