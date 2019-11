Sarmiento de Germania fue subcampeón en segunda y define el torneo de séptima ante Sarmiento de Vedia

En las postrimerías de la temporada 2019 de los torneos oficiales de fútbol de la Liga Deportiva Central Vedia, Sportivo Sarmiento de Germania y Deportivo Sarmiento de Vedia definen dos títulos, en segunda y séptima categorías.

En Reserva, los vedienses terminaron coronándose campeones luego de dos partidos jugados con mucha intensidad y haciendo valer el triunfo 1 a 0 cosechado en el partido de ida de la finalísima, con gol del experimentado Leonardo Velázquez en ese cotejo.

En la revancha, el pasado fin de semana, empataron 1 a 1 en el estadio Parque “Greene” del Club Deportivo Sarmiento, con tantos que marcaron Valentín Salmerón para el local y empate final de Santiago Zani para los dirigidos por Alberto "Ratón" Ocampo, quienes pese a suesfuerzo no pudieron revertir el resultado.

Los goles llegaron en el complemento, sobre el cuarto de hora para los albinegros dueños de casa y a los 35´ para los germanienses, quienes protestaron por la no sanción de dos acciones dentro del área local, que habrían sido penales, dejando en ambas sinsanción el arbitro Marcelo Torres y sus asistentes (Diego Goroso y Miguel Moreno), terna precisamente de Vedia.

Al finalizar el cotejo, se produjeron incidentes, una batahola generalizada, y el juez informó a varios jugadores (quienes seguramente serán suspendidos), a saber: Juan D. Ibarra (Sarmiento de Vedia) y Benjamín Mendoza, Lautaro Monza, Maximiliano Garrone, Gonzalo Torres y Santiago Marcelo de los de Germania.

Los equipos en el partido que definió el campeón, formaron de esta manera:

DEPORTIVO SARMIENTO (V): Matías Calderón; Cristian Encina, Matías Reynoso, Simón García, Gonzalo Díaz y Juan David Ibarra (Agustín Medina); Tomás Mandarini (Valentín Salmerón), Emanuel Rodríguez (Enzo Montecino), Leonardo Velázquez, Leandro Avila y Rodrigo Villegas. D.T.: Emilio Latour. Sup.: Luka Ojea, Augusto Salmerón, Agustín Wuldrich y Guido González.

SPORTIVO SARMIENTO (G): Lautaro Monza; Hernán Funes, Maximiliano Garrone (Gonzalo Oliva), Franco Benavídez, Santiago Marcelo y Lucas Camino; Federico Ibarra (Benjamín Mendoza), Santiago Zani, Mauricio Torres, Ramón González (Ramiro Echarri) y Walter Rizzo. D.T.: Alberto Ocampo. Sup.: Lucas Tisera, Nicolás Gette, Diego Cabrera y Gonzalo Torres.





EMPATARON EN LA PRIMERA FINAL DE SÉPTIMA DIVISIÓN

En cuanto al encuentro de ida de la primera foinal deséptima división,empataron sin goles Deportivo Sarmiento de Vedia y Sportivo Sarmiento de Germania, en cotejo disputado en el Parque "Greene" de los vedienses, conarbitraje de Gabriel Torres, siendo los jueces de línea Silvio Banegas y Roberto Toledo.

La revancha se jugará mañana viernes en el estadio de Matienzo de Juan Bautista Alberdi y el que gane será campeón, en tanto que si hay empate, habrá alargue y de persistir la igualdad, el título se definirá con remates desde el punto del penal.

Los equipos, en la final de ida de séptima categoría, formaron de esta manera:

DEPORTIVO SARMIENTO (V): Sebastián Cuadrado; Santiago De Vivo, Juan I. Funes (Fausto Liforena), Kevin Clark, Manuel Salmerón y Julián Lorenzo; Marcos Delsemme, Agustín González, Santiago Kennedy, Lautaro Avolio y Ciro Salas. D.T.: Fermín Carballo. Sup.: Juan I. Benítez, Juan M. Rodríguez, Blas Latorre, Juan M. Frank, Martín Pironi y Andrés Carballo.

SPORTIVO SARMIENTO (G): Danilo Monza; Joaquín Suárez, Elías Belén (Mateo Manessi), Tomás López (Ramiro Vicente), Homero Córsico y Valentino Valenza; Ramón Castro (Francisco Manessi), Mateo Núñez, Daniel Roldán, Valentín Valle y Federico Barloqui (Héctor Zárate). D.T.: Gabriel Valenza.

HURACÁN DE DIEGO DE ALVEAR DIO LA VUELTA EN PRIMERA

En cuanto a la finalísima de primera división, se coronó campeón Huracán de Diego de Alvear, el conjunto santafecino que había eliminado en cuartos de finales y por penales a Sportivo Sarmiento de Germania, tras dos empates registrados, en suelo germaniense y en cancha del "globito".

Huracán superó en la final al gran candidato al título, Matienzo de Juan Bautista Alberdi, haciendo valer el triunfo logrado como local en el partido de ida, por 1 a 0 con gol de Nicolás Córdoba de penal.

El domingo, en la revancha, empataron sin goles en cancha de los alberdinos (un expulsado por cada equipo) y así, los jugadores, cuerpo técnico e hinchas de Huracán festejaron dando la ansiada vuelta olímpica.