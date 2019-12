Villa Francia ganó en séptima y tiene chances de campeón

En su estadio “Roberto ´Tito´ Menarvino” de Coronel Granada, Villa Francia recibió en tres divisiones al Club Social y Deportivo General Pinto, por la anteúltima fecha de los campeonatos de formativas “Primavera Verano” 2019 de la Liga Amateur de Deportes de Lincoln.

En décima, el “Depor” se impuso por la mínima diferencia, 1 a 0, con gol de Bautista Videla, en cotejo arbitrado por Nicolás Giordano y que tuvo estos protagonistas:

VILLA FRANCIA: Esteban Aguirre; Tomás Müller, Thiago Trillo, Benjamín Ramos, Agustín Di Flavio y Gaspar Agostinelli; Jeremías Di Flavio, Martín Rodríguez, Ignacio Darrieu, Julián Bracconi y Jeremías Murillo. D.T.: P. Zapata. Sup.: Tiziano Galvagno, Benjamín Murillo y Felipe Darrieu.

DEPORTIVO PINTO: Juan Pagano; Teo Orsi, Álvaro Torres, Juan Ferro, Renzo Zavatarelli y Gonzalo Blas Martínez; B. Videla, Alexander Córdoba, Bautista Barnech, Lautaro Gusmerini y Augusto Ramos. D.T.: S. Ampuero. Sup.: Axel Ferreyra, Mateo Quiroga, Santiago Banegas, Emiliano Varrenti, Faustino Secuela, Gastón Martín Camarero y Bautista Barrera.

En novena, también ganaron los azules por 2 a 1 a los “franceses”, marcando los goles del C.S.D.G.P. los delanteros Agustín Toledo e Ignacio Guzmán, mientras que el zaguero central Matías Pérez anotó para el dueño de casa.

Arbitro Enzo Castro y así formaron:

VILLA FRANCIA: Máximo González; M. Pérez, Benjamín Hernández, Jeremías Calabresi, Segundo García y Agustín Haberkon; Nicolás Micussi, Tomás Bottega, Jeremías Orsi, Martín Agustinelli y Bautista Darrieu. D.P.: Pablo Zapata. Sup.: Máximo Martín, Federico Salvador y Fabián Ramos.

DEPORTIVO PINTO: Isaías Sánchez; Agustín Magallanes, Santiago Topa, Lorenzo Orsi, Gastón Risso y Federico Cáceres; Nahuel Espíndola, Esteban Alifano, A. Toledo, I. Guzmán y Andrés Montoya. D.T.: Silvio Ampuero. Sup.: Fermín Salandari, Federico Picardo, Federico Tucci, Lucio Garafulic, Thiago Fernández, Josquín Blanco y Lautaro Magallanes.

En séptima, triunfó Villa Francia 1 a 0, con gol de Juan Tettamanti, y llega así a la última fecha con chances de ser campeón el conjunto granadense.

Arbitró Carlos Agustín Riglos y así formaron:

VILLA FRANCIA: Patricio Allen; Emiliano Pagnanini, Rodrigo Aguirre, Gonzalo Caratti, Federico Falcone y Germán Torres; Braian Ortiguera, Agustín Martín Baltazar Gallardo, Ignacio Valenza y Juan Tettamanti. D.T.: P. Zapata. Sup.: Dario Saraco, Alejo García, Valentín Marcolini, Santiago Castro, Julián Martini, José Bramajo, Alejo García y Ulises Barker.

DEPORTIVO PINTO: Tobías Ochoa; Valentín Rodríguez, Martín Pérez, Agustín Puerari, Sebastián Querejeta y Nicolás Tucci; Hernán Smith, Gerónimo Sierra, Benjamín Leonardi, Tobías Carrizo y Andrés Mc Cormick. D.T.: Nicolás Romitti. Sup.: Gastón Ríos, Bautista Carrizo, Teo Borda, Agustín Zárate, P. Lambertucci, Nicolás Menéndez y Jonathan Décima.

PINTENSE RECIBIÓ A ATLÉTICO PASTEUR

En su campo de deportes “Rubén E. Viale”, Pintense recibió en dos categorías a Atlético Pasteur y en décima división, los pasteurenses se impusieron 2 a 0, formando el C.A.P. de esta manera:

Tobías Pérez; Renzo Dovigo, Agustín Tejeda, Gonzalo Bergara, Agustín Merodio y Federico Puerari; Thiago Fernández, Federico Reynoso, Isaías Larrayoz, Manuel Roselló Blas y Bautista Cabrera. D.T.: Francisco Gómez. Sup.: Pedro Campos, Santino Villegas, Juan Cruz Martínez, León Castelli, Gaspar Magallanes y Santiago Raele.

En novena, Pintense goleó 4 a 1 a Pasteur, marcando los tantos del C.A.P. Rodrigo Torres, Mateo Garafulic, Milos Banegas y Juan Guichet.

El banco alistó a Leonel Alba; Tomás Loináz, Larrayoz, Axel Barrera, Matías Jáuregui y M. Banegas; Juan Guichet, Sebastián Phenphá, R. Torres, M. Garafulic y Bautista Torres.. D.T.: F. Gómez. Sup.: Kevin Navarrete y Ángelo González.

OTROS RESULTADOS, LAS POSICIONES Y LA ÚLTIMA FECHA

En décima, Argentino de Lincoln 1 vs. Atlético Roberts 0; y San Martín de Roberts 0 vs. Juventud Unida de Lincoln 1.

Lidera las posiciones y es campeón El Linqueño, con 23 puntos; Deportivo Pinto tiene 12, Villa Francia, 5 y Pintense suma 3 unidades.

En novena división, San Martín de Roberts 2 vs. Juventud Unida de Lincoln 3; El Linqueño 4 vs. C.A.S.E.T. de El Triunfo 0; y Deportivo Arenaza 0 vs. El Linqueño “B” 2.

El Linqueño es campeón anticipado, con 27 puntos; Deportivo Pinto lo escolta, con 22; Pintense suma 7 y Villa Francia tiene 6 unidades.

En séptima, Argentino de Lincoln 4 vs. Atlético Roberts 0; y San Martín de Roberts 4 vs. Juventud Unida 1. Libre quedaron Pintense y Deportivo Arenaza.

Argentino de Lincoln llega a la última fecha como líder, con 19 puntos; El Linqueño tiene 18 pero ya terminó su participación, y Villa Francia tiene 17 unidades, llegando con chances a la jornada final.

Debe esperar que Argentino pierda y ganando, los granadenses serán campeones en soledad, o sino que los “fortineros” de Lincoln igualen y ganando el C.S.D.V.F. compartirán el título.

Pintense suma 12 puntos y Deportivo Pinto tiene 8 unidades n esta categoría.

La última fecha tiene estos enfrentamientos previstos:

Atlético Roberts vs. Villa Francia; C.A.S.E.T. de El Triunfo ante Pintense; Deportivo Pinto vs. Deportivo Arenaza; Juventud Unida de Lincoln ante Argentino de Lincoln; y Atlético Pasteur vs. San Martín de Roberts. Solamente en novena se medirán El Linqueño “B” y El Linqueño.