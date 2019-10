María Eugenia Agustinelli: “Que la gente tenga memoria de lo que hemos vivido”

María Eugenia Agustinelli Foresi tiene 37 años, es casada y madre de dos hijos (Tiziano e Isabella) y estudió la carrera de ciencias económicas en la Universidad Nacional de La Plata.

Tras finalizar la misma, regresó a su General Pinto natal y desde el año 2012 trabaja en la empresa “Rucamalen S.A.”, siendo para las elecciones generales del domingo próximo, segunda candidata a concejal por el frente “Juntos por el Cambio”, que lideran a nivel nacional Mauricio Macri; María Eugenia Vidal en la Provincia de Buenos Aires; y Daiana García Farotto en el Distrito, como aspirante a la intendencia.

Transitando esa experiencia política, la de postulante a una banca en el cuerpo deliberativo, María Eugenia reconoció inicialmente, al ser entrevistada por el director de “Hoy”:

“Si me preguntan que me llevó a esto, contesto que jamás había estado en mis planes. Pero un día me propusieron ser parte del equipo y creo que no lo pensé mucho, debido a que mis ideales coinciden con esta forma de gestión. Soy de la idea de que hay que involucrarse y no quedarse sentada viendo cómo se solucionan las cosas, así que dije que sí, y comencé. Desde Julio que me encuentro bajo este nuevo compromiso, caminando las calles y hablando con la gente sobre sus necesidades y preocupaciones, y la realidad es que cada día me gusta más. Pueden decir que no tengo experiencia política, y si, la verdad es que no la tengo, pero como todo, es algo que se adquiere con el tiempo, siempre que uno tenga ganas de trabajar e involucrarse”.

PROYECTOS DE LOS QUE SE OCUPARÁ

Avanzando en la charla, Agustinelli expresó:

“En cuanto a lo político, la gestión del actual intendente (Alexis Guerrera) me parece buena, aunque no coincida con la línea política que él sigue y el manejo interno de algunas Instituciones. Pero aún así, reconozco todo lo que ha hecho por el pueblo y ahora que camino los pueblos vecinos, veo que no todos tuvieron los mismos beneficios que nosotros. General Pinto está estéticamente lindo, pero creo que no es mucho más que eso, ya que falta mucho por hacer y comento solo algunas de las cosas que más me preocupan:

• El basurero a cielo abierto, que con este proyecto de la Fundación ´Llena una botella de amor Argentina´(llenarlas de elementos plásticos, para luego reciclarlas) que estamos impulsando, luego de comunicarme con la Fundación intentamos que la gente no tire tanta basura y pueda ayudar a reciclar.

• Darle oportunidades a las pequeñas empresas o industrias de que se instalen en el Parque Industrial, brindando las comodidades que necesitan para generar nuevas fuentes de trabajo, dándoles a conocer los créditos del Gobierno a los cuales pueden acceder.

• Nos gustaría ocuparnos y asesorarnos sobre cómo tratar el problema de adicción a las drogas, alcohol y atención a la mujer. Para padres, docentes y aquellas personas interesadas en colaborar.

Además, algo que particularmente me comprometo a hacer, en caso de llegar a ser concejal, es visitar los pueblos y reunirme con la gente de Coronel Granada, Germania e Iriarte, para que me cuenten sobre sus necesidades y juntos elaborar proyectos, para poder llevar a cabo las mejoras necesarias”, enumeró.

“LA TRANSPARENCIA Y LA HONESTIDAD CON LAS QUE SE GESTIONA”

También se refirió luego a lo nacional y provincial, expresando:

“En cuanto a los gobiernos Nacional y Provincial, rescato la transparencia y la honestidad con las que se gestiona, aunque en muchas medidas quizás no esté de acuerdo con la manera en que se aplicaron. Sólo espero que la gente tenga memoria de lo que hemos vivido, para no volver atrás estos cuatro años de esfuerzo que todos tuvimos que hacer. Deberíamos sentirnos orgullosos que, a pesar de que nuestra Intendencia no es del partido gobernante, siempre ha recibido la coparticipación que le corresponde”.

Finalmente, la segunda candidata a concejal de la lista local de “Juntos por el Cambio”, dijo:

“Quiero agradecer a las personas y amigos que me acompañan en este nuevo camino, ya que cuando decaigo ante la realidad, ahí están para contenerme. No es fácil, pero voy a poner lo mejor de mí para hacer un buen trabajo. A mi familia, que es incondicional, destacando a mi marido (Juan Manuel), que es el que más me apoya en todo esto, cubriendo las ausencias que esto genera con mis hijos, ya que ésa es la parte más fea para mí”, completó María Eugenia Agustinelli Foresi la charla con “Hoy”.