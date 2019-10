Marta Ábalo: “A los vecinos de Pinto les pido que se animen a dar un giro y a cambiar la historia”

Marta Elba Ábalo, de 44 años, no le teme a los desafíos. Nacida en Concordia (Entre Ríos), se radicó hace veinte años en General Pinto´.

Tiene dos hijos, Lázaro, quien actualmente trabaja como peón rural, y Sofía, quien está por empezar el colegio secundario.

Ábalo, quien se postula para intendente por el Frente Patriota que a nivel nacional lidera Alejandro Biondini, trabaja como cocinera en un centro turístico pintense, de allí que afirma: “Soy ama de casa y orgullosa madre de mis dos hijos”.

Marta fue entrevistada por el director de “Hoy” de cara a las elecciones generales del próximo domingo 27 y la charla se desarrolló en éstos términos:

¿ Cuánto hace que milita en política y cómo surgió la idea de apoyar a Alejandro Biondini y su partido ?

“Como muchos vecinos, siempre fui una persona interesada en la realidad del país, pero ningún dirigente político me convencía. En mi corazón toda la vida fui muy patriota, y por eso mismo no podía sentirme integrada en los partidos tradicionales. En el 2017 llegó a General Pinto el señor Alejandro Biondini, para presentar su candidatura a diputado nacional por Buenos Aires y dio una primera charla en el bar ´El Siglo´, que ya cerró sus puertas. Por invitación de amigos, nos acercamos con mi familia a escucharlo y descubrimos en él a la persona que estábamos esperando, un dirigente honesto, serio, patriota y que dice lo que nadie se anima.

Enseguida, algunos tontos lo empezaron a atacar, pero nos dimos cuenta que era por envidia o malicia, y desde entonces me empecé a involucrar. Lo que nunca pensé era que don Alejandro iba a tomar la decisión de darle la oportunidad de ser candidata a intendente a una vecina como yo, que si bien siempre fui muy luchadora y me considero muy capaz, no soy una persona de grandes medios económicos ni mucho menos.

Tampoco lo son quienes me acompañan en la lista, somos todos trabajadores, no hay ni grandes doctores ni licenciados ni ningún político tradicional. Y eso es lo hermoso, que las mujeres y los hombres trabajadores de Pinto, los que nunca tuvimos voz, los que siempre fuimos excluídos, los verdaderos motores de este Municipio, hoy competimos de igual a igual con los grandes partidos gracias a Alejandro Biondini y al Frente Patriota”..

¿ Qué le está faltando a General Pinto y cuáles serían las primeras acciones a desarrollar si llega a ser intendente ?

“En General Pinto es todo maquillaje. Todo está muy lindo por fuera, el centro es vistoso y tiene muchas lucecitas de Led, pero no hay Justicia Social. En Pinto tenemos chicos con hambre, una desocupación altísima, muchísimas familias destruídas por la droga, abuelos abandonados, jóvenes que no pueden seguir una carrera universitaria por falta de recursos, y la intendencia hace la vista gorda, se desentiende. Ni hablar de que Germania y Coronel Granada son tratadas como ciudades de segunda, e Iriarte, que visité muchas veces durante esta campaña, directamente está olvidada.

Mis primeras medidas serán muy concretas: Terminar con el narcotráfico en General Pinto, cueste lo que cueste, implementar en todas las escuelas un programa con doble escolaridad que incluya desayuno, almuerzo y merienda reforzadas para todos los chicos, proteger a todos los trabajadores nuestro distrito creando la Secretaría de Trabajo que no existe y es una vergüenza, generar urgentes fuentes de empleo genuina trayendo a Pinto a diferentes empresas privadas que prácticamente fueron echadas por sectores políticos locales a los que no les interesa que los pintenses tengan empleos dignos fuera del sector público para seguirlos tratandolos como esclavos.

Quiero que General Pinto crezca y mucho, quiero un municipio fuerte, diferente, con orgullo, y no seguir siendo un puñado de pueblitos dominados por un grupo de personas que piensa sólo en su bolsillo y no en el bien común”.

¿ Qué le parece ha hecho bien Guerrera y su equipo en estos años y que no han realizado y que faltaría concretar ?

“El señor intendente es un buen paisajista. Armó una plaza muy linda después de arrancar los árboles históricos de esta ciudad, hizo una pequeña autopista que une a Pinto con Germania y que lamentablemente costó muchísimo más de lo que debía haber costado, e hizo un hospital modelo hermoso, pero sin personal suficiente y que además le cobra todo a los vecinos aunque es público, lo que no sucede en ninguna otra ciudad. Lamento que Guerrera se olvidó de la gente, comenzó siendo una muy buena persona, pero hoy es otro político profesional más”.

¿ Cómo han trabajado para esta campaña y cuál es el objetivo, mejorar lo de las PASO en qué medida?

“La campaña la estamos haciendo a pulmón. No tenemos los millones de Cristina ni de Macri, así que yo misma salí a hablar con los vecinos junto a los compañeros que me siguen en esta patriada. Recorrimos varias veces todas las ciudades del Distrito, charlamos con muchísima gente y la recepción es muy buena. En General Pinto faltaba una oposición en serio, faltaba un grupo de personas que dijera ´basta´. Pasa que no contábamos con la herramienta hasta que llegó el Frente Patriota y nos dio esta oportunidad. En las PASO, obtuvimos un primer excelente resultado, nuestro objetivo ahora es multiplicarlo y ganar la intendencia. Si en esta elección no cosechamos el apoyo suficiente, por lo menos queremos que ingresen concejales nuestros, que están comprometidos a trabajar todos los días y a recibir en su oficina y en la sede del partido a todos los vecinos para escuchar sus problemas y ayudarlos. El intendente y los concejales son servidores públicos, no son ni más ni menos importantes que ningún píntense”.

Es Ud. una de las pocas candidatas del Partido de Biondini que competirá en las elecciones generales, ¿ Qué le significa eso, qué responsabilidad le genera ?

“Es muy lindo poder representar a un partido como el Frente Patriota, que es honesto, que no tiene ningún corrupto, que está creciendo y que se está expandiendo por todo el país. Mi responsabilidad es grande, pero como me acompaña tanta gente buena, en vez de sentirlo como una carga lo siento como una alegría.

A los vecinos de General Pinto les pido que se animen a dar un giro y a cambiar la historia. Que corten con los gobiernos y los políticos de siempre. El ciclo de la actual intendencia está terminado, no se le cae una idea nueva hace años, y Pinto se está convirtiendo en un refugio de narcotraficantes. No hay esperanza en General Pinto, los chicos se quieren ir, los adultos viven mal y nuestros mayores son despreciados. Acabemos con eso, démosle un voto de confianza a un partido totalmente diferente como el Frente Patriota, y vamos a ver que hay una alternativa que los politiqueros no querían que viéramos porque se les acaba el negocio”.

¿Cómo han conformado vuestra lista de

candidatos?

“Es una lista de valientes, de gente trabajadora que se cansó de ver siempre lo mismo y que por sus familias, decidió dar un paso adelante. Todos sabemos que no es fácil estar en una lista que se enfrenta al poder, siempre hay algún apriete por atrás, el comentario del “no te metas”, pero nosotros le dimos para adelante igual. Y somos muchísimos, las PASO lo demostraron y el 27 de Octubre va a ser un día muy importante porque los pintenses ya saben de qué se trata y están decididos a dar vuelta la historia”.

Finalmente, Marta Ábalo manifestó, a modo de cierre de la charla y como mensaje para los votantes:

“Llamo a todos los vecinos a que nos conozcan y nos den una oportunidad. Todos sabemos que las cosas en General Pinto no están bien y el 27 de Octubre las podemos cambiar. Me van a seguir viendo en la calle, hablando con ustedes, escuchándolos y dándoles nuestras propuestas. No duden en venir a verme, no duden en preguntarme todo, no tengo nada que esconder, soy una vecina como ustedes. Gracias a Dios, tengo un excelente equipo de personas que me acompaña, gente buena y capaz, y General Pinto puede convertirse en el gran Municipio que siempre tuvo que ser. Los invito a que se acerquen a nuestro local de San Martín 604 en la ciudad de Pinto o que nos escriban por whatsapp al 2355-413407. Un gran saludo para todos y un hermanado ¡ Viva la Patria !”, completó la candidata a intendente por el Frente Patriota.