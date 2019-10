Sarmiento de Germania fue eliminado al caer por penales ante Huracán de Diego de Alvear

En el estadio "Raúl Orbegozo", el equipo local terminó festejando el haber accedido a semifinales. Huracán de Diego de Alvear, tras empatar 0 a 0 con Sportivo Sarmiento de Germania, se metió entre los cuatro equipos que definirán el campeonato oficial 2019 de fútbol de la Liga Deportiva Central Vedia.

Lo hizo al imponerse con disparos desde el punto del penal, por 7 a 6, a los dirigidos por Alberto "Ratón Ocampo", en emotiva definición a la que debió recurrirse porque en el cotejo de ida de cuartos de final habían igualado 2 a 2 en cancha de los "verdes" germanienses.

Ahora, el "globito" santafecino jugará en semifinales ante Deportivo Alberdi, mientras que la otra llave será animada por el ganador de la etapa clasificatoria, Matienzo de Juan Bautista Alberdi, ante Sarmiento de Vedia, con definiciones en ambos pleitos, en el partido de vuelta, en canchas de los conjuntos alberdinos.

El lunes en cancha de Huracán, Sarmiento (G) no pudo contar con el lesionado goleador juninense, Germán Casco, y por ello no tuvo poder de fuego a la hora de definir algunos de los escasos ataques profundos que tuvo a lo largo del partido.

Fue un partido de discreto nivel, muy peleado en todos los sectores del campo de juego, con los de nuestro Distrito buscando llegar con juego asociado, con un medio campo poblado y batallador e intentando habilitar en ataque a Lucas Quinteros y Walter Rizzo.

Por el lado de los locales, el conjunto orientado por Hernán Rolando apostó bastante a los pelotazos y centros, buscando vulnerar de arriba a una defensa que respondió bien con los centrales Oscar Cabrera y Martín Moreno y el arquero uruguayo Maximiliano Pérez Correa, bien acompañados por los laterales y los volantes de marca.

Las ganas y el vértigo de ambos las dos le ganaron al buen juego y promediando el primer período llegó la polémica de la tarde.

Desbordó Lucas Quinteros por izquierda, llegó al fondo y mandó centro atrás que mandó a la red Mauricio Torres y mientras comenzaba el festejo visitante, el juez del línea, desde la otra banda, le indicó al soplapitos Maximiliano Fernández que el balón había salido cuando Quinteros mandó el centro, decisión muy protestada por el grupo de hinchas de Sarmiento que estaba detrás del arco.

De ahí en más, los minutos fueron pasando con escasas situaciones de peligro ante los arcos y se llegó al pitazo final con el marcador en blanco y la lotería de los penales (en la serie de cinco disparos iniciales fallaron bastante, terminando 3 a 3) se impuso el conjunto santafecino, cuyo público festejó mucho el haber logrado meterse en semifinales, en tanto que el buen número de germanienses que se llegó hasta la sureña localidad santafecina volvió con amargura a su localidad, ya que no podrá repetir su equipo el título obtenido en la temporada 2018.

Ahora, la gente de SSG apuesta a quedarse con el certamen de segunda división, jugando este sábado los dirigidos por Alberto Ocampo frente al propio conjunto de Huracán de Diego de Alvear, en el mismo estadio "Raúl Orbegozo" donde se disputó la revancha de cuartos de finales de primera categoría, destacándose que en el mismo reducto del "globito" santafecino se jugará la otra llave para determinar el otro finalista de segunda, entre Sarmiento de Vedia y Matienzo.

LA SERIE DE PENALES Y SÍNTESIS DEL MATCH

La definición con remates desde el punto del penal tuvo este desarrollo:

Inició convirtiendo Martín Moreno para Sarmiento e igualó Nicolás Córdoba para el local. Luego, Nicolás Salinas pateó el segundo de la visita y atajó el arquero local, pero "Maxi" Pérez Correa empardó nuevamente al contener el shot de Juan Bazán.

Falló Silvio Oliva en el tercer disparo de SSG, pegando el balón en un palo, y por el otro lado, anotó Favio Escudero. En el cuarto envío, Sebastián Aguirre marcó para los de Ocampo y Elián Rolando shoteó por sobre el travesaño, quedando la tanda 2 a 2.

Tras ello, Oscar Cabrera (S) y Julián Herrera (H) marcaron para sus equipos y la serie inicial se cerró igualados 3 a 3.

En el "uno y uno", Sarmiento concretó por medio de su arquero Maximiliano Pérez Correa y lo empató Ayrton Sánchez. Seguidamente, Lucas Quinteros convirtió para el huésped y nuevamente entabló Brian Phillips. En el siguiente, Facundo Bues marcó para los verdolagas y otra vez equilibró Julián Luna.

La definición se dio con el remate de José Luis Fontana que atajó el cuida palos local y el propio "1" de Huracán, Nery Vaschetto, se transformó en héroe, ya que remató y anotó, para cerrar la serie 7 a 6 en favor del "globito".

Durante el partido del lunes, fueron amonestados Favio Escudero, Brian Phillips y Elián Rolando de Huracán y Julián Garrone, Oscar Alberto Cabrera, Alejo Benavídez, Lucas Quinteros y Silvio Oliva de Sarmiento de Germania.

Arbitró Maximiliano Fernández, con Pablo Mucci como cuarto árbitro y Javier Reynoso y Emiliano Barret como jueces de línea, y así formaron los equipos:

HURACÁN (D.A.): Nery Vaschetto; Juan Bazán, Julián Herrera, Jorge Sánchez y Emanuel Masón; Brian Phillips, Franco Garrido (Julián Luna) y Nicolás Córdoba; Favio Escudero, Elián Rolando e Ivar Robledo (Ayrton Sánchez). D.T.: Hernán Rolando. Sup.: Juan Tuñón, Juan Pérez, Tomás Escudero, Matías Mendoza y Gustavo Balmaceda.

SARMIENTO (G): Maximiliano Pérez Correa; Julián Garrone, Martín Moreno, Oscar Alberto Cabrera y José Luis Fontana; Mauricio Torres (Sebastián Aguirre), Facundo Bues, Silvio Oliva y Alejo Benavídez (Nicolás Salinas); Lucas Quinteros y Walter Rizzo. D.T.: Alberto Ocampo. Sup: Lautaro Monza, Franco Benavídez y Santiago Zani.