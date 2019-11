Valentina y Salvador repartieron tortas fritas en la ciudad cabecera, manteniendo viva nuestra tradición

Los niños Valentina Barreto Ledesma y Salvador Capdevila Jáuregui le hicieron honor a la tradición, ya que –vestidos para la ocasión- entregaron exquisitas tortas fritas a vecinos de General Pinto.

Ataviados como nuestra madre patria manda, recorrieron la avenida Mitre y otras calles, para entregar en mano a los pintenses que iban cruzando, exquisitas tortas fritas, preparadas por sus padres: Johana y Juan Manuel, en el caso de Salvador, y Anahí y Jonathan, progenitores de Valentina.



Los “peques” no pasaron desapercibidos en el transitar diario de nuestros coterráneos, recibiendo elogios por el mensaje de pertenencia a nuestro terruño que expusieron en la vía pública.

Agregamos nuestras felicitaciones a los chicos y sus familias, por poner en vigencia nuestras costumbres, pocos días después de un festejo que no nos pertenece (y crece año tras año), “Halloween” o “Noche de brujas”, celebración “importada” de Estados Unidos y otros países que no es identificatoria de lo nuestro.