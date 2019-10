Comenzaron los torneos “Primavera Verano” de fútbol en las cuatro divisiones formativas

También comenzaron el pasado fin de semana en cuatro divisiones inferiores de fútbol los torneos "Primavera Verano" 2019 que organiza la Liga Amateur de Deportes.

En ese marco, las formativas de Pintense jugaron en su campo de deportes "Rubén E. Viale" ante las de El Linqueño y en décima, el C.A.E.L. se impuso 1 a 0, presentando el C.A.P. este elenco:

Tobías Pérez; Renzo Dovigo, Thiago Argüello, Isaías Larrayoz, Emanuel Martínez y Agustín Belén; Gaspar Magallanes, Federico Puerari, Thiago Fernández, Bautista Cabrera y Nereo Videla. D.T.: Francisco Gómez. Sup.: Agustín Merodio, Bautista Tejeda, Juan Cruz Martínez y Santino Villegas.

En novena, ganó el C.A.E.L. 3 a 1, anotando el gol del C.A.P. el delantero Mateo Garafulic. Así formó el local:

Leonel Esco; Tomás Loinaz, Martín Larrayoz, Axel Barrera, Matías Jáuregui y Milos Banegas; Mateo Garafulic, Sebastián Phengpha, Rodrigo Torres, Juan Guichet y Bautista Torres. D.T.: F. Gómez. Sup.: Leonel Alba, Ángelo González y Gonzalo Bergara.

En séptima, el C.A.P. se impuso 1 a 0, con gol de Fausto Guagnini, presentando el elenco blanco este plantel:

Joaquín Argüello; Leandro Contreras, Alejandro Ochoa, Francisco Víttori, Samuel Videla, Jonathan Aguiar, Matías Santillán, Gino Viola, Tomás Cabrera, Nicolás Romero y F. Guagnini. D.T.: Germán La Falce. Sup.: Nahuel Arrieta, Ramiro Fredes, Ulises Clavería y Tomás Gorosito.

El domingo, como preliminar de primera división, la octava de Pintense le ganó 1 a 0 a El Linqueño en el "Leonardo Costa", con tanto de Pedro Alifano Valenza. Así formó el conjunto de nuestra ciudad:

Agustín Isidoro; Francisco Céliz, Andrés Ruffini, Elías Riscosa, Nicolás Manuel y Abraham Mamut; Andrés Alifano, Thiago Móbbili, Juan Pablo Celasco, Pedro Alifano Valenza y Máximo Banegas. D.T.: Oscar Torres. Sup.: Ulises Riscossa, Marcos Oliva, Mariano Sadi Homsi y Agustín Petronio.



DOS TRIUNFOS CONSIGUIÓ DEPORTIVO PINTO

Por su parte, Deportivo Pinto enfrentó en novena a El Linqueño "B", venciendo el "Depor" 2 a 1, con goles de Nahuel Espíndola y del ingresado Agustín Toledo, mientras que Felipe Bustos marcó para los linqueñistas. Los de nuestra ciudad formaron de esta manera:

Isaías Sánchez; Agustín Magallanes, Federico Caceres, Lorenzo Orsi, Lautaro Magallanes, Gastón Risso, Nahuel Espíndola, Ignacio Guzmán, Kevin Arrieta, Esteban Alifano y Lucio Garafulic. D.T.: Eber Rodríguez. Sup.: Santiago Topa, Andrés Montoya, Federico Tucci, Juan Medero y A. Toledo.

El domingo, como prelimninar de primera, por la jornada inaugural de la zona "2" Oeste de octava división, Deportivo Pinto venció 1 a 0 a Atlético Ameghino, con gol marcado por Gaspar Aleón.

Arbitró el villeguense B. Segobia y así formó el elenco azul de nuestra localidad:

Juan Richieri; Tiziano Hernández, Ignacio Guzmán, Gaspar Aleón, Thiago Olivera y Máximo Guillamondegui; Gonzalo Lavítola, Rodolfo Britos, Luciano Mansilla, Antonio Echenique y Pedro Galbo.D.T.: Eber Rodríguez. Sup.: Lautaro Magallanes, Federico Blanco, Nicolás Ormazábal, Mariano Zárate y Gastón Cáceres.

VILLA FRANCIA FUE LOCAL CON JUVENTUD UNIDA DE LINCOLN

En su estadio "Roberto ´Tito´ Menarvino", Villa Francia recibió en tres categorías formativas a Juventud Unida de Lincoln.

En décima, ganaron los azulgranas linqueños 7 a 0, con goles de Emiliano Costa (2), Emiliano García, Bautista Barrios, B. Pérez, Eduardo Gómez y González,. formando los "rojos" de esta manera, bajo arbitraje de Pedro Irusta:

Esteban Aguirre; Müller, T. Trillo, Michael Salguero, Agustín Di Flavio y Gaspar Agostinelli; Williams Escobar, Jeremías Di Flavio, Tiziano Galvagno, Bautista Scoponi y Martín Rodríguez. D.T.: Pablo Zapata. Sup.: Benjamín Di Flavio.

En novena, Juventud Unida se impuso 4 a 0 a Villa Francia, con tantos de Isaías Miguel, Juan Rojas, Claudio Quiroz y Tobías Ludueña. Arbitró Carlos Agustín Riglos y los granadenses formaron así:

Máximo González; Federico Salvador, Matías Pérez, Benjamín Hernández, Segundo García y Agustín Haberkon; Nicolás Micucci, Jeremías Calabresi, Jeremías Orsi, Martín Agustinelli y Tomás Bottega. D.T.: P. Zapata. Sup.: Alejandro Ramos, Alejandro Olmos, Fabián Ramos, Esteban García y Renzo García.

Finalmente, la séptima de Villa Francia derrotó 1 a 0 a Juventud Unida, con gol de Gonzalo Caratti, en match que dirigió Nicolás Giordano y en el cual el vencedor se alistó así:

Patricio Allen; Carlos Sánchez, Emiliano Pagnanini, Ulises Barker, Rodrigo Aguirre y Germán Torres; Agustín Martínez, Baltasar Gallardo, Federico Falcone y Juan Tettamanti. D.T.: P. Zapata. Sup.: Darío Saraco, Julián Martini, Valentín Marcolini, José Bramajo, Iván Pérez y G. Caratti.

LOS DEMÁS RESULTADOS

Los demás resultados de la jornada inicial del "Primavera Verano" 2019 de divisiones inferiores, fueron éstos:

En décima: Deportivo Arenaza 1 vs. Atlético Roberts 1; y Argentino de Lincoln 3 vs. Atlético Pasteur 0.

En novena: Argentino de Lincoln 5 vs. Atlético Pasteur 1; y San Martín de Roberts 4 vs. C.A.S.E.T. de El Triunfo 0.

En séptima: Deportivo Arenaza 2 vs. Atlético Roberts 2; y San Martín de Roberts 3 vs. C.A.S.E.T. de El Triunfo 1.

En octava, como preliminares de primera división, por la zona "1" Sur, Atlético Roberts 1 vs. Deportivo Arenaza 3; y Atlético Pasteur 1 vs. San Martín de Roberts 0.

Por la zona "2" Oeste, C.A.S.E.T. de El Triunfo 0 vs. Argentino de Lincoln 1.