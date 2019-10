Deportivo Pinto aprovechó bien dos jugadas de pelota parada y derrotó a Pintense en el clásico

En su estadio "Luis Dallocchio", por la segunda fecha de la zona "2" Oeste, el primer equipo del Club Social y Deportivo General Pinto derrotó 2 a 1 a su tradicional rival, Atlético Pintense, por la segunda fecha del certamen "Primavera Verano" 2019 "80º aniversario del Club Deportivo y Social Arenaza" que organiza la Liga Amateur de Deportes de Lincoln.

Con los tres puntos cosechados, los azules que dirige Jorge Marcelo Delgado comparten el primer puesto del grupo con Atlético Ameghino, ambos con cuatro puntos, dejando mal parado al C.A.P., que no reúne puntos y necesita sumarlos con urgencia cuando reciban el próximo domingo a Atlético Ameghino, mientras que el "Depor" visitará a El Linqueño, quien escolta a los líderes, sumando tres unidades.

En la agradable jornada primaveral del pasado domingo, con bastante viento por cierto (soplando desde el barrio FO.NA.VI. hacia el barrio "Juan Matías"), arrancó algo mejor el equipo blanco visitante, que tuvo las ráfagas en contra en el primer período.

A los cinco minutos, un buen remate de Claudio Mendoza, de media vuelta, se fue apenas elevado sobre la valla defendida por Tobías Ochoa, mientras que cinco minutos más tarde, recibió el balón el delantero de General Villegas que refuerza al conjunto de Germán La Falce, Mario Magallanes, giró y en buen momento colocó un pase filtrado para Agustín García, quien iba a convertir pero salió rápido a tapar desde su valla el "1" de los azules y salvó a su equipo.

El "Depor", que había empezado con poco ritmo, sin tener el balón en buena proporción, llegó a la apertura del marcador en su primer remate franco al arco.

Le hicieron falta a Esteban Píriz por la izquierda, a unos diez metros de la línea de fondo, entre las líneas de costado y la del área y con preciso disparo por sobre la barrera (que solo estuvo conformada por dos hombres), el talentoso Eric Véliz disparó a los 11 minutos sobre el primer palo de la valla defendida por Pablo Héctor Maffía, quien no pudo llegar pese a su esfuerzo y así la pelota llegó al fondo de las mallas del arco que da espaldas a calle General San Martín, para que se ponga en ventaja el conjunto anfitrión, ante la alegría de su parcialidad.

Pintense sintió el impacto y cinco minutos después casi llega el segundo tanto del C.S.D.G.P. Píriz se fue en jugada personal por izquierda, en buen momento enganchó hacia adentro y disparó con su pierna menos hábil, la derecha, pero lo hizo desviado.

Recién volvió a llegar con algo de peligro el C.A.P. a los 28´, en una jugada un tanto confusa en la cual los visitantes pidieron penal en perjuicio del delantero Mario Magallanes, pero la árbitro Rocío Melo dejó seguir las acciones, mientras que a los 37´, un tiro libre en forma de centro que despachó Franco Patiño, iba a ser cabeceado al gol por Mario Magallanes, pero otra vez estuvo rápido de reflejos Tobías Ochoa y alcanzó a mandar la pelota al tiro desde la esquina.

Con otro envío aéreo complicó nuevamente Pintense, en la última acción de la etapa de ida, pero tras un centro que llegó desde la izquierda, enviado por Claudio Mendoza, no alcanzó a ser cabeceado a pleno por el otro refuerzo llegado a los albos, Gabriel Labarthé, y así se cerraron los primeros 45 minutos, con Deportivo Pinto ganando por la mínima diferencia.

EL COMPLEMENTO

Al iniciarse el complemento, el DT de Pintense mandó a la cancha al experimentado Pedro Francisco Alifano (entró por Ezequiel Magallanes), buscando mejor juego y más potencia en ataque.

La primera jugada de riesgo del segundo período fue un buen desborde de Mariano Ismael por izquierda, centro que no alcanzó a rematar Esteban Píriz y que le quedó a Eric Véliz, quien rápido tocó para el capitán Ciucci, pero la acción se diluyó al no poder rematar “Cacholi”.

Iban 12 minutos cuando un tiro libre desde la izquierda de Alifano (casi desde la posición que Véliz marcó el gol de la apertura), llevó peligro a la valla local, se generó un rebote y el capitán Francisco Gómez, mezclado con sus delanteros, remató desviado de zurda.

El pleito comenzó a definirse a los 20´, con el segundo tanto del C.S.D.G.P. Tiro libre desde la izquierda que Esteban Píriz mandó al corazón del área de Pintense y allí, en la zona del punto del penal, Mariano Ismael la mandó de cabeza al fondo de las mallas, para poner el 2 a 0 parcial.

Pintense tardó casi un cuarto de hora en reaccionar y recién a los 32 minutos, luego de un tiro libre que rechazó a medias Emanuel Luna, la pelota le quedó a Mendoza, pero remató débil y atajó Ochoa sin problemas.

Ya con Nahuel Algarbe en cancha (reemplazó a Roberto Nahuel Zapata), Pintense desató en los últimos minutos un intenso ataque sobre la valla azul, con centros y pelotazos, desperdiciando una buena chance para descontar cuando no hicieron sus delanteros bien un tiro libre en la puerta del área grande.

Y en el primer minuto de descuento, peleó el balón Claudio Mendoza, tocó para Algarbe quien entró en posición de “8” y el primer remate del “Tiny” pegó en el palo derecho del arco del dueño de casa y el rebote le quedó al propio Algarbe, quien mandó la pelota al fondo de las mallas.

Un minuto más tarde, llegó otro envío aéreo, hizo una media chilena Mario Magallanes, pero la pelota pegó en un zaguero.

En los últimos segundos, un centro “venenoso” fue controlado con esfuerzo por Tobías Ochoa cuando iba a cabecear el otro delantero que ingresó promediando el complemento, Fausto Guagnini.

Y este jugador, en la última acción del encuentro, tuvo el empate, ya que bajó el balón, se acomodó y remató de zurda, abajo y al primer palo, pero Tobías Ochoa hizo “la atajada del partido” y salvó a su equipo del empate del clásico rival.

Casi de inmediato, tras la expulsión de Nahuel Algarbe por una falta a Emanuel Luna, llegó el pitazo final de Rocío Melo y el inicio del festejo de la gente del “Depor”, mientras que los del C.A.P. se fueron con una nueva derrota y sumaron otro partido más a la larga lista de cotejos sin victorias, ya que el último éxito se remonta al certamen “Apertura” 2019 y pasó todo el “Clausura” sin lograr triunfos.

LA SÍNTESIS Y EL PRELIMINAR

Fueron amonestados Ciucci, Mariano Ismael, Franco Delgado y Emanuel Luna de Deportivo y Zapata, Patiño y Gómez de Pintense, elenco que sufrió la expulsión de Algarbe sobre el final.

Bajo arbitraje de Rocío Melo (fueron sus asistentes Emiliano Pereyra y Marcelo Aníbal), así formaron los equipos:

DEPORTIVO PINTO: Tobías Ochoa; Kevin Sosa, Emanuel Luna, Facundo Guagini y Martín Pérez (Juan Manuel Capdevila); Carlos Ciucci, Gerónimo Sierra, Eric Véliz y Franco Delgado; Mariano Ismael (Federico Ismael) y Esteban Píriz (Nicolas Ariel Martínez). D.T.: Nicolás Romitti (Jorge Delgado estaba suspendido). Sup.: Ignacio Píriz, Sebastián Pajón, Gustavo Burgos y Rogelio Planes.

ATLÉTICO PINTENSE: Pablo Héctor Maffía; Hernán Magallanes (Pedro Francisco Alifano), Francisco Gómez, Leandro Contreras (Fausto Guagnini) y Samuel Barrera; Gabriel Labarthé, Roberto Nahuel Zapata (Nahuel Algarbe), Franco Patiño y Agustín García; Mario Magallanes y Claudio Mendoza. D.T.: Germán La Falce. Sup.: Andrés Azcurra, Enzo Gallardo Errecalde, Nicolás Romero y Samuel Videla.

En el preliminar de octava empataron 2 a 2, con tantos de Luciano Mansilla y Gonzalo Lavítola para Deportivo Pinto y de Pedro Farotto (quien luego sufrió doble fractura, tibia y peroné) y Agustín Petronio, para el C.A.P.

Arbitro Marcelo Aníbal y así formaron los equipos:

DEPORTIVO PINTO: Juan Richieri; Camilo Leonardi, Tiziano Hernández, Gaspar Aleón, Thiago Olivera y Federico Blanco; Pedro Galbo, Antonio Echenique, L. Mansilla, G. Lavítola e Ián Ferreyra. D.T.: Silvio Ampuero. Sup.: Mariano Zárate, Rodolfo Britos, Máximo Guillamondegui, Gastón Cáceres, Tomás Bartucci y Nicolás Ormazábal.

PINTENSE: Agustín Isidoro; Francisco Céliz, Andrés Ruffini, Elías Riscosa, Nicolás Manuel y Abraham Mamut; Andrés Alifano, Thiago Móbbili, Juan Pablo Celasco, Pedro Alifano Valenza y Máximo Banegas. D.T.: Oscar Torres. Sup.: Marcos Oliva, P. Farotto, Agustín Petronio, Ulises Riscossa, Santino Tamburri, Valentín Torres y Mariano Sadi Homsi.