Taekwondistas locales compitieron en la Copa Ameghino

Alumnos de la Escuela de Taekwon-Do I.T.F. de General Pinto, a cargo del profesor Nicolás Díaz (III° Dan), participaron de la “XXIV° Copa Ameghino”, llevada a cabo en el gimnasio de la Escuela Secundaria N° 1 (ex Club River Plate), de esa localidad vecina.

El torneo fue organizado por el maestro Gabriel Cova (VII° Dan), director general de la Taekwon-Do Asociación Argentina–Cova, con sede en el gimnasio Glow.

Cuenta con filiales en toda la región y provincias limítrofes, siendo Cova director técnico de la selección nacional de juveniles y adultas de este arte marcial y deporte de combate surcoreano, con la que obtuvo el primer puesto en el último Campeonato Mundial llevado a cabo a mediados del año pasado, en nuestro país, más precisamente en Tecnópolis (Capital Federal).

Además de la Escuela anfitriona, de la “XXIV° Copa Ameghino” participaron alumnos de General Pinto, Lincoln, Roberts, Junín, Baigorrita, Rojas, General Villegas, Carlos Pellegrini, Azul, Monte Hermoso, del Gran Buenos Aires, Santa Rosa (La Pampa), Venado Tuerto (Santa Fe), entre otros.

Un total de 300 participantes tuvo el encuentro deportivo, quienes compitieron en Formas, Combate y Salto en Alto.

Los resultados obtenidos por los taekwondistas pintenses fueron los siguientes:

•Estefanía Arce, subcampeona en Combate, 3ª en Formas categoría cinto blanco punta amarilla pre-juveniles mixta.

•Leonardo Romano, sub-campeón en Combate, 3° en Formas categoría cinto blanco punta amarilla mini varones y mixta.

•Santino Bataglia Barizoni, subcampeón en Combate, 3° en Formas, categoría cinto blanco punta amarilla infantiles varones y mixta.

•Owen Reinhart, campeón en Combate, 3° puesto en Formas, categoría cinto blanco punta amarilla infantiles varones y mixta.

•Agustín Coronel, 3° puesto en Combate, categoría cinto amarillo-verde infantiles varones y mixta.

•Milena Díaz, campeona en Combate, categoría cinto amarillo-verde menores mixta.

•Nicolás Díaz, sub-campeón en Combate, categoría danes adultos-seniors caballeros.

Debe destacarse que más de la mitad de los competidores antes mencionados debutaron en el presente certamen, como así también el reconocimiento entregado al profesor Díaz por la labor desarrollada a lo largo del corriente año, destacando también su desempeño como árbitro y juez en la competencia en cuestión.

La “XXIV° Copa Ameghino” quedó en manos de la T.A.A.–Cova, seguidos por Taekwondistas Unidos Argentina, mientras que el tercer lugar se lo llevó la Escuela Regional de Taekwon-Do.

En una nota enviada a nuestro medio, el profesor Nicolás Díaz felicitó a sus alumnos y agradeció a sus padres por la confianza y el apoyo, en cuanto al maestro Cova hizo lo propio y refirió que ya está pensando en la próxima edición de este evento, en el que además se festejarán 25 años de vida de esta institución.

Por último, es loable destacar que la “XXIV° Copa Ameghino” contó con la presencia de Andrea García (ex intendente de ese medio y ex diputada nacional); de la concejal Paula Acosta; de los maestros Gerardo Rocha, Julio Navarro y Federico Teyssandier, entre otros, como así también que dicho evento fue auspiciado una vez más por el Banco Provincia de Buenos Aires.



Lugar, días y los horarios de clases

Las clases de taekwon-do I.T.F. se ofrecen los lunes y miércoles, de 18 a 19.30 horas en el salón “Rafael Estévez” del Club Social y Deportivo General Pinto, subiendo las escaleras de la sede de la entidad azul.

Los interesados pueden acercarse hasta allí en los días y horarios antes mencionados, o comunicarse con el profesor Díaz al celular (02355) 15-446864.

Quienes practican esta disciplina alcanzan un nivel físico, mental y espiritual superior, al mismo tiempo que se divierten, aprenden a defenderse, participan de capacitaciones y competencias de alto nivel, entre otros objetivos.