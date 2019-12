Despedida con victoria y un gran cierre de año para el pintense Fabrizio Casanova y Torrelavega Balonmano

Gran cierre de año de Fabrizio Casanova en el Ford Alisauto Torrelavega de handball, al vencer por el certamen de Balonmano de España a Vestas BM Alarcos Ciudad Real, 32 a 24. Su equipo gan{o 13 de los 15 partidos jugados este año en su estadio, el último en la tarde del pasado sábado.

El pintense Casanova fue la figura del partido, logrando 8 de los 32 tantos de su equipo y fue incontenible en ataque, más su habitual aporte como defensor a la hora de los ataques del rival.

Ahora, llegó para "Fabri" la hora de disfrutar de las fiestas, que serán lejos de sus afectos pero cerca en el corazón de los suyos, y a volver con todo a la competencia , para tratar de llevar a su equipo a la primera división del balonmano español.

EL PARTIDO

El sábado, llegó al estadio "Vicente Trueba" un rival complicado, el Vestas BM Alarcos Ciudad Real, empatado con el Ford Alisauto Balonmano Torrelavega en puntos y con la intención de mantener la dinámica positiva que le había traído su nuevo entrenador, Javier Laguna.

El comienzo del partido fue impreciso para ambos equipos, con fallos por parte de los locales que compensaba Murillo con grandes paradas. Golpeó primero el Ford Alisauto Balonmano Torrelavega por mediación de Isidoro Martínez, pero la solidez defensiva de los visitantes era insuperable. Un parcial de 0-4 puso el partido cuesta arriba para los naranjas de Casanova.

La agresividad temprana del Vestas BM Alarcos Ciudad Real le costó unos 2 minutos a Sergi Mach, pero los locales no supieron aprovechar la superioridad. Los pupilos de Álex Mozas (Torrelavega), que pidió tiempo muerto en el minuto 10 tras solo anotar un gol, se mantuvieron vivos gracias al acierto del guardameta Murillo.

En la mitad de la primera parte, el marcador reflejaba un 7-4 a favor de la visita, con los locales aprovechando sí algunos contraataques y entrando poco a poco en el partido. Los goles empezaron a caer de un lado y otro, pero seguía siendo un encuentro de defensas.

La intensidad en la marca no se redujo con el paso de los minutos y el Ford Alisauto BM Torrelavega era incapaz de poner la diferencia por debajo de los dos goles. Al borde del descanso, un arranque de furia de Jorge Prieto colocó el 12-13, y aunque dio tiempo para la respuesta del Vestas BM Alarcos Ciudad Real, la afición de Torrelavega quedó encendido para la segunda parte.

La segunda parte empezó como acabó la primera, con goles para ambos conjuntos que superaban con dificultad las defensas del contrario. Sin embargo, los de Mozas salieron más enchufados y el pintense Fabrizio Casanova puso de penal el empate 17 a 17, a los 37 minutos de juego.

Un minuto después, llegó la primera ventaja para los naranjas y el pabellón "Vicente Trueba" se venía abajo. El Vestas BM Alarcos Ciudad Real, imperturbable, se mantuvo firme ante la presión, manteniendo a raya la enjundia del elenco naranja local.

Con el paso de los minutos, el partido se puso más y más tenso. En ese momento surgió la imperial figura de Marco Krimer con dos intervenciones de muchísimo mérito. Entrando al último tercio de partido, el Ford Alisauto Balonmano Torrelavega había dado la vuelta al marcador, que reflejaba un 23-20.

Un gol tras un gran robo de Fabrizio Casanova puso por cuatro arriba a los naranjas y obligó a Javier Laguna a pedir tiempo muerto. A la vuelta, las ganas de los visitantes volvieron a encontrarse con un Krimer insuperable, que sumaba su octava parada del periodo.

Con 25–21 en el marcador, Torre le puso cloroformo al partido, asegurando los goles y forzando los errores del Vestas BM Alarcos Ciudad Real, que veía como el partido se le escapaba de las manos con cada falta en ataque cometida. Los últimos minutos del partido fueron un festín en el Vicente Trueba, con un equipo desatado que se fue hasta los 32 tantos, con tres goles de forma consecutiva de Borja Lombilla y los demoledores ataques de "Fabri" Casanova, una "pesadilla" para el arquero Javi de la Cruz y su defensa.

Es que el de General Pinto hizo ocho de los 32 goles de su conjunto, cuatro de ellos en otras tantas ejecuciones de penales, ya que el entrenador (Mozas) lo designó para esa misión y a “Fabri”, no le tembló el pulso, siendo la gran figura del partido, cuyo tanteador se cerró 32 a 24 para el Ford Alisauto BM Torrelavega.

Con esta victoria, los torrelaveguenses cerraron un año casi perfecto en su estadio, logrando 13 de 15 victorias posibles, además de permitirle seguir entre los que están al tope del campeonato. Tras el parate por las fiestas de Navidad, los naranjas visitarán Córdoba, para medirse con el Cajasur CBM.