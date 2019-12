Villa Francia se coronó campeón en séptima división y hubo festejos en Coronel Granada

En nuestra edición anterior dábamos cuenta que la séptima división de Villa Francia de Coronel Granada, tras vencer 1 a 0 como local a Deportivo Pinto el sábado 30 de Noviembre pasado, llegaba con chances de coronarse campeón a la última fecha del torneo “Primavera Verano” 2019 de la Liga Amateur de Deportes de Lincoln.

Como Argentino de Lincoln (el otro campeón, ya que el título terminó siendo compartido) había empatado anticipando la fecha a mediados de la semana (1 a 1 ante Juventud Unida de Lincoln), los “rojos” dirigidos por Pablo Emmanuel Zapata debieron jugar como visitantes de Atlético Roberts con la obligación de ganar para terminar también líderes y compartir la corona.

Y los “franceses” triunfaron en cancha de los “camoatíes” por 2 a 0, con goles de Juan Tettamanti y de Ignacio Valenza, para llegar a 20 puntos y terminar ellos también al tope, dando la vuelta olímpica en cancha de los roberenses.

El regreso a Coronel Granada fue a pura felicidad y al arribar a Ruta 188 y acceso, los estaban esperando familiares, allegados e hinchas, para celebrar como se merece, hasta con la autobomba de los Bomberos Voluntarios locales escoltado a los campeones, un plantel conformado por futbolistas locales casi totalmente, más el aporte de Baltazar Gallardo, delantero oriundo de Blaquier.

El sábado, Villa Francia formó ante Atlético Roberts con Patricio Allen; Emiliano Pagnanini, Rodrigo Aguirre, Gonzalo Caratti, Federico Falcone y Germán Torres; Braian Ortiguera, Agustín Martínez, B. Gallardo, I. Valenza y Juan Tettamanti. D.T.: Pablo Zapata. Sup.: José Bramajo, Valentín Marcolini, Simón García, Carlos Sánchez, Santiago Castro, Ulises Barker y Alejo García, destacándose que otros integrantes del plantel fueron el arquero Darío Saraco, Julián Martini y Tomás Gutiérrez, entre otros.

Además, previamente Atlético Roberts venció 3 a 0 a Villa Francia en décima división, presentando los granadenses este plantel:

Esteban Aguirre; Thomás Müller, Thiago Trillo, Benjamín Ramos, Agustín Di Flavio , Gaspar Agostinelli, Julián Bracconi, Martín Rodríguez, Jeremías Murillo, Jeremías Di Flavio , Benjamín Murillo, Tiziano Galvagno, Danilo Burgos y Agustín Cantón. D.T.: Pablo Zapata.

DEPORTIVO PINTO RECIBIÓ A ARENAZA Y PINTENSE JUGÓ EN EL TRIUNFO

En su estadio “Luis Dalocchio”, Deportivo Pinto recibió en tres divisiones a Deportivo y Social Arenaza y en décima categoría, los azules golearon 6 a 0 a los “chaperos”, con tantos de Bautista Videla (2), Faustino Secuela, Lautaro Gusmerini y Augusto Ramos (2), en partido que arbitró Carlos Agustín Riglos.

Así formaron los azules: Axel Ferreyra; Teo Orsi, Alvaro Torres, Juan Ferro, Renzo Zavatarelli y Bautista Barisoni; B. Videla, Gonzalo Blas Martínez, F. Secuela, L. Gusmerini y A. Ramos. D.T.: Eber Rodríguez. Sup.: Juan Pagano, Mateo Quiroga, Emiliano Varrenti, Ramiro Orrego y Tobías Martínez.

También triunfó Deportivo Pinto en novena, por 3 a 1, con doblete de tantos de Agustín Toledo y el restante del ingresado Lautaro Magallanes, descontando Ulises Bustamante para Arenaza.

Jonathan Malvassora fue el juez y así se alistó el “Depor”:

Isaías Sánchez; Agustín Magallanes, Santiago Topa, Lorenzo Orsi, Gastón Risso y Federico Cáceres; Nahuel Espíndola, Esteban Alifano, A. Toledo, Ignacio Guzmán y Lucio Garafulic. D.T.: E. Rodríguez. Sup.: Fermín Salandari, Federico Tucci, Andrés Montoya, Thiago Fernández, L. Magallanes y Joaquín Blanco.

Finalmente, empataron 0 a 0 en séptima el C.S.D.G.P. y Deportivo Arenaza, bajo arbitraje de Enzo Pereyra y así se alistó Deportivo Pinto:

Gastón Ríos; Valentín Rodríguez, Alejandro Capdevila, Agustín Puerari, Tobías Carrizo y Nicolás Tucci; Agustín Décima, Hernán Smith, Benjamín Leonardi, Martín Pérez y Teo Borda. D.T.: Nicolás Romitti. Sup.: Bautista Carrizo, Nicolás Menéndez, Ramiro Escobar, Camilo Cajes, Filipo Lambertucci y Sebastián Querejeta.

Por su parte, Pintense visitó al Club Atlético y Social El Triunfo y en novena división, los albos ganaron 1 a 0, con gol de Juan Guichet y así formaron los blancos de nuestra ciudad:

Thiago Fernández; Tomás Loináz, Martín Larrayoz, Axel Barrera, Matías Jáuregui y Milos Banegas; Juan Guichet, Sebastián Phengphá, Rodrigo Torres, Mateo Garafulic y Bautista Torres. D.T.: Fransisco Gómez. Sup.: Kevin Navarrete, Ángelo González, Rodrigo Lloret, Máximo Muro, Renzo Dovigo, Gonzalo Bergara y Nereo Videla.

En séptima, el C.A.P. se impuso 3 a 1, con goles de Claudio Mendoza, Gino Viola y Samuel Videla, formando los albos con Joaquín Argüello; Leandro Contreras, Samuel Barrera, Tobías Basualdo, S. Videla y Jonathan Aguiar; G. Viola, Nicolás Romero, Tomás Patiño, Tomás Cabrera y C. Mendoza. D.T.: Oscar Torres. Sup.: Agustín Isidoro y Ramiro Fredes.

LOS DEMÁS RESULTADOS Y LOS FINALISTAS EN OCTAVA DIVISIÓN

En cuanto a los otros resultados de la última fecha, fueron éstos:

En décima, Atlético Pasteur 0 vs. San Martín de Roberts 4 y Juventud Unida de Lincoln 1 vs. Argentino de Lincoln 0.

Fue campeón El Linqueño, con 23 puntos. Deportivo Pinto sumó 15; Villa Francia 5 puntos y Pintense tres unidades.

En novena, Juventud Unida (L) 1 vs. Argentino de Lincoln 1; y El Linqueño “B” 1 vs. El Linqueño 0.

También fue campeón El Linqueño, con 27 puntos, seguido por Deportivo Pinto, con 25 y subcampeón. Pintense sumó 10 unidades y Villa Francia acumuló 6 puntos.

En séptima, Juventud Unida 1 vs. Argentino de Lincoln 1, equipo este que compartió el título con Villa Francia, ambos con 20 puntos, escoltados por El Linqueño, con 18. Pintense sumó 15 y Deportivo Pinto terminó con 9 unidades.

En cuanto al “Primavera Verano” 2019 de octava división, C.A.S.E.T. de El Triunfo y El Linqueño son los finalistas.

Los de El Triunfo, quienes habían vencido 2 a 0 a Atlético Roberts en la ida de semifinales, volvieron a imponerse a los “camoatíes”, 3 a 0, cerrando la llave 5 a 0 en favor de los “verdes”.

También repitió triunfo El Linqueño, 1 a 0 ante Argentino de Lincoln, al que ya había vencido 2 a 0 en la ida de la semifinal, cerrándose el pleito 3 a 0 para el C.A.E.L.