Gran tarea del piloto local Nicolás Finelli y tercer puesto en la final de Top Race Junior

El joven y ascendente piloto de General Pinto, Nicolás Finelli Estévez (de 23 años), logró un meritorio tercer puesto en la final de la competencia del Top Race Junior disputada en el autódromo "Ciudad de Concordia" de esa ciudad entrerriana.

Este fue la segunda participación en la veloz divisional de nuestro representante, tras su debut en la carrera anterior, en el autódromo "Roberto José Mouras" de la ciudad de La Plata, donde la rotura de la caja le impidió esa vez terminar la carrera.

El automovilista, hijo de los pintenses Víctor Hugo Finelli y Silvina Estévez (quienes residen en Roberts), se destacó por su buen manejo durante todo el fin de semana en el circuito entrerriano, en su segunda carrera en esta divisional, en la cual está haciendo sus primeras armas y ya coronó una destacada faena.

Lucas Bayala había sido el ganador de la final del T.R. Junior en la primera final en la categoría, pero fue excluido tras la competencia y Ariel Persia, quien había cruzado segundo la bandera a cuadros, se quedó con los laureles y se consagró campeón una fecha antes del cierre de la temporada.

Bautista Bustos fue segundo y "Nico" Finelli tercero con el Chevrolet Cruze negro, Nº 42, del "Oliveri Racing", aprovechando todos ellos las descalificaciones de Bayala y de Gabriel Abarca, quien había sido tercero.



Lucas Bayala había sorprendido con la victoria en su debut en el circuito entrerriano, pero fue excluido posteriormente y su principal escolta Ariel Persia sumó al título, una victoria que sella un fin de semana ideal para el piloto sanjuanino.

Un toque entre Lópes Videira y el juninense Lucas Gambarte Ponce de León en el inicio de la final, le permitió a Mauro Salvi establecerse en la punta por delante de Bayala y Persia, pero el piloto tandilense logró saltar a la punta rápidamente,seguido por el de San Juan, en tanto que Finelli empezó a avanzar en la pista y se ubicó séptimo.

Otro toque, pero esta vez protagonizado por Abarca y Salvi, derivó en el despiste de ambos, y el final fue con susto por el choque entre Ponce y Ortega que derivó en el vuelco del primero, aunque sin consecuencias para los piloto, con lo cual Nicolás Finelli llegó al final avanzando otros dos puestos,para terminar quinto en pista, ya con el auto de seguridad como protagonista del cierre de la competencia y con la bandera de cuadros cayendo primeramente sobre el auto de Bayala, luego de Persia y más tarde de Abarca.

Finalizada la carrera fueron excluídos Bayala y Abarca, y Persia sumó la victoria a la alegría por la obtención del campeonato, escoltado por Bautista Bustos y por el piloto pintense/robertense Nicolás Finelli Estévez, con su auto Nº 42 Chevrolet Cruze.



LA FELICIDAD DE NICOLÁS

Al final de la competencia, Nicolás Finelli Estévez dio rienda suelta a su alegría, junto a su equipo, colaboradores y familiares que lo acompañaron hasta Concordia.

El piloto, destacó en su red social "Facebook":

"¡Que locura, segunda carrera que corremos a nivel nacional en el Top Race Junior y nos trajimos un podio !. Inesperado, ya que el día sábado no pude cerrar bien la vuelta de clasificación, por un error mío, y clasifiqué en el puesto 12º puesto. Luego clasifiqué también en el puesto 12º y así largué la final, desde esa ubicación. Terminé quinto, lo que ya era un excelente resultado para nosotros, porque fue la segunda participación y no conocía el circuito. Pero y terminan excluyendo a dos rivales en la técnica (primero y tercero) y terminé tercero".

Cerrando sus conceptos, Finelli expresó: "La felicidad que siento no tiene explicación; Gracias eternas a todos, a las publicidades (sponsors), a mi familia, los amigos, a todos. Vamos el pueblo, carajooo", completó Nicolás tras destacarse en Concordia.