Fredy” Zavatarelli: “Mi conductor seguirá siendo Alexis”

En General Pinto no sorprendió que el intendente Alexis Raúl Guerrera aceptara su candidatura a diputado provincial y tampoco que Jorge Alfredo "Fredy" Zavatarelli se postule para sucederlo. Desde 2003, gestionan en

tándem desde el Municipio local y con la casi segura llegada del actual jefe comunal a la Cámara Baja provincial, Zavatarelli aspira a conducir el ejecutivo distrital, siendo el "candidato natural”, según los adherentes al sector oficialista de nuestro Partido.

La performance electoral del Frente de Todos en las últimas elecciones Primarias Abiertas Simultáneas y Obligatorias (PASO) dejó un importante margen para la ilusión que es, finalmente, un sueño anhelado desde hace muchos años que esperan sea realidad.

Aunque es la primera vez que el nombre de Zavatarelli ocupa el casillero de candidatos a intendentes, la posibilidad de ocupar el sillón municipal existe hace tiempo. Desde 2003, es titular de la secretaría de Gobierno, cargo en el

que fue designado cuando Guerrera juró por primera vez como intendente.

En 2011 y en 2015 encabezó la lista de concejales y si bien ha licenciado la banca para mantenerse en el equipo de conducción del Municipio, en las PASO sacó el 64,45% de los votos y aventajó en 31 puntos a la postulante de "Juntos por el Cambio", Daiana García Farotto.

Los planes de Guerrera de dejar la comuna en sus manos se vieron públicamente en las elecciones 2013 y 2017, cuando se postuló a senador por la Cuarta Sección por el Frente para la Victoria primero y por el Frente 1 País luego, pero los resultados alcanzados entonces no lo permitieron

En este turno, la coalición electoral alcanzada entre Alberto Fernández y Sergio Tomás Massa abrió otra puerta para el doble objetivo de los pintenses que en 2016 abandonaron las filas del Kirchnerismo y se plegaron a la propuesta partidaria del tigrense Massa. El acuerdo de Todos en la Cuarta Sección Electoral, ubicó a Guerrera en el quinto lugar de la nómina de candidatos a diputados provinciales y con ello, Zavatarelli tendrá la gran chance de ser intendente, si mantiene los números de las PASO.

"UNA CUESTIÓN PENDIENTE"

“Mi candidatura es un proceso que se fue dando dentro de la gestión de gobierno. No podíamos determinar cuándo iba a llegar el momento porque Alexis no había podido ingresar como legislador en periodos anteriores, pero esta vez se dio”, señaló en diálogo con María Eugenia Suárez,del portal "Letra P" el citado "Fredy", como apodan a Zavatarelli en nuestra ciudad.

En esa línea, reconoció que su postulación era “una cuestión pendiente. Tenía muchas expectativas, es un gran desafío para mí. Pero estas cuestiones no se manejan sólo en función de las expectativas personales, sino que hay muchos factores que tienen que coincidir. No ocurre sólo siendo un buen funcionario, siendo militante o buena persona. Se tiene que dar el escenario, la pasión y otras cosas”, enumeró.

Luego, agregó que “Aparte de ser secretario de Gobierno, he sido la mano derecha de Alexis”.

Con la elección general por delante, si bien reconoce el “gran apoyo” de los vecinos indica que “no hay que confiarse; hay que seguir trabajando. Los partidos hay que jugarlos. Agosto (PASO) fue una semilla que hay que germinar durante este periodo y convertirlo en un árbol el 27 de Octubre y después, seguir manteniéndolo durante la gestión que, espero, se vendrá”, indicó.

Contó además que a lo largo de la campaña se ha enfocado “En el contacto con el vecino, en seguir manteniendo la relación con la gente, que ha hecho que en Agosto obtengamos ese resultado tan amplio”.

"HAY QUE DARLE CONTINUIDAD AL PROYECTO"

Con 16 años de experiencia en la gestión municipal, Zavatarelli considera que al proyecto municipal recorrido por Guerrera, "Hay que darle continuidad al proyecto. Con el intendente, compartimos la visión no solamente del Distrito, sino de la Provincia y del País”, dijo.

Tras aclarar que la gestión tendrá su huella, el Municipio seguirá teniendo el aporte del actual intendente: “Mi personalidad es diferente y, lógicamente, la gestión que viene va a tener mi impronta. Pero con Alexis vamos a seguir pensando la gestión juntos, aunque ya él no va a estar en el día a día ni yo acompañándolo en su tarea como legislador”.

También "Fredy" dijo que buscará “mantener lo bueno que se ha hecho” y a completar lo que no se ha podido realizar. Y anticipó que su eventual gobierno apuntará a tratar temas que no han sido parte de la gestión y que hoy forman parte de la agenda futura.

“Si la gente decide que yo sea el intendente, voy a administrar y conducir el Distrito. Pero mi conductor político va a seguir siendo Alexis. Tenemos diferencias como cualquier persona, pero a Guerrera lo voy a acompañar hasta el último minuto. Vamos a trabajar en conjunto, no va a haber grietas en ese sentido”, completó quien quiere ser futuro intendente del Distrito de General Pinto.