Guerrera: "Tengo mucho para aportar a la Legislatura, sobre todo en lo que tiene que ver con Municipalismo”

Tras recibir el diploma que lo acreditó como diputado provincial electo, en representación de la Cuarta Sección Electoral, Alexis Raúl Guerrera –de destacada gestión en los 16 años como intendente del Distrito de General Pinto- se refirió al nuevo desafío político, que ya empezó a transitar en la legislatura del primer estado argentino.

Tras la ceremonia realizada en el recinto de la Cámara de Diputados bonaerense, en la ciudad de La Plata, donde Guerrera recibió el diploma de manos del Dr. Delvez, ante el aplauso generalizado de los presentes (entre ellos algunos pintenses), Guerrera destacó inicialmente:

“Todavía me siento un poquito intendente. Ya me empezaron a decir diputado y los vecinos de General Pinto todavía me dicen intendente. Este es un paso en la carrera política que era necesario dar también, para el crecimiento y el fortalecimiento de nuestro espacio a nivel local; renovar en General Pinto también y darle aire fresco a la gestión. Creo que después de estos 16 años como intendente y en otros cargos legislativos y ejecutivos, tengo mucho para aportar a esta Legislatura, sobre todo en lo que tiene que ver con el municipalismo y con prácticas administrativas y contables, así que creo que vamos a andar muy bien".

Al preguntarle los colegas de Cuarto Político sobre su relación con los demás intendentes de la región, contestó:

“Es muy cercana. A todos les he dicho que cuenten con mi apoyo, con mi compromiso. Que sientan que mi oficina en La Plata será parte de su logística, de su recorrido. Y que por supuesto, en todas aquellas cuestiones en las que los pueda ayudar como diputado provincial, ahí estaré. Fui intendente y sé de la importancia que tiene recibir el respaldo y el apoyo de un legislador", resaltó.

BALANCE DE GESTIÓN COMO INTENDENTE

A la hora de hacer un balance de su gestión al frente del Municipio de General Pinto, cargo que ejerció durante cuatro períodos consecutivos (16 años), Alexis señaló:

“Creo que fue buena y la cerramos con superávit, con muy buenos fondos en ahorros de ejercicios anteriores, pero fundamentalmente, después de 16 años, dejamos un Distrito transformado del cual él (su sucesor, Jorge Alfredo “Fredy” Zavatarelli) fue parte de esa transformación, en todas las áreas: En salud, en infraestructura, en servicios, en obras públicas y también en aquellas otras donde debería ser la Provincia quien participe activamente, pero hemos tomado un rol protagónico los Municipios en campos como son la salud, la educación y la seguridad", concluyó un emocionado Alexis Raúl Guerrera, al asumir como diputado provincial por la Cuarta Sección Electoral.

DESPEDIDA DEL CARGO, CON LOS EMPLEADOS COMUNALES

En un sencillo pero emotivo acto, los empleados del Palacio Municipal despidieron al intendente Alexis Raúl Guerrera, quien dirigió unas palabras de agradecimiento al personal que lo acompañó durante más de tres lustros.

Seguidamente, se dirigieron al Salón Blanco, donde se dio comienzo a la entrega del libro de los 150 años de la fundación de General Pinto, entrega que se hará extensiva a todos los agentes comunales y a las instituciones de la comunidad en general.