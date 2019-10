Deportivo Pinto goleó en la visita a Atlético Ameghino y Pintense cayó con El Linqueño

Una gran victoria cosechó el pasado domingo como visitante ante Atlético Ameghino el equipo superior del Club Social y Deportivo General Pinto, por la zona "2" Oeste del campeonato "Primavera Verano" 2019 de fútbol que organiza la Liga Amateur de Deportes de Lincoln.

Los azules que dirige Jorge Marcelo Delgado superaron a domicilio a los "naranjas", por 5 a 1, con lo cual llegan entonados al clásico de la próxima fecha frente a Pintense, cotejo en el que buscarán asegurar la clasificación a la segunda fase.

Ya a los cinco minutos del cotejo armaron una buena jugada entre Eric Véliz, Carlos Ciucci y Kevin Sosa, de allí surgió un pelotazo para Sebastián Pajón, quien se fue por la banda y cuando salió a achicar el arquero Ignacio Lazaleta, cruzó el remate al segundo palo y puso el 1 a 0.

No se conformó con eso el "Depor" y a los once minutos, tras un buen centro de Franco Delgado, el delantero Mariano Ismael marcó el 2 a 0 para los de nuestra ciudad.

Promediando el primer período, llegó un pelotazo desde su propio terreno del zaguero Jorge Durán, dudaron los centrales del "Depor", Emmanuel Luna y Facundo Guagnini, quedó a mitad de camino el arquero Tobías Ochoa, y descontó Joaquín Ogni, trayendo algo de esperanza para los locales.

Ello quedó neutralizado a los 35´ minutos, cuando Gerónimo Sierra le puso su sello a una gran jugada colectiva del C.S.D.G.P., con varios toques previos antes que el volante central recibiera el balón, encarara entre los centrales locales y definiera tocando por sobre el cuerpo del portero local.

No acabó allí el dominio de los azules y a los 40´, tras otra buena acción de equipo, Sierra tocó para "Seba" Pajón y este concretó el cuarto, tocando por sobre la humanidad de Lazaleta, quien nada pudo hacer y 4 a 1 concretado, para cerrar la etapa de ida.

Cuando reanudaron, Deportivo le cedió el protagonismo a Atlético (A), un equipo que no consiguió mostrar potencia en ataque y que tuvo un hombre menos desde la media hora del período inicial, por la expulsión de su delantero Santiago Foresi.

Los minutos fueron pasando, Delgado aprovecho para refrescar a su equipo con los tres cambios reglamentarios y ya en tiempo de descuento combinaron el ingresado Gustavo Burgos y Pajón, este llegó al fondo y mandó centro que no pudo concretar el "Sopa" y que si definió otro que había entrado en el complemento, Hernán Smith, quien tocó al gol y selló el amplio triunfo de Deportivo Pinto, quedando muy cerca de pasar a los cuartos de finales del torneo, misión que buscará confirmar cuando visite a Pintense, cotejo en el que no tendrá el entrenador a disposición al lateral Kevin Sosa, expulsado al promediar el segundo período.

En el preliminar de octava división, Atlético Ameghino goleó 4 a 1 a Deportivo Pinto y en primera división, así formaron, bajo arbitraje del villeguense Damián Velázquez:

ATLÉTICO AMEGHINO: Ignacio Lazaleta; Emiliano Pineda (Emiliano Quiroga), Maximiliano Coronel, Jorge Durán y Efraín Deus (Martín Desinano); Martín Bordón (Bautista Sánchez), Claudio Potes y Leonardo González; Santiago Foresi, Joaquín Ogni y Augusto Riccardo.D.T.: Daniel Speroni. Sup.: Adrián Azcona, Mateo Aguirre, Galo Antolín y Tomás Espinoza.

DEPORTIVO PINTO: Tobías Ochoa; Kevin Sosa, Emmanuel Luna, Facundo Guagnini y Juan Manuel Capdevila; Carlos Ciucci (Gianfranco Rogelio Planes), Gerónimo Sierra, Franco Delgado (Gustavo Burgos) y Eric Véliz; Mariano Ismael (Hernán Smith) y Sebastián Pajón. D.T.: Jorge Delgado. Sup.: Ignacio Píriz, Martín Pérez, Benjamín Leonardi y Agustín Puerari.

CAÍDA DE PINTENSE

En su campo de deportes "Rubén E. Viale", Pintense recibió a El Linqueño y pese a jugar un buen partido, los locales terminaron cayendo 2 a 1, complicando sus aspiraciones de avanzar a la segunda fase.

En el primer período, los albiazules visitantes tuvieron mayor tenencia de pelota que el C.A.P., aunque las mejores situaciones para marcar -dentro de las pocas que se crearon- las tuvo el juvenil elenco local.

Un centro que llegó sobre el área de Emmanuel Corchete, fue cabeceado de "palomita" por Fausto Guagnini, yéndose el balón apenas desviado.

Otra buena para los blancos en los iniciales 45´ fue un remate de media distancia de Franco Patiño que se fue muy cerca de uno de los palos del conjunto huésped, cerrándose la etapa inicial sin goles.

En el segundo parcial, Pintense pegó rápido y se puso en ventaja a los dos minutos. Una falta a Agustín García motivó que llegara un centro sobre el área del C.A.E.L., se generó un rebote y la pelota le quedó a Nicolás Romero y su disparo, tras pegar en Maximiliano Acosta, llegó al fondo de las mallas, para alegría de los locales.

Los albiazules se sintieron "tocados" por algunos minutos, pero con la jerarquía de sus individualidades se fueron a buscar el empate. Lo consiguieron sobre el cuarto de hora, con una gran acción personal de Braian Ezequiel Romero, quien se fue al ataque y desde unos 30 metros sacó un gran remate, que no pudo neutralizar pese a su esfuerzo el cuidapalos Pablo Héctor Maffía.

De allí al final, los dos buscaron la victoria, el C.A.P. durante algunos minutos con un hombre menos, por la expulsión de Samuel Videla (sobre el final quedaron 10 a 10, al recibir tarjeta roja el autor del gol del triunfo del huésped, "Juani" Coria). El C.A.E.L iba a quedarse con los tres puntos el conjunto actual bicampeón de la temporada, ya clasificado a la segunda etapa y quien espera a Atlético Ameghino por la próxima fecha.

Un ataque de Ezequiel Petrovelli terminó con falta de Francisco Gómez, la pelota de tiro libre llegó al corazón del área local, cabeceó Jonathan Simón, Pablo Maffía desvió a medias y allí estaba el ingresado Juan Ignacio Coria para poner el 2 a 1 definitivo en el minuto 36´, a que a Pintense no le alcanzó la arremetida final para llegar al menos al empate, que merecía el conjunto albo.

Encabeza la tabla El Linqueño, con 9 puntos; Deportivo Pinto suma 7; Atlético Ameghino, 4; y cierra Pintense, con 3 unidades.

En el preliminar de octava división, Pintense perdió el invicto al caer 2 a 0 ante El Linqueño, quedando ahora el C.A.E.L. como líder, con 9 puntos, seguido por el C.A.P., con 7; Deportivo Pinto, 4 y Atlético Ameghino, 3 unidades.

En primera división, bajo arbitraje de Agustín Luján (de General Villegas), así formaron los equipos:

PINTENSE: Pablo Héctor Maffía; Matías Basualdo, Francisco Gómez, Gabriel Labarthé y Samuel Isaías Barrera; Fausto Guagnini (Claudio Mendoza), Franco Patiño, Agustín García y Nicolás Romero; Samuel Videla y Mario Magallanes. D.T.: Germán La Falce. Sup.: Andrés Azcurra, Leandro Contreras, Enzo Gallardo Errecalde, Pedro Francisco Alifano, Hernán Magallanes y Tomás Cabrera.

EL LINQUEÑO: Emmanuel Corchete; Braian Romero, Maximiliano Acosta, Jesús Ávalos y Matías Badano; Jonathan Simón (Juan Ignacio Coria), Bruno Verón y Leonardo Valli; Hugo Palmerola, Lucas Ciotti (Emmanuel Ronzano) y Ezequiel Petrovelli. D.T.: Julio Ramírez. Sup.: César Vallejos, Santiago Lavarra, Jonathan Azcune, Valentino Colombi y Mauricio Pavón Zárate.

RESTO DE LA CUARTA FECHA

En cuanto a los otros grupos del certamen "Primavera Verano" 2019, por la zona "1"Sur, Deportivo y Social Arenaza superó 3 a 1 como local a Atlético Roberts.

Santiago Perujo abrió el marcador de tiro libre para el ganador y por dos veces amplió cifras Nahuel "Dibu" Velázquez, descontando Nicolás Verón para los albiazules visitantes.

El otro conjunto de Roberts, el San Martín que dirige Leonardo Benavídez, superó 3 a 2 a Atlético Pasteur. Damián Costantino (2) y Federico Lacunza marcaron para el local, mientras que Gustavo Pacheco y Simón Muñoz marcaron para los pasteurenses.

Lideran los dos elencos de Roberts, con 9 puntos y rivales en la próxima fecha, en cancha de Atlético, seguidos por Deportivo Arenaza, con 6, y cierra Pasteur, sin puntos y local de los "chaperos" en la jornada que sigue.

Por la zona "3" Este, Argentino de Lincoln goleó 5 a 0 a C.A.S.E.T. de El Triunfo y el líder del grupo, Atlético Bayauca, superó 1 a 0 como local a Juventud Unida de Lincoln, con tanto de Manuel Gómez en el complemento.

En el "Fortin" linqueño, los tantos de Argentino fueron anotados por Martín Viñales (2), Gerónimo de las Heras,Facundo Hernández, de penal, y Alexis Cañete.

Lidera Bayauca, con 9, seguido por Argentino, con 7, y quienes se medirán en la próxima fecha en cancha de los bayauquenses. C.A.S.E.T. suma 4 y cierra sin unidades su próximo rival, Juventud Unida, quienes se medirán por la quinta fecha en "Los Tapiales" de Lincoln.

Allí mismo, esta noche se jugará el partido pendiente de la tercera fecha (por mal tiempo), entre Juventud Unida y Argentino de Lincoln.