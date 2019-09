Buen inicio del equipo de Fabrizio Casanova en la Liga de Honor Plata del handball de España

Luego del debut con empate en la Liga de Honor Plata de handball de España, 24 a 24 como visitante de B.M. Villa de Aranda, el equipo del Ford Alisauto BM Torrelavega, en el que juega el pintense Fabrizio Casanova, sumo su primer triunfo en la competencia de balonmano en la Madre Patria.

Los naranjas donde ya brilla “Fabri”, derrotaron 27 a 22 el Balón Mano Zamora Rutas del Vino, en partido que tuvo un ambiente sensacional en las tribunas, ya que mucho público se acercó a ver el debut del equipo local dirigido por Álex Mozas.

Sacó rápidas ventajas Torrelavega, poniéndose 8 a 5 arriba y en ese lapso, el entrenador local mandó a la cancha a Marc Ábalos y a Fabrizio Casanova, para mantener la intensidad del equipo en defensa, ya que el de nuestra ciudad es un “experto” en ese sistema.

El primer período terminó 15 a 10 para El Ford Alisauto Balón Mano anfitrión y a pesar que BM Zamora Rutas del Vino regresó para jugar el complemento con un planteamiento defensivo mucho más abierto, buscando el fallo del equipo local, Torrelavega siguió siendo el protagonista del juego.

En un abrir y cerrar de ojos, los naranjas anfitriones pasaron a ganar 19 a 10, aunque luego el rival acortó distancias, acercándose 23 a 19 promediando el complemento.

Pero de allí en más, Torrelavega sacó todo su carácter y los de Cantabria terminaron ganando 27 a 22, con un tanto anotado por Fabrizio Casanova, logrando así su equipo sumar tres puntos en las dos primeras fechas, manteniéndose invicto en la Liga de Honor Plata.

FABRIZIO AFIRMA: “EL EQUIPO DA LA CARA”

Sobre su inicio oficial como handbolista del Ford Alisauto BM Torrelavega, luego de defender la temporada pasada los colores del Club Balonmano Santoña, Fabrizio Casanova le señaló al director de “Hoy” desde esa ciudad cantábrica:

“Contra Aranda debutamos de visitante ante un equipo que juega bien, candidato al ascenso y con mucha hinchada. Tuvimos un flojo primer tiempo, ya que nos encontramos como equipo, por lo cual íbamos perdiendo. Pero en el segundo mejoramos y levantamos el resultado, por lo cual terminamos empatando 24 a 24. Para mí fue un debut con muchas ansias al principio, pero a medida que fue transcurriendo el partido me sentí más cómodo con el equipo y con nuestro entrenador, quienes siempre apoyan. El equipo da la cara y eso ayuda a todos, no dependemos de un solo jugador, siempre están todos apoyando y jugamos en conjunto. Corrimos (pasamos) muy bien el balón, el nuestro es un elenco que se caracteriza por eso, y por suerte logramos un empate de visitante, algo que siempre es difícil en la División de Honor Plata".

En cuanto al segundo partido, coronado con un buen triunfo como locales, "Fabri" analizó:

"Ante Zamora nos hicimos fuertes como locales y rápidamente tomamos 9-10 goles de ventaja. En un momento se nos acercaron a cuatro tantos, pero luego pudimos mantener nuestro juego y terminamos ganando bien, por cinco goles de diferencia. Me quedé con muy buenas sensaciones para lo que se viene, porque nuestro equipo va para adelante, participamos todos y estoy muy conforme y contento con mis compañeros, el cuerpo técnico y toda la directiva e hinchas".

LO QUE SE VIENE

Finalmente, Casanova expresó que "Ahora se viene la Copa del Rey, a eliminación directa de visitante contra Novás, otro equipo muy fuerte de local. Ellos se armaron para ascender, tienen equipo para hacerlo, pero son un plantel nuevo, como nosotros, así que será un lindo partido. El trabajo que venimos haciendo, en entrenamientos y partidos, hace que nos vayamos entendiendo mejor y plasmándolo en la cancha, así que estoy muy contento, sabiendo que hay que seguir trabajando mucho", completó Fabrizio el diálogo con "Hoy", desde su residencia de Torrelavega.

Debe destacarse que el Ford Alisauto BM Torrelavega tendrá al Acanor Atlético Novás como primer rival en la XLV "Copa de Su Majestad El Rey". Los naranjas dirigidos por Álex Mozas van a ser huéspedes del elenco gallego este fin de semana en el pabellón de O’Rosal de Novás, de acuerdo a lo que deparó el sorteo celebrado en la sede de la Real Federación Española de Balonmano.

Novás es un cuadro realmente competitivo, que contará con el aliento de una de las aficiones más ruidosas de la categoría, destacándose que tal como lo establece el reglamento de la competición, la primera ronda de la competición copera la disputan todos los equipos de la División de Honor Plata, en una eliminatoria que se resuelve a partido único en la cancha del peor clasificado en la campaña anterior.

El conjunto cántabro que ahora integra Fabrizio Casanova, finalizó la Liga pasada en tercera posición, mientras que su rival terminó más atrás en la tabla y por ello será local ante Torrelavega, en la eliminatoria prevista a un solo partido.